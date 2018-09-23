10 признаков того, что ваш мужчина — маменькин сынок

Маменькины сынки получаются в основном у очень авторитарных женщин, которые полностью перекрывают инициативу и создают такой психологический климат, что становятся для своего ребенка всем миром. В результате получается такая ситуация, когда мальчик ничего не может решить или сделать без своей мамы. Он обязательно должен спросить, можно ли ему, посоветоваться, стоит ли. И делает он это на протяжении всей своей жизни, независимо от возраста, социального статуса, образования и прочих факторов.

Причиной всему является гиперопека. Но гиперопека авторитарной матери отличается от гиперопеки матери-клушки, из объятий которой потом вырываются и убегают как можно дальше, строить свою жизнь. Здесь происходит сужение рамок до такой степени, что ребенок априори не может иметь собственного мнения. Авторитет матери такой, что и во взрослом возрасте ее слово – закон, ее мнение определяющее. Заменить маму не может никто – она становится витальной потребностью: как дышать, как есть. Мать – это жизнеобеспечивающая потребность. Естественно, ни одна женщина, какой прекрасной она бы ни была, никогда не займет место матери. И, к сожалению, часто если авторитарная мать умирает, то сын следует за ней.