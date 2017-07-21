Материнский инстинкт не срабатывает автоматически, и в этом нельзя винить женщину. На этом настаивает героиня нашей истории.

Я забеременела в 16 лет. К моменту, когда я узнала о своем положении, уже успела расстаться с отцом своего ребенка. Но родители заставили нас пожениться, и я оказалась в одном доме с неуравновешенным, пьющим парнем. Нас содержал его отец, потому что если муж и находил подработки, то полученные деньги тут же пропивал. Мы громко ссорились, он давал мне пощечины или грубо толкал. Я плакала, убегала в свой дом. И там меня ждали конфликты с мамой, которая настаивала на том, чтобы я терпела. Затем приходил мой муж, умолял меня вернуться, и я сдавалась. Так повторялось несколько раз.

Я была на 9-м месяце, когда Вадим после очередной попойки полез ко мне с кулаками. Он закрывал собой дверь, чтобы я не убежала. И тогда я полезла в окно. Это был первый этаж, поэтому я не посчитала, что могу навредить себе и плоду. Но то ли я недооценила удар о землю, то ли сказалось влияние стресса — через несколько часов у меня начались схватки, и я родила Настю чуть раньше срока.

Когда мне ее поднесли, она мне не понравилась с первого взгляда. Желтушная, крупная девочка. Из больницы я вернулась в отчий дом, и скандалы с мамой продолжились. Она жаловалась, что я и моя дочь проедаем много денег, была недовольна криками Насти по ночам и на каждом шагу делала мне замечания, что я неправильно воспитываю ребенка.

Через несколько месяцев я укрепилась во мнении, что Настя — это обуза. Из-за нее я не могла погулять с подругами, поставила крест на образовании, тратила на нее все средства. Я смотрела на дочку и придумывала разные предлоги, как бы от нее избавиться. Я отдала ее в ясли и частенько приходила за ней поздно вечером, когда остальных детей уже забрали. Как только девочке исполнилось два года, я объявила маме, что уезжаю на заработки, и без зазрения совести оставила Настю.

Я регулярно отправляла деньги, звонила, раз в несколько месяцев приезжала и как будто даже занималась воспитанием дочери. Но никакой любви и нежности я к ней так и не почувствовала.