Вадим Мусников Врач-психиатр клиники «Атлас», психоаналитик, психотерапевт

Существует официально описанное психическое патологическое состояние: психический инфантилизм — задержка возрастного психологического развития не менее чем на один этап. Когда подросток ведет себя как детсадовец, взрослый — как подросток.

Однако чаще набор инфантильных черт характера не достигает уровня патологии — лечить вроде нечего. Но проблем себе и окружающим «вечный ребенок» доставляет немало.

Откуда берутся инфанты

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Конечно же, родители, оберегающие своих детей сверх всякой меры, виноваты точно так же, как родители, на которых нельзя положиться

Но, возможно, мы сейчас наблюдаем тенденцию к общенациональной инфантилизации с заменой взрослых ценностей на «крутые» инфантильные. Детям с раннего возраста навязывается идея беззаботного будущего. Общество восхищается 50-летним мужчиной, танцующим на своей яхте с молодой женой, но мало кого интересует, как была заработана эта яхта.

Во всем развитом мире люди считают себя подростками лет до 30. К 30 годам происходит полная половая идентификация, когда мужчина приобретает мужскую идентичность, а женщина — женственность, тогда они готовы к формированию семьи. Женщина становится способной быть матерью и женой, а мужчина — мужем и отцом. Но над нами довлеет национальная идея о том, что нужно поскорее выходить замуж и рожать детей. В гинекологии распространено убеждение, что женщина в 28 лет — уже старородящая. В результате люди создают семью, не дав своей психике нормально пройти и завершить инфантильный период. И «выстрелить» эта нереализованная инфантильность может потом в любом возрасте, вспомните хотя бы поговорку «седина в бороду, бес в ребро».