Ложь во спасение — это способ защитить другого человека от болезненной правды. Но каково держать секреты при себе? И скажутся ли они на отношениях? Наш редактор, клинический психолог Аксинья Алексеева вспоминает практический опыт и дает рекомендации. Все истории приводятся с согласия клиентов.

Влияние секретов на вас

Если вы пережили драму (сексуальное надругательство или публичные издевательства сверстников), то вряд ли вы рассказали о произошедшем супругу, друзьям или детям. Вас сдерживает чувство вины и страх, что близкие станут обсуждать вас за спиной или думать о вас хуже, чем раньше. К тому же вы опасаетесь, что негативную информацию будут использовать против вас.

Но даже если у вас кристально чистая биография, с которой хоть завтра можно устраиваться в органы безопасности, вы не застрахованы от тайн. Что вы будете делать, если однажды за вами начнет ухаживать родственник мужа или ваш отец поделится рассказом о своих изменах? Вы побежите во всем признаваться мужу или маме? Скорее всего, нет. Вы повесите надежный замок на рот, чтобы случайно не проболтаться. И в этом случае вами движет нежелание причинять боль любимым людям. Но во что вам это обойдется?

Секреты занимают много места в мыслях, мешая полностью расслабиться, погрузиться в работу или в любовь. И чем дольше вы их прячете, тем сильнее негативный эффект. Как выяснил психолог Джеймс Пеннебакер, люди, которые пережили изнасилование в детстве или подростковом возрасте, в зрелом возрасте чаще остальных страдают от проблем со здоровьем, потому что вынуждены скрывать от посторонних свои незаживающие душевные раны.

Другое исследование показало, что люди, которые скрывают свои или чужие тайны, склонны к развитию депрессии, страдают от тревожности, ими легко манипулировать и они чувствительны к критике. Их состояние вызвано тем, что желание высказаться и невозможность это сделать ведет к изменению реакции тела на стресс: развивается уязвимость перед инфекционными заболеваниями.

В качестве примера — история, которую можно считать чудесным излечением: женщина не хотела рассказывать мужу о том, что в юности на нее напал маньяк. Она стеснялась этого эпизода в биографии. К психологу ее привел диагноз «функциональное бесплодие». Вскоре после того как клиентка решилась рассказать правду, она забеременела.