10 признаков того, что ваш мужчина — маменькин сынок

Маменькины сынки получаются в основном у очень авторитарных женщин, которые полностью перекрывают инициативу и создают такой психологический климат, что становятся для своего ребенка всем миром. В результате получается такая ситуация, когда мальчик ничего не может решить или сделать без своей мамы. Он обязательно должен спросить, можно ли ему, посоветоваться, стоит ли. И делает он это на протяжении всей своей жизни, независимо от возраста, социального статуса, образования и прочих факторов.
Причиной всему является гиперопека. Но гиперопека авторитарной матери отличается от гиперопеки матери-клушки, из объятий которой потом вырываются и убегают как можно дальше, строить свою жизнь. Здесь происходит сужение рамок до такой степени, что ребенок априори не может иметь собственного мнения. Авторитет матери такой, что и во взрослом возрасте ее слово – закон, ее мнение определяющее. Заменить маму не может никто – она становится витальной потребностью: как дышать, как есть. Мать – это жизнеобеспечивающая потребность. Естественно, ни одна женщина, какой прекрасной она бы ни была, никогда не займет место матери. И, к сожалению, часто если авторитарная мать умирает, то сын следует за ней.
10 признаков, что ваш мужчина — маменькин сынок
- Ваш мужчина слишком часто цитирует мамины слова. И самое главное, делает это с оттенком подобострастия, как бы подтверждая, что мамино мнение – это истина в последней инстанции. «А мама сказала, что…», «Мама считает так…».
- Вы замечаете, что большую часть телефонных разговоров ваш избранник ведет со своей мамой. Они созваниваются по нескольку раз в день и обсуждают все животрепещущие темы. «Мама» и все производные от этого слова (мамочка, мамуля и т.д.) всегда стоит первым или одним из первых в списке последних телефонных контактов.
- Мама вашего мужчины всегда в курсе вашей интимной жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы обсудить свои отношения с партнером со своими родителями, возможно, с высоты прожитых лет и при наличии большого жизненного опыта они смогут вам что-то посоветовать. Но обсуждать все с мамой больше свойственно представительницам прекрасного пола, а не мужчинам.
- Мама до сих пор покупает вашему избраннику белье. Белье – это настолько интимно, что взрослые люди покупают его либо сами себе, либо это делают их жены/мужья. Если его мама до сих пор позволяет себе покупать своему великовозрастному сыну белье, одежду, знает все о его гардеробе (что где лежит и т.д.) – это повод хорошенько задуматься
- В спорах, при разногласиях, когда вы выражаете свое недовольство позицией его мамы, он всегда на ее стороне, а не на вашей. К сожалению, приходится признать, что у вас нет авторитета, и ваш мужчина выбирает свою мать, а не вас.