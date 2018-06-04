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Самые странные причины, по которым женщины стыдятся своих мужей

Понятно, когда муж пьет, бьет, дома не живет — есть чего стыдиться. А лучше не стыдиться, а сразу сбегать. Но иногда женщины стесняются слишком хороших мужей. Скрывают их хорошесть от знакомых и жалуются на нее психологам.
Тимур Даутов,
cпециалист Центра кризисной психологии Галины Зубковой

Стыд можно определить как неприятные переживания из-за того, что твои действия не соответствуют системе ценностей. Поэтому, конечно, странно стыдиться, что муж у вас красивый. Или заботливый. Или нежный… Но можно же красоту приравнять к гомосексуальности. Заботливого мужа назвать подкаблучником, а нежного и вовсе тряпкой. И — опа! У вас есть веские основания для стыда и позора. Но все равно не за себя, а за другого (что само по себе противоречит определению стыда).

Вообще с этим стыдом такая тема сложная. Очень часто под ним маскируется вина, которая и сама по себе может иметь тысячи причин. А нередко в стыд трансформируются страхи. Женщина думает, что ей стыдно за мужа, а на самом деле ей стыдно за себя — перед родителями за свой выбор или перед каким-то внутренним правилом за то, что она его «предает». Условно: должна была продолжить династию и выйти замуж за военного, а вышла за художника. Конечно, он не особо мужественный, у него даже нет права на ношение оружия — позор-то какой!

У стыда может быть еще множество причин, и надо их внимательно и пристально рассматривать в каждом конкретном случае. Можно не бежать сразу к психологу, задайте себе такой вопрос: «Действительно для меня так важно, что мой любимый человек делает это (выглядит так-то)? Чем угрожает мне и моим близким его поведение (образ)?» Вполне может оказаться, что и не угрожает, и не так важно. И тогда к черту стыд. Но если все равно неприятное чувство остается, то это уже ваша психологическая проблема, а на вашего мужа. Вот пять самых странных причин женского стыда, которые встречались в моей практике.

Он ниже меня ростом

Вариации: он лысый, он толстый и любые другие, связанные с физическими данными. Но если полысеть и потолстеть мужчина мог в процессе совместной жизни, то рост — окончательный и неизменный — к моменту свадьбы наверняка был очевиден… И вот она хочет пойти с ним в театр или в кино, на день рождения, вечеринку, но «вынуждена отказываться». Тут непережитая установка: меня засмеют. За что засмеют? За то, что взяла меньше, чем могла бы? Получается, что женщина стыдится не своего мужа, а себя: не осилила поднять больше. Там какой-то комплекс — набор установок, мешающих наслаждаться счастьем с любимым человеком.

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