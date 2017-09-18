За что не следует осуждать разведенных женщин (завидуйте молча)
Какие деяния разведенной женщины нам кажутся странными? Почему почти все ведут себя так (несмотря на неодобрение психологов)? Как им не стыдно? И — это главное! — а что бы вы сделали на их месте?
Они сразу же заводят новые отношения
Скорее всего, новые отношения были причиной развода, а не следствием. И если новая любовь у жены, то странно ждать, что, разведясь, она будет выдерживать 40 дней (или сколько там прилично?) траура. Естественно, молодая красивая женщина, оформив разрыв с одним мужчиной, сразу же уйдет к другому — ради которого все и затевалось. Все не столь однозначно, если развод произошел из-за новых отношений мужа. Он уходит к новой жене, а брошенная должна сидеть и плакать? С какой, извините, стати?
Лена, 30 лет:
«Уйти в работу, найти увлечение… Все это не спасает! То есть ты пашешь на работе — и сама про себя понимаешь, что это от безысходности и одиночества. Гораздо эффективнее зарегистрироваться в «Тиндере» и завести новый роман. Пусть ненадолго, на полгода — за это время ты успеешь прийти в себя и не свалиться в депрессию».
Этика — понятие условное. Психологическая подоплека новых отношений очевидна, не замечать ее могут только упертые моралисты. Когда у бывшего мужа новая семья, а у вас только работа, вы чувствуете себя не просто одинокой, но и проигравшей. А когда у него новые отношения и у вас новые отношения — это по меньшей мере ничья. Самолюбие не страдает, а потому разрыв переживается легче.
Алла, 35
«В первый же день после развода я позвонила своему бывшему однокласснику (он за мной долго ухаживал) и заявила, что готова к нему приехать. А он уже женат… Но согласился. Мы встречались месяца два, пока я в себя не пришла. Нет, мне ни разу не стыдно! Это моя моральная компенсация: во-первых, бывший муж (который, оказывается, уже год жил на две семьи) увидел, насколько легко ему найти замену — надеюсь, ему было больно! Во-вторых, я убедилась, что изменяют все мужики — только позови, и я не единственная обманутая жена в этом мире».