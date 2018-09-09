5 бесценных качеств, которые вам пригодятся в браке с бизнесменом

Они входят в список Forbes, их имена известны всем, пусть ими и не пестрят ежедневно заголовки новостей. Богатые мужчины всегда привлекали к себе женское внимание — хочется видеть себя королевой возле короля. Но так ли легко привлечь внимание бизнесмена, заинтересовать его, чтобы стать женой? А чтобы сохранить брак с мужем, рабочий день которого больше, чем 24 часа, одной внешней привлекательности будет недостаточно.
Будьте искренни в своих чувствах
Семья стоит на трех китах — любви, уважении и доверии. Только если они настоящие, то создают семью по кирпичику, вкладывая в отношения всю свою силу. Брак без этих чувств заведомо обречен на провал, и его не спасет никакой расчет — важен мужчина, а не его счет в банке. Ваша искренность — залог счастья на долгие годы.
«Деньги — это самый трудный экзамен, который мы сдаем по жизни. Деньги нас могут делать лучше или наоборот. Это своего рода проверка на прочность. В семье главное — искренность чувств, доброта и ум. Надо все время двигаться вперед, развиваться, расширять границы своего кругозора, тогда друг с другом никогда не будет скучно, а умение идти на компромиссы привнесет в семью гармонию».
Это цитата из интервью с Ириной Агаларовой, женой владельца Crocus Group Араза Агаларова. Они познакомились еще в школе, их чувства не угасли, несмотря на учебу в разных институтах — Ирина училась в педагогическом, а Араз — в политехническом. Они поженились, учась на последнем курсе, и вместе уже более 40 лет.
Будьте самодостаточны и вдохновляйте
Жена бизнесмена — это не красивая кукла в доме. Для богатого и умного мужчины важно, чтобы женщина была самодостаточной, чтобы у нее было любимое дело, которому она отдавала часть себя. Это говорит о развитии женщины, о том, что она не стоит на месте, и ее планы на семью искренни, а не матримониальны. Самостоятельная, самодостаточная женщина — это цельная личность, совершенная индивидуальность, этим она и привлекает мужчину, ведь она находится на одном с ним уровне, а может и чему–нибудь научить.
«Наши офисы были рядом, целыми днями я слышала его потрясающий смех. Как можно было не влюбиться?»
Так говорит о своем знакомстве с мужем писательница Маккензи Безос, жена основателя интернет–магазина Amazon.com Джеффа Безоса. Они познакомились, работая в одной компании на Манхеттене. Маккензи окончила Принстонский университет, получив диплом с отличием. Ее специализация — английский язык и литература. Она мечтала стать писательницей. Через год после знакомства они поженились, еще спустя год Маккензи начала писать свою первую книгу, а Джефф, заинтересовавшись возможностями Интернета, основал Amazon.com. Жена стала для него настоящей музой — думая о ней, работу Amazon.com Джефф начал с продажи книг. У пары четверо детей, а Маккензи не отстает от мужа, занимаясь любимым делом — пишет книги, и уже получила награду American Book Award.
Поддерживайте мужа и верьте в него
Жизнь с бизнесменом — не красивая сказка, бывают и взлеты, и падения. Только вера в мужа и поддержка жены помогают преодолеть все трудности. Помните жен декабристов? Вот такой же нужно стать, и быть готовой вместе с мужем терять все, подниматься и достигать еще больших высот.
«Мужа делает жена. По желанию женщины мужчина становится тем самым, которым она его придумала. Я всегда говорила Алишеру: «Ты — гений! Ты — великий!» И он стал таким, хотя прошел через многие испытания. Он отчаивался, а я все равно говорила, что все будет, хотя тогда и думать об этом было нереально. Я всегда знала, что он супер».
Это слова Ирины Винер–Усмановой, Президента Федерации художественной гимнастики, жены Алишера Усманова, основателя USM Holdings. Их первая встреча состоялась в спортивном зале в Ташкенте, потом судьба их развела, и они позже встретились в Москве. Предложение руки и сердца Алишер сделал, сидя в тюрьме. Он послал Винер платок, что по узбекскому обычаю означает предложение руки и сердца. Они поженились в 1992 году. Сегодня Алишер Усманов — один из богатейших людей России.