«Я не люблю своего ребенка»: реальная история молодой мамы

Я встретила Дмитрия, будучи совсем девчонкой – мне 16, а ему 29 исполнилось на тот момент. Сказать, что я влюбилась – это не сказать ничего, мне просто снесло крышу и я готова была следовать за ним хоть на край света. Банально, скажете вы? Возможно, но на тот момент я твердо решила, что не просто добьюсь расположения этого брутального мужчины, но и создам крепкую семью, родив моему любимому долгожданного наследника. Он, кстати, на тот момент был разведен – в первом браке у них с женой не получилось родить ребенка и поэтому они вполне мирно расстались. Это был мой шанс – забеременеть и навсегда привязать к себе своего избранника. Я была почти уверена, что ребенок от любимого человека – это самый желанный и долгожданный подарок судьбы, который практически гарантирует нам счастливый союз. Но, как же я ошибалась на тот момент.

Поначалу мы с Димой просто дружили. Точнее, я вынашивала план, как бы повернуть наши отношения в романтическое русло, ведь уже влюбилась в него без памяти, а он... ему было просто приятно общаться с симпатичной, не по годам развитой особой. Как он признался позже, он никогда бы не подумал, что у нас может что-то получиться, ведь сказывалась немалая разница в возрасте и неудачный опыт в предыдущем браке. Но все меняется и если задаться целью, то мечта обязательно сбудется. Так случилось и у меня. Мне удалось влюбить в себя Дмитрия и очень скоро мы начали готовиться к свадьбе.

Родители хоть и настороженно восприняли моего избранника, однако с уважением отнеслись к моему выбору, заявив, что жить с ним все равно мне, поэтому я вольна выходить замуж за того, за кого посчитаю нужным. Единственное, они попросили не торопиться с рождением детей, чтобы я смогла получить высшее образование и реализовать себя. Если бы они только знали, что я во что бы то ни стало решила забеременеть и родить наследника. Я уже грезила этим ребенком, перечитала множество тематических книг о воспитании, записалась втайне от родителей на специальные курсы и утаивала от любимого тот факт, что перестала принимать противозачаточные таблетки. Он как-то говорил, что не имеет ничего против детей, но сначала нужно немного «пожить для себя». Я же посчитала, что не будет ничего страшного, если малыш появится сразу, а «для себя» мы поживем как-нибудь потом.