«Любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе — это лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Поэтому разбираться надо не с окружающими — разбираться надо с собой». Эти слова вынесены в начало книги психолога Павла Лабковского «Хочу и буду», которая выйдет 4 апреля в издательстве «Альпина Паблишер».

Книга «Хочу и буду» ищет причины, мешающие вам радоваться жизни. Психолог не только рассуждает, откуда в вас тревоги, страхи, неумение слушать себя и сложности с другими людьми, но и дает конкретные советы и рекомендации. Михаил Лабковский знает, как решить проблему без копания в прошлом, и настаивает на том, что изменить себя и жизнь к лучшему вполне реально. Чтобы проиллюстрировать его подход, мы публикуем отрывок, который посвящен страху расставания.

Предпоследний акт. Страх расставания

«Можно, конечно, вспомнить, что от любви до ненависти один шаг. Но я уверен, что в основе истории, когда вот вы только что друг друга любили, а потом — бац! — и все кончилось, ЛЕЖИТ СТРАХ.

Ведь не бывает, чтобы отношения испортились резко, в один момент. Не бы-ва-ет. Этому всегда предшествуют мелкие намеки и стычки, большие проколы и конфликты. А непонимание, недоумение и многое другое идут по нарастающей.

И если бы не вечный страх осложнений, страх, что отношения закончатся, всего этого могло бы не произойти. Потому что, почувствовав недовольство впервые, вы бы просто сказали человеку: "Мне это не нравится". И предупредили, что, если это повторится еще раз, отношения закончены.

Если это говорится в момент, когда вы друг друга любите, — есть большой шанс, что вы друг к другу прислушаетесь. И именно из любви и желания сделать приятное (и не делать неприятного) вы сами и ваш партнер что-то поменяете в своем поведении.

Говорить "мне это не нравится" лучше только один раз. Если ничего не меняется — действительно выходить из отношений с уверенностью, что это (был) не ваш мужчина или не ваша женщина.

А если меняется — жить дальше счастливо.

Я уже говорил много раз, что у пары есть шанс только в том случае, если муж поднимает за собой сиденье унитаза просто потому, что жена его попросила, а он ее очень любит и не хочет огорчать. А не потому, что он, сцепив зубы, решил продержаться в браке и элементарно боится скандалов в доме. Или если женщина слушает, как мужчина чавкает, ненавидит это, но терпит, потому что без мужика оставаться ей как-то перед подругами неудобно. И перед соседями. И перед мамой, конечно. Нездоровая это мотивация. Все заканчивается неизбежно и плохо.

Еще раз: здоровое поведение уверенных в себе людей — это прямолинейно и открыто говорить о том, что нравится и что не нравится в поведении партнера».

Фото: архив издательства «Альпина Паблишер», istockphoto.com