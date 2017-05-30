Редакция журнала Passion.ru выбрала в интернет-магазине «Читай-Город» книги, которые помогут вам изменить представления об отношениях и усилить привлекательность.

Бекхэм В. Еще полдюйма безупречного стиля от прически до каблуков

Баумгартнер Д. Мне опять нечего надеть. Как улучшить свой гардероб и изменить жизнь

Снайдер Д., Бауком Д., Гордон К. Вместе или врозь. Как исцелить раны и двигаться дальше

Адизес И., Маданес Р. Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим различиям

Хохлов С. Психология семейного счастья. Как найти человека вашей мечты и понравиться ему

Зиновьева Ю. Расправь свои крылья! Как открыть свое сердце, создать семью и быть любимой

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Об отношениях

Зиновьева Ю. «Расправь свои крылья! Как открыть свое сердце, создать семью и быть любимой»

Вы видите себя счастливой женщиной, хотите любви, семью, детей. Но пока не получается. Эта книга написана, чтобы помочь вам справиться со страхом неудачи, она настроит вас на внутреннюю работу.

Хохлов С. «Психология семейного счастья. Как найти человека вашей мечты и понравиться ему»

В книге раскрывается широкий спектр тем: способы мгновенного распознавания сексуальных намерений и черт характера, секреты успешного знакомства и вызывания к себе симпатии, техники преодоления обиды и достижения ощущения счастья. Кроме того, в книге собран ряд психологических тестов для оценки эмпатии, любовных отношений, типа общения.

Адизес И., Маданес Р. «Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим различиям»

Люди в паре представляют собой команду, где партнеры берут на себя разные роли. Это объясняет то, почему противоположности притягиваются — каждый эффективен в своей сфере, что помогает семье добиваться целей. Но беда в том, что люди с разными стилями поведения часто конфликтуют. Эта книга о том, как разрешить семейные проблемы.

Клауд Г., Таунсенд Дж. «Двое: как спасти свою любовную лодку»

Хотя каждая пара несчастна по-своему, есть несколько распространенных ситуаций непонимания, которые отравляют жизнь любящим людям. В книге собрано восемь рассказов о заблуждениях, с которыми нужно расстаться как можно скорее.

Санд И. «Страх близости. Как перестать защищаться и начать любить»

Человеческая психика устроена милосердно: мы забываем слишком неприятные и болезненные ситуации и эмоции, чтобы жить нормально. Однако нормально не значит счастливо. Автор книги на примерах из жизни объясняет, как разные варианты психологической защиты мешают вам жить полной жизнью и как можно от них избавиться. Когда вы осознаете скрытые причины переживаний, то станете ближе с любимыми людьми.

Снайдер Д., Бауком Д., Гордон К. «Вместе или врозь. Как исцелить раны и двигаться дальше»

Известие об измене партнера сродни землетрясению. Отголоски первого удара еще долго будут сотрясать вашу семью, осложняя повседневную жизнь и мешая принимать здравые решения. Книга поможет вам преодолеть травму и разобраться, что и почему произошло с вашим браком. В основе издания лежит программа по преодолению разрушительных эмоций.

О сексе

Нагоски Э. «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса»

Эта книга о женской сексуальности опирается на изыскания в нейробиологии. Издание поможет вам понять свое тело, чтобы изменить сексуальную жизнь к лучшему.

Дэвис Р. «Гороскоп вашей сексуальности. Желания. Страсти. Фантазии»

Вы прочитаете исчерпывающее описание особенностей сексуального поведения всех знаков зодиака и получите возможность прикоснуться к тайным фантазиям вашей второй половины или разбудить спящую в вас чувственность.

Свит Л. «365 дней секса»

Гид по любовным играм и воплощению пикантных секс-фантазий поможет разнообразить интимную жизнь. Подробные иллюстрации и подсказки помогут вам окунуться в мир эротики и вдохновят на сексуальные эксперименты.

Пиз А., Пиз Б. «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви»

В одинаковых ситуациях мужчины и женщины чаще всего ведут себя по-разному. Тем более если дело касается интимной жизни. Авторы рассказывают о причинах различий, а также предлагают помощь в решении острых проблем общения, возникающих между близкими людьми. Вы узнаете ответы на вопросы: почему мужчины и женщины воспринимают любовь по-разному? Чего на самом деле хотят мужчины? Что их больше всего возбуждает? Какие мужские качества ценятся женщинами? Почему у нас бывает случайный секс? Как найти идеального партнера?

О моде, красоте и стиле

Лонд Л. «Стиль большого города. Гид по красоте и моде»

Автор книги — жительница Лондона и популярный fashion- и lifestyle-блогер. Она рассказывает, какие косметологические процедуры работают, как стоит одеваться обладательницам пышных форм, каких правил надо придерживаться и каких сочетаний избегать. Кроме того, она объясняет правила составления «антивозрастного» гардероба на примерах звезд.

Баумгартнер Д. «Мне опять нечего надеть. Как улучшить свой гардероб и изменить жизнь»

Эксперт по стилю уверена: мы то, что на нас надето. Разобравшись с истинными причинами вашего выбора одежды, можно улучшить не только гардероб, но и жизнь. Благодаря книге вы прекратите совершать необдуманные покупки, научитесь избегать стереотипов в одежде и будете стильно одеваться в соответствии с типом вашей фигуры. Метод анализа одежды, состоящий из пяти этапов, поможет создать оптимальный гардероб и наполнить его вещами, которые приятно носить.

Бекхэм В. «Еще полдюйма безупречного стиля от прически до каблуков»

Икона стиля Виктория Бекхэм делится правилами формирования стильного гардероба для любого случая и любого типа фигуры, рассказывает о тонкостях выбора идеального нижнего белья и раскрывает секреты успешного шопинга на любой кошелек.

Риз А. «Умный гардероб. Как подчеркнуть индивидуальность, наведя порядок в шкафу»

Здравый подход к составлению гардероба, основанный на принципах минимализма, — один из ведущих современных трендов. Основательница популярного блога о моде Into-Mind представляет простую, но эффективную стратегию подбора вещей и создания индивидуального стиля, подходящего вашему образу жизни и сфере деятельности. Цветные иллюстрации, инфографика и схемы, включенные в эту книгу, наглядно демонстрируют, что нужно сделать, чтобы совершать удачные модные покупки.

Россошинская А. «Фейсфитнес. Экспресс-курс»

Международный тренер по фейсфитнесу предлагает освежающий экспресс-комплекс по сохранению молодости и красоты лица для тех, у кого совсем мало времени. Выполняя эти упражнения несколько минут в день, вы сможете разгладить морщины на лбу, избавиться от кругов под глазами, вернуть здоровый цвет лица, подкорректировать мелкие морщинки и носогубные складки.

Фото: архив интернет-магазина «Читай-Город», shutterstock.com, istockphoto.com/ru