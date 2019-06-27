«Любовники помогли мне наладить отношения с мужем»: реальная история изменщицы со стажем

Прежде, чем вы начнете негодовать по поводу моего «аморального поведения», поспешу добавить, что муж меня обожает и доверяет на все 100%. Он до их пор не знает о моей двойной жизни, а если догадывается, то понимает, что из-за разных темпераментов мне нужно гораздо больше секса, чем ему. В любом случае, он не устраивает мне разборки и сцены ревности.
Большая разница в возрасте и первые эксперименты
Я никогда не была романтичной барышней, грезившей о настоящей любви. Такой, чтобы один раз и на всю жизнь. Морально я была готова к тому, что с первого раза может даже ничего не получиться и лишь со вторым или третьим кавалером получится по-настоящему счастливый брак. Кроме того, я была любопытной особой и жаждала экспериментов. Мне казалось слишком скучным отказываться от всех радостей жизни и сосредоточиться лишь на одном единственном мужчине. Поэтому, в отличие от моих сверстниц, я не заводила «серьезные отношения» и не переживала по поводу первой влюбленности – легкие и необременительные романы меня вполне устраивали. Но до того момента, пока я не встретила Игоря.
Фото: vostock-photo/fotolia
Однажды я увидела его в коридоре нашего университета и подумала, что этот симпатичный мужчина наверняка намного интереснее и опытнее, чем мои сверстники. Большая разница в возрасте меня ничуть не смутила, и я смело протянула ему номер телефона, записанный, как сейчас помню, на выдранном тетрадном листе. Он позвонил через два дня. Так и началась наша история. Хотя, как он признавался позднее, он не понимал, почему 17-летняя девушка обратила внимание на 30-летнего кавалера. Я же жаждала приключений и лишь через несколько месяцев, после нашей первой встречи, поняла, что он и есть моя вторая половинка. Мы бы не торопились оформлять отношения, однако мои родители настояли на том, чтобы он определился – или официальный брак, или пусть не морочит девушке голову. Мой кавалер, конечно же, выбрал первый вариант и вскоре мы уже обменивались клятвами верности под марш Мендельсона.
Семейный быт и рутина
В самом начале нашей семейной жизни я чувствовала себя абсолютно счастливой и довольствовалась тем, что мог предложить мне на тот момент мой благоверный. Он не торопил меня и, казалось, нарочно не приставал со своими ласками, чтобы я привыкла к новому статусу и другому ритму жизни. Мне же хотелось новизны и страсти, а вот это, как оказалось позднее, он и не способен был мне дать. Ему достаточно было раз в две недели исполнять супружеский долг, в то время, как я готова была экспериментировать с ним каждую ночь. Настолько сильно было мое желание. Увы, но что бы я не делала, разжечь аппетит супруга мне не удавалось. Зато в остальном у нас было полное взаимопонимание, поэтому ни о каком расставании речи быть не могло. Да, меня обижала некоторая холодность в постели, но я надеялась, что появление детей поможет нам сблизиться, в том числе и в интимном плане.
Фото: vostock-photo/fotolia
Появление ребенка и пересмотр взглядов на отношения
Новость о моей беременности, кажется, обрадовала Игоря гораздо больше, чем меня. Он решил, что сможет наконец вздохнуть спокойно, ведь мое внимание будет сосредоточено на малыше, поэтому и приставать к нему со своими любовными утехами я не буду. О, как же он ошибался! Мне кажется, что после беременности я стала еще острее нуждаться во внимании и ласке и теперь мне хотелось секса даже больше, чем пока мы были бездетной парой. Он удивлялся моей неуемной энергии: мне хватало сил нянчится с ребенком, а потом еще устраивать романтические сюрпризы мужу в спальне. Правда, хватило его ненадолго. Через пару месяцев моих активных приставаний, он мягко попросил передышку и посоветовал больше времени проводить с ребенком, а не заниматься ерундой. Кажется, это было впервые, когда мы практически поругались. Я обиделась настолько, что несколько дней спала в детской, обдумывая, как же мне жить дальше.
Фото: vostock-photo/fotolia
Поразмыслив, что мой муж замечательный человек и прекрасный отец, я решила даже не рассматривать вариант с разводом, а попытаться сделать нашу с ним жизнь максимально комфортной. Вот только, как бы я не стремилась, я не смогла обуздать свой сексуальный аппетит. И в конце концов я решила, что еще слишком молода, чтобы ставить крест на своей сексуальности и забывать о своих потребностях. Ведь время пройдет и вскоре, возможно, мне действительно не нужен будет интим, так почему бы не сосредоточиться на нем прямо сейчас?
Походы «налево» как способ укрепить брак
Как утверждают психологи, со временем страсть угасает и секса в браке становится гораздо меньше – это факт, с которым не поспоришь. И если моего супруга это вполне устраивало, то я решила искать это на стороне. Все лучше, чем превращаться в неудовлетворенную мегеру, срываться на близких по пустякам и собственными руками разрушать отношения. Это определенно не мой случай.
Я записалась в фитнес-клуб и стала знакомиться с интересными мужчинами. Причем, старалась выбирать в кавалеры своих ровесников, или тех, кто чуть моложе. Ведь взрослого наставника мне хватало и дома, поэтому возрастной критерий я определила для себя очень четко. Мой супруг достаточно спокойный и неконфликтный человек, считающий, что в семье должно быть 100% доверие, иначе зачем людям вообще находиться вместе. Поэтому у него не возникало никаких вопросов о том, где я бываю и как провожу время без него. К тому же, я всегда назначала встречи в дневное время, а все вечера и ночи проводила со своими домашними. И это не были случайные связи. Сначала мы с человеком узнавали друг друга, прежде, чем я решалась зайти с ним чуть дальше, чем просто флирт. Иногда у меня были и «постоянные любовники», связь с которыми длилась от года до полутора лет. Просто потом или у них, или у меня появлялась другая потребность и мы расставались на очень хорошей ноте.
Фото: vostock-photo/fotolia
Удивительно, но как только мои встречи вошли в график, то и отношения в семье у нас стали налаживаться: никакого стресса, напряжения и недопонимания. Все это я оставляла там – в объятиях другого человека, а для мужа стала любящей, заботливой и понимающей женой. Жалею ли я сейчас о чем-то? Не знаю, но мне кажется, что если бы я не решилась на это, то мы давно бы разбежались, ведь секс, как ни крути, является важной составляющей брака, а его у нас как раз и не было. И я не буду утверждать, что это единственный способ укрепить отношения, но в нашем случае он действительно сработал и теперь мы с мужем даже ближе друг к другу, чем в самом начале семейной жизни.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/fotolia
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