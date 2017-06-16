Недавно я третий раз вышла замуж. За человека, который был моим первым мужем. И вторым, кстати, тоже.

Юра за мной с детства присматривал. Мы росли в одном дворе, он был на два года старше, по просьбе моих родителей забирал меня из школы. В старших классах он помогал мне с уроками. Я так к этому привыкла, что по окончании школы пошла поступать в тот ВУЗ, где он уже учился — так что в институте он мне тоже помогал. Но это был не роман. Юра просто привык заботиться обо мне, а я принимала это как должное. Даже обсуждала с ним своих поклонников — вплоть до третьего курса. А потом он закончил учебу и решил уезжать из Москвы в Питер… Вот тут меня и прошибло! Это ж моя любовь! Первая и единственная. Я без него жить не могу. Так я (неожиданно для себя) ему и заявила.

Попытка №1

Дальше все быстро завертелось: Юра буквально сразу сделал мне предложение, объявил о нашем решении своей семье, моей семье... Мы женились в обеденный перерыв: я прибежала с занятий в легком светлом платье, жених был в джинсах и футболке с логотипом Rolling Stones. Вступать в брак на рубеже 80-90-х можно было только по глупости. В Москве был жесткий дефицит всего — какая уж там свадьба… В те времена жить с родителями считалось абсолютной нормой, но моему мужу хотелось независимости — и он снял маленькую комнату в коммуналке. Окно этой комнатки выходило на крышу другого здания, мы иногда туда перелезали, любовались огнями города и придумывали, где у нас скоро будет своя квартира, где мы будем работать, где гулять... Думаю, эти фантазии помогали нам тогда выжить.

Как положено, через три года наступил кризис совместной жизни. Муж обвинял меня в том, что я его не целую, когда он возвращается с работы. Я его в том, что он не водит меня в кафе и в театры. Классика жанра, в общем. Мы яростно ссорились, я уходила ночевать к родителям, он показательно напивался. В конце концов мы подали заявление на развод. И пока тянулся «месяц на размышления и примирение», Юра получил первую крупную зарплату — и мы отправились в отпуск на море. Вообще на пляже в отпуске очень легко прощать и понимать. За неделю все наши обиды растворились в соленой воде и в вине — мы вернулись влюбленными друг в друга еще сильнее, чем прежде. Но заявление из ЗАГСа не стали забирать: развод казался нам приключением. В назначенный день получили свидетельство о расторжении брака — и Юра радостно порвал его. А потом мы пригласили друзей и родителей, чтобы отпраздновать новый этап нашей совместной жизни.