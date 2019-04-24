«Он оставил беременную жену ради меня, но я потеряла к нему интерес»: реальная история молодой любовницы

«Она меня не понимает»

Пожалуй, с этой банальной фразы и начались наши отношения. История стара как мир – я сидела в кафе, он отправил ко мне официанта с десертом и фруктами, а затем перебрался за мой столик. Мы так много разговаривали и хохотали, что я сразу же прониклась симпатией к этому остроумному мужчине. Он, кстати, не сказал сразу, что женат, да и кольцо на пальце я не заметила. Не знаю, изменило ли это что-то в нашей истории, но тогда мне показалось, что я встретила родственную душу и лишь с ним начнется новая глава в моей жизни. Она и началась, вот только не такая радужная, как я рисовала в своих мечтах.

Мы проводили вместе много времени, вот только оставаться на ночь он не хотел, да и в выходные вытащить его из дома отказалось проблематично. Тогда-то и начало закрадываться сомнение, что, может, мой принц и не свободен? Он не стал юлить и придумывать оправдания, а честно ответил, что да, женат, но они с супругой уже долгое время не живут вместе, поэтому и отношениях их уже не спасти. «Но ведь официально ты все еще не свободен», - попыталась слабо протестовать я, однако он меня перебил – «Она меня не понимает. Никогда не понимала. Между нами огромная пропасть, поэтому и речи не может быть о воссоединении». Мне хотелось верить, что это действительно так. Ведь бывает же, что люди, поженившиеся в раннем возрасте, потом понимают, что сделали ошибку, разводятся и находят свое счастье с совершенно другими людьми. Я себя успокаивала и все больше влюблялась в этого человека. В мыслях я уже представляла нашу свадьбу, рождение первенца и счастливую совместную старость.