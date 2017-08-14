Наша героиня убедила себя, что ее сын от мужа. И она не намерена выяснять правду, хотя ее до сих пор гложут сомнения.

Все началось с того, что мы с мужем решили завести второго ребенка. А если точнее, мы хотели замазать трещину в отношениях. До этого мы пытались реанимировать чувства: в отпуск вдвоем ездили, в сексе экспериментировали, к психологу ходили — ничего не помогало. Холодок такой между нами был, что мороз по коже продирал. Вот кому-то из нас и пришло в голову, что малыш все исправит.

Мы стали пробовать. Месяц, другой, полгода — не получается. Пошли по врачам. Оба здоровы, проблем не должно быть. Супруг стал меня винить в том, что я противозачаточные таблетки пью. Скандалы начались жарче прежних. В постель не могли вместе ложиться, до такой степени отвращение дошло.

Чтобы позлить мужа, я стала активнее следить за собой: покупала модные вещи, ходила к косметологу, вечерами отправлялась то на выставку, то в кино. На одном из таких выходов я и познакомилась с Николаем. Он моложе меня. Тихий, обходительный, красивый. Я почти сразу решила, что пересплю с ним, потому что мне льстило его внимание и восторженность. К тому же мне казалось, что у него охотничий интерес, он хочет заманить как можно больше самок в свою постель, поэтому никаких последствий не будет.

Я не скрывала от него, что замужем. Мы встретились несколько раз, нам обоим понравилось, наши свидания стали регулярными. Я считала, что занимаюсь сексом на стороне ради здоровья. К тому же Николай меня развлекал разговорами, делал недорогие подарки, говорил комплименты. Что еще нужно женщине, которая давно не чувствовала себя любимой?