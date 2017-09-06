Спортсменка из Саратова рассказала журналу Passion.ru о том, как и почему начала работать в стриптизе. Она считает, что ее история поможет изменить представление наших читательниц о девушках ее профессии.

Девушки приходят в стриптиз по разным причинам. Одна из основных — деньги. Без образования сложно найти другую работу, где можно заработать столько же, сколько на пилоне. Я не исключение.

На вступительных экзаменах в ВУЗ безоглядно влюбилась в мальчика. Он был из состоятельной семьи и мог позволить себе образ жизни и досуг, который не был доступен мне. Я же хотела находиться все время рядом с объектом своего обожания: если на концерте, то в VIP-ложе, если в ресторане, то в самом дорогом. С ним у нас так ничего и не сложилось, но я уже была одержима идеей самостоятельно и много зарабатывать.

Я была мастером спорта по художественной гимнастике, а это наивысшая точка спортивной карьеры в Саратове. Никакой перспективы в этом направлении не было, а я с детства была на сцене. Потребность в «шике-блеске» и желание слышать аплодисменты у меня буквально в крови.

Я искала подработку, которая не мешала бы очной учебе: пробовала себя в гоу-гоу и ходила на кастинги в шоу. И вот на одном из них я увидела девушку, танцующую на шесте. Ее движения меня заворожили! Здесь было все: и пластика, и амплитуда движений, и полет, и сексуальность. Я почувствовала, что именно этим мне и хотелось бы заниматься. В разговоре с ней я узнала, что, оказывается, она танцует стриптиз. Я была шокирована: как и все, я была предубеждена и подумать не могла, что это так красиво и сложно!

Я начала учиться в единственной в городе школе стриптиза. Помню, тогда думала: «Я мастер спорта по художественной гимнастике и буду с голой грудью танцевать? Ни за что, это позор». Да и подруги говорили: «Даже не думай. Потом замуж тебя никто не возьмет. Да и нам с тобой появляться стыдно будет».

Но однажды мне позвонила преподавательница и попросила выручить. Было важное мероприятие, не хватало танцовщиц. Она меня убеждала: «Танцуешь ты хорошо, просто лифчик снимешь, это же не так сложно». Ох, ну и денек был! Я понимала, что и подводить людей не хочу, и проверить себя интересно, и раздеться стыдно.