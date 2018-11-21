«Я не люблю своего ребенка»: реальная история молодой мамы

Я встретила Дмитрия, будучи совсем девчонкой – мне 16, а ему 29 исполнилось на тот момент. Сказать, что я влюбилась – это не сказать ничего, мне просто снесло крышу и я готова была следовать за ним хоть на край света. Банально, скажете вы? Возможно, но на тот момент я твердо решила, что не просто добьюсь расположения этого брутального мужчины, но и создам крепкую семью, родив моему любимому долгожданного наследника. Он, кстати, на тот момент был разведен – в первом браке у них с женой не получилось родить ребенка и поэтому они вполне мирно расстались. Это был мой шанс – забеременеть и навсегда привязать к себе своего избранника. Я была почти уверена, что ребенок от любимого человека – это самый желанный и долгожданный подарок судьбы, который практически гарантирует нам счастливый союз. Но, как же я ошибалась на тот момент.
Поначалу мы с Димой просто дружили. Точнее, я вынашивала план, как бы повернуть наши отношения в романтическое русло, ведь уже влюбилась в него без памяти, а он... ему было просто приятно общаться с симпатичной, не по годам развитой особой. Как он признался позже, он никогда бы не подумал, что у нас может что-то получиться, ведь сказывалась немалая разница в возрасте и неудачный опыт в предыдущем браке. Но все меняется и если задаться целью, то мечта обязательно сбудется. Так случилось и у меня. Мне удалось влюбить в себя Дмитрия и очень скоро мы начали готовиться к свадьбе.
Родители хоть и настороженно восприняли моего избранника, однако с уважением отнеслись к моему выбору, заявив, что жить с ним все равно мне, поэтому я вольна выходить замуж за того, за кого посчитаю нужным. Единственное, они попросили не торопиться с рождением детей, чтобы я смогла получить высшее образование и реализовать себя. Если бы они только знали, что я во что бы то ни стало решила забеременеть и родить наследника. Я уже грезила этим ребенком, перечитала множество тематических книг о воспитании, записалась втайне от родителей на специальные курсы и утаивала от любимого тот факт, что перестала принимать противозачаточные таблетки. Он как-то говорил, что не имеет ничего против детей, но сначала нужно немного «пожить для себя». Я же посчитала, что не будет ничего страшного, если малыш появится сразу, а «для себя» мы поживем как-нибудь потом.
Я очень обрадовалась, увидев две полоски на тесте – значит, все идет по плану и моя мечта о крепкой дружной семье скоро станет реальностью. Диму новость о моей беременности застала врасплох, но, как и любой мужчина, он предоставил право выбора мне. Выбора? Да тут даже думать не о чем – однозначно я выношу и рожу этого ребенка. Я успокаивала себя тем, что мой благоверный просто не был готов к такому счастью, но когда он возьмет на руки свою точную копию, то все изменится и он станет самым прекрасным отцом в мире, как мне кажется.
Беременность моя протекала непросто, но я знала на что иду и была готова терпеть любую боль и дискомфорт, лишь бы не навредить ребенку. Врачи настаивали на кесареве, однако я решила иначе и в положенный срок родила мальчика. Без анестезии, чтобы всякой «химией» случайно не навредить сыну. Малыша тут же забрали врачи, а я, услышав его настойчивый плач, подумала «слава богу, с ним все в порядке» и посчитала, что на этом, собственно, моя миссия закончилась. Думала ли я о том, что стану дальше делать с ребенком и что на самом деле в книгах по воспитанию написано одно, а на деле эти советы не работают? Нет, на тот момент мне казалось, что я как раз все предусмотрела и дальше пусть подключается муж и бабушки. Должны же они в конце концов помогать молодой маме?
На какое-то время нам пришлось остаться в больнице – врачи решили удостовериться, что с малышом все хорошо, а заодно научить меня-неумеху, как обращаться с младенцами. Там я могла отдыхать (если это, конечно, можно назвать отдыхом), в то время, пока моим ребенком занимались медсестры. Мне казалось, что это и есть счастье и я совсем не понимала тех женщин, которые утверждали, что материнство – это обуза. Как можно не ценить прекрасные мгновения, проведенные со своим малышом и утверждать, что это непосильный труд? Нас же воспитывали наши мамы и бабушки, потому и я не сомневаюсь в собственных силах. Дима, кстати, каждый день навещал нас в больнице и, казалось, что он гордился тем, что у него появился наследник.