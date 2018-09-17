Стоит ли делать мужчине предложение первой или лучше не торопить события

Уж замуж невтерпеж
— Нам как паре уже пять лет, вместе живем три года, а мой молодой человек все так и не решается взять меня в жены, — плачет моя клиентка, 26-летняя Алена. — _Самооценка падает, мне очень обидно, что я, хуже, чем мои подруги, которые очень скоропостижно повыскакивали замуж? _— продолжает она.
Нет, не хуже. И сравнивать себя с другими тоже не стоит. Просто Аленин молодой человек еще не определился, ему страшно взять ответственность за отношения и за эту конкретную женщину. Ведь ему очень удобно, что Алена выполняет все функции жены: заботится о нем и о быте, проводит вместе свободное время, спит с ним, зарабатывает деньги. Другое дело, Алену в последнее время перестало устраивать такое положение вещей. Ее можно понять: случись что, Алену даже в больницу к гражданскому мужу не пустят.
Как семейный психолог я категорически против гражданских браков со сроком годности больше одного года. Почему? Давайте поясню. Во-первых, никаких юридических прав — ни на совместно нажитое имущество, ни на бизнес, ни на социальный статус. Во-вторых, никаких гарантий: вдруг мужчина так и не решится или передумает. В-третьих, время уходит, так можно ждать до обеднения запасов фолликулов.
Почему так важно получить предложение?
Во все времена, при каких угодно режимах, в войну или мирное время, большинство девушек ждут предложения руки и сердца от своего избранника. Почему? Потому что оно означает только одно — мужчина выбрал вас среди миллиардов женщин на Земле, вы для него самая красивая, желанная и любимая, и здесь и сейчас он принял решение: «Мы вместе в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии. Отныне и навсегда». Ведь он — мужчина, и его слово — закон.
Хочу и могу
Терпение – главное женское качество, которое в девочках воспитывали с детства на протяжении многих веков до и после рождества Христова. В диких племенах и поныне встречаются такие женские инициации: девушек изолируют в отдельных помещениях или подвешивают в гамаках на несколько месяцев, чтобы они научились важному для женщины качеству — смириться со своей участью и терпеть. Женщине важно уметь ждать, пока зерно, брошенное в землю, прорастет и заколосится, пока мужчина вернется с охоты, пока родится ребенок или сварится каша. Правда, современные реалии таковы, что мужчины становятся все более феминны, а женщины маскулинны. Традиционная женская стратегия «барышня уже легли и просют», к сожалению, не работает. Или работает, но с ограниченным контингентом мужчин. Поэтому рано или поздно встает вопрос: может быть, сделать предложение самой? Да, конечно, если вы — смелы и решительны.