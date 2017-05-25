Исследования показывают, что наличие друзей продлевает жизнь. Но, как оказалось, друзья могут и существенно ее испортить. Рассказываем, почему из-за них вы будете жить долго, но плохо.

Влияют на ваше поведение

В одном из научных изданий была опубликована заметка о том, что друзья часто выступают «сообщниками преступления», когда дело касается вредных привычек и негативного поведения. Они уговаривают вас нарушить диету, закурить лишнюю сигарету и пойти на измену. Чем чаще ваш друг совершает неверные этические выборы, тем выше вероятность, что со временем вы позволите себе поступки, которые недавно считали недопустимыми. И если ваш друг заметно обеспеченнее вас, то постепенно вы будете тратить больше, чем можете себе позволить.

Провоцируют ваши ссоры с мужчиной

Друзья считают, что имеют право критиковать вашего супруга или давать негативную оценку новому знакомому. Как показывают психологические опросы, они действительно не ошибаются, когда предсказывают финал завязавшегося романа. Хотя вы вряд ли прекратите отношения лишь потому, что они долго не протянут, но услышанные отрицательные комментарии выпадут на сердце осадочком, от которого трудно избавиться. А еще подруги, которые попали в категорию лучших, способны устраивать сцены ревности, без предупреждения приходить к вам в дом или заигрывать с вашим мужчиной.

Превращают вас в неудачницу

Если вы замечали, то эмоции контагиозны, то есть передаются от человека к человеку. Хорошо, если ваше окружение — это сплошь позитивные беспроблемные люди. Тогда вам обеспечено ежедневное солнечное настроение. Но если ваши друзья в основном жалуются на трудности, то постепенно вы заметите, что начинаете беспричинно хандрить или перенимаете опасные аффирмации, звучащие как «У меня ничего не получается» или «Везет, как утопленнице». Стоит ли удивляться, что на вас как из рога изобилия сыплются удары судьбы и шишки.