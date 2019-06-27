«Любовники помогли мне наладить отношения с мужем»: реальная история изменщицы со стажем

Поразмыслив, что мой муж замечательный человек и прекрасный отец, я решила даже не рассматривать вариант с разводом, а попытаться сделать нашу с ним жизнь максимально комфортной. Вот только, как бы я не стремилась, я не смогла обуздать свой сексуальный аппетит. И в конце концов я решила, что еще слишком молода, чтобы ставить крест на своей сексуальности и забывать о своих потребностях. Ведь время пройдет и вскоре, возможно, мне действительно не нужен будет интим, так почему бы не сосредоточиться на нем прямо сейчас?

Походы «налево» как способ укрепить брак

Как утверждают психологи, со временем страсть угасает и секса в браке становится гораздо меньше – это факт, с которым не поспоришь. И если моего супруга это вполне устраивало, то я решила искать это на стороне. Все лучше, чем превращаться в неудовлетворенную мегеру, срываться на близких по пустякам и собственными руками разрушать отношения. Это определенно не мой случай.

Я записалась в фитнес-клуб и стала знакомиться с интересными мужчинами. Причем, старалась выбирать в кавалеры своих ровесников, или тех, кто чуть моложе. Ведь взрослого наставника мне хватало и дома, поэтому возрастной критерий я определила для себя очень четко. Мой супруг достаточно спокойный и неконфликтный человек, считающий, что в семье должно быть 100% доверие, иначе зачем людям вообще находиться вместе. Поэтому у него не возникало никаких вопросов о том, где я бываю и как провожу время без него. К тому же, я всегда назначала встречи в дневное время, а все вечера и ночи проводила со своими домашними. И это не были случайные связи. Сначала мы с человеком узнавали друг друга, прежде, чем я решалась зайти с ним чуть дальше, чем просто флирт. Иногда у меня были и «постоянные любовники», связь с которыми длилась от года до полутора лет. Просто потом или у них, или у меня появлялась другая потребность и мы расставались на очень хорошей ноте.