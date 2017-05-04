Ольга Терехина к.м.н., врач-акушер-гинеколог медицинского центра «Атлас»

Чего вы не знаете: КАК рассказать или ЧТО именно рассказать детям о сексе? Вполне возможно, пока вы собирались с мыслями, ваши потомки добывали информацию самостоятельно — и теперь знают побольше вашего. Давайте сделаем так: вы пройдете тест и ваш стремительно взрослеющий подросток — тоже. Если вы наберете больше очков, значит, вам есть чему еще учить дочь (или сына). Если больше наберет ребенок… Одной проблемой у вас будет меньше! Но мы практически уверены, что из самого теста и подростки, и их родители почерпнут много ценной информации.

Фото: istockphoto.com

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