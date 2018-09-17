Стоит ли делать мужчине предложение первой или лучше не торопить события

Уж замуж невтерпеж

— Нам как паре уже пять лет, вместе живем три года, а мой молодой человек все так и не решается взять меня в жены, — плачет моя клиентка, 26-летняя Алена. — _Самооценка падает, мне очень обидно, что я, хуже, чем мои подруги, которые очень скоропостижно повыскакивали замуж? _— продолжает она.

Нет, не хуже. И сравнивать себя с другими тоже не стоит. Просто Аленин молодой человек еще не определился, ему страшно взять ответственность за отношения и за эту конкретную женщину. Ведь ему очень удобно, что Алена выполняет все функции жены: заботится о нем и о быте, проводит вместе свободное время, спит с ним, зарабатывает деньги. Другое дело, Алену в последнее время перестало устраивать такое положение вещей. Ее можно понять: случись что, Алену даже в больницу к гражданскому мужу не пустят.

Как семейный психолог я категорически против гражданских браков со сроком годности больше одного года. Почему? Давайте поясню. Во-первых, никаких юридических прав — ни на совместно нажитое имущество, ни на бизнес, ни на социальный статус. Во-вторых, никаких гарантий: вдруг мужчина так и не решится или передумает. В-третьих, время уходит, так можно ждать до обеднения запасов фолликулов.

Почему так важно получить предложение?

Во все времена, при каких угодно режимах, в войну или мирное время, большинство девушек ждут предложения руки и сердца от своего избранника. Почему? Потому что оно означает только одно — мужчина выбрал вас среди миллиардов женщин на Земле, вы для него самая красивая, желанная и любимая, и здесь и сейчас он принял решение: «Мы вместе в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии. Отныне и навсегда». Ведь он — мужчина, и его слово — закон.