Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платье… Вы серьезно думаете, что это может кому-то понравиться?

Вадим Мусников Врач-психиатр клиники «Атлас», психоаналитик, психотерапевт

Существует официально описанное психическое патологическое состояние: психический инфантилизм — задержка возрастного психологического развития не менее чем на один этап. Когда подросток ведет себя как детсадовец, взрослый — как подросток.

Однако чаще набор инфантильных черт характера не достигает уровня патологии — лечить вроде нечего. Но проблем себе и окружающим «вечный ребенок» доставляет немало.

Откуда берутся инфанты

Конечно же, родители, оберегающие своих детей сверх всякой меры, виноваты точно так же, как родители, на которых нельзя положиться…

Но, возможно, мы сейчас наблюдаем тенденцию к общенациональной инфантилизации с заменой взрослых ценностей на «крутые» инфантильные. Детям с раннего возраста навязывается идея беззаботного будущего. Общество восхищается 50-летним мужчиной, танцующим на своей яхте с молодой женой, но мало кого интересует, как была заработана эта яхта.

Во всем развитом мире люди считают себя подростками лет до 30. К 30 годам происходит полная половая идентификация, когда мужчина приобретает мужскую идентичность, а женщина — женственность, тогда они готовы к формированию семьи. Женщина становится способной быть матерью и женой, а мужчина — мужем и отцом. Но над нами довлеет национальная идея о том, что нужно поскорее выходить замуж и рожать детей. В гинекологии распространено убеждение, что женщина в 28 лет — уже старородящая. В результате люди создают семью, не дав своей психике нормально пройти и завершить инфантильный период. И «выстрелить» эта нереализованная инфантильность может потом в любом возрасте, вспомните хотя бы поговорку «седина в бороду, бес в ребро».