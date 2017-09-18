Женщины после развода совершают много глупостей или, скажем так, этически сомнительных поступков. И кто посмеет их за это осудить, тот пусть сам сначала попробует развестись.

Какие деяния разведенной женщины нам кажутся странными? Почему почти все ведут себя так (несмотря на неодобрение психологов)? Как им не стыдно? И — это главное! — а что бы вы сделали на их месте?

Они сразу же заводят новые отношения

Скорее всего, новые отношения были причиной развода, а не следствием. И если новая любовь у жены, то странно ждать, что, разведясь, она будет выдерживать 40 дней (или сколько там прилично?) траура. Естественно, молодая красивая женщина, оформив разрыв с одним мужчиной, сразу же уйдет к другому — ради которого все и затевалось. Все не столь однозначно, если развод произошел из-за новых отношений мужа. Он уходит к новой жене, а брошенная должна сидеть и плакать? С какой, извините, стати?

Лена, 30 лет:

«Уйти в работу, найти увлечение… Все это не спасает! То есть ты пашешь на работе — и сама про себя понимаешь, что это от безысходности и одиночества. Гораздо эффективнее зарегистрироваться в «Тиндере» и завести новый роман. Пусть ненадолго, на полгода — за это время ты успеешь прийти в себя и не свалиться в депрессию».

Этика — понятие условное. Психологическая подоплека новых отношений очевидна, не замечать ее могут только упертые моралисты. Когда у бывшего мужа новая семья, а у вас только работа, вы чувствуете себя не просто одинокой, но и проигравшей. А когда у него новые отношения и у вас новые отношения — это по меньшей мере ничья. Самолюбие не страдает, а потому разрыв переживается легче.

Алла, 35

«В первый же день после развода я позвонила своему бывшему однокласснику (он за мной долго ухаживал) и заявила, что готова к нему приехать. А он уже женат… Но согласился. Мы встречались месяца два, пока я в себя не пришла. Нет, мне ни разу не стыдно! Это моя моральная компенсация: во-первых, бывший муж (который, оказывается, уже год жил на две семьи) увидел, насколько легко ему найти замену — надеюсь, ему было больно! Во-вторых, я убедилась, что изменяют все мужики — только позови, и я не единственная обманутая жена в этом мире».