Три наши героини нашли отцов, и это изменило жизнь каждой из них. А вы уже встретились со своим папой?

История 1

У меня полная семья. И даже при таком условии, вопреки логике и здравому смыслу, мне удалось найти папу. Дело было так. Я поступала в ВУЗ, искала свои грамоты за отличную учебу, поэтому перерывала бумаги в серванте. Квитанции на оплату коммунальных услуг, старые письма, инструкция к поломавшейся стиральной машинке, фотографии, родительские аттестаты об окончании школы — и все это свалено в одну кучу. Кажется, шел второй час, как я сортировала по стопочкам документы, чтобы извлечь из семейных архивов свои достижения.

И тут мне в руки попала бумага, которую я сначала автоматически положила рядом с родительским свидетельством о браке. Но слова «об усыновлении» были напечатаны так крупно, что я вновь взяла листок в руки — и из него узнала, что Наталья Николаевна Соловьева, то есть я, была удочерена Дмитрием Сергеевичем Шестовым, то есть моим папой, с присвоением ей, то есть мне, имени Наталья Дмитриевна Шестова. Это розыгрыш?

Я, как разъяренный хомячок, выскочила на кухню, где родители мирно попивали чай, и потребовала объяснений. Судя по выражениям их лиц, они спокойнее перенесли бы мое объявление о беременности, чем этот вопрос. Мама засуетилась, чтобы налить мне чай, папа попробовал взять меня за руку и усадить. Я отбивалась, что-то кричала о правах ребенка и семейных тайнах.

Сбивчивые объяснения, в которых родители друг другу противоречили, звучали примерно так: после моего рождения биологический подлец (так его назвала мама), который вообще-то был хорошим, но безвольным человеком (а это за него заступился папа), уехал на заработки в Сибирь или на Кавказ. А там он то ли запил, то ли встретил другую, в общем следы его затерялись. И в этот момент появился один бедный студент, который влюбился в маму и предложил ей пожениться. И чтобы подтвердить серьезность своих намерений, заодно он предложил удочерить меня. На этом месте со мной случилась истерика. Меня обманывали! Человек, которого я называла папой, мне чужой! Я тут же стала обращаться к нему по имени-отчеству, маму назвала лгуньей и клятвенно пообещала найти кровного папашу, чтобы переехать к нему.

Я не спала ночь. Мой мир перевернулся из-за какой-то бумажки. До нее у меня была хорошая семья, а что сейчас? Вот есть некий Дмитрий Сергеевич, который, когда я болела (а в детстве это было мое любимое занятие), устраивал домашний кукольный театр. Он же на протяжении четырех лет по будням возил меня на фигурное катание и по два часа ждал окончания занятий. В жару и в мороз этот мужчина сидел в машине, хотя мог бы расположиться в кресле у телевизора. Ему, а не маме, я доверяла детские секреты и с ним делилась девичьими влюбленностями. Он покупал мне дорогие джинсы и куртки, а потом неуверенно врал маме, что взял их в секонд-хенде. По моей просьбе он делал мне планшеты для рисования, ставил заклепки на моей одежде и обуви (хотя и не одобрял мою симпатию к субкультуре готов) и даже сопровождал меня в тату-салон. Кем же мне приходится этот мужчина? Конечно, отцом!

Утром я слезно извинялась перед папой за свое поведение. Он тоже плакал и говорил, как он испугался, что я перестану любить его так, как прежде. С того момента прошло 15 лет, и у меня ни разу даже не появилось желание выяснить, а жив ли тот человек, который меня зачал. Он мне никто. У меня есть самый лучший в мире папа.