Больше половины информации о вас люди узнают не из речи, а из жестов, мимики и движений. Особую роль играют руки, и это объяснимо: от мозга к ним идет больше нервных путей, чем к любым другим частям тела. Делимся значениями восьми самых популярных во всем мире жестов.

Размах рук

Он указывает на темперамент человека. В англоязычной литературе есть даже специальный термин — «jazz hands», который описывает излишнюю экспрессивность. Увы, она только вредит: собеседники отвлекаются от сути сообщения. Другая крайность — скованность. И это тоже наносит ущерб общению: если человек не помогает себе руками, его считают неприятным и скрытным. Поэтому идеальное решение — это представить квадрат, верхняя граница которого расположена на уровне груди, а нижняя — на талии. Вот этим пространством и должны быть ограничены ваши жесты.

Потирание рук

Когда кто-то трет ладони, это говорит о его положительных ожиданиях. Если хотите узнать, на что именно человек надеется, то обратите внимание на скорость: когда ваш собеседник или выступающий быстро трет ладони, значит, он надеется на позитивный результат для себя и остальных, а когда он делает это медленно, то нередко это признак хитрости и подлости. Продавцы подержанных машин не могут скрыть так нетерпения, что сейчас они сбудут вам консервную банку на колесах. Кстати, если человеку предстоит бросить монетку или игральные кости, то перед этим он как бы согревает их в надежде на счастливый случай.