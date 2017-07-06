Одни из этих известных мужчин сами отказались от общения с собственными детьми, а другие отдалились от своих сыновей и дочерей из-за сложных отношений с их матерями.

Том Круз

Том Круз и Кэти Холмс развелись пять лет назад. С тех пор актер практически не виделся не только с женой, но и с дочерью Сури, которой в апреле исполнилось 11 лет. Таблоиды регулярно сообщают, что Круз даже не поздравляет дочь с днем рождения, из-за чего малышка очень переживает. По слухам, причиной такого поведения стала саентология. Известно, что руководство церкви, в которой состоит Круз, не советует своим прихожанам поддерживать связь с людьми и даже родственниками, которые не исповедуют их учение. Андрей Аршавин

Андрей Аршавин расстался с гражданской супругой Юлией Барановской четыре года назад, когда она была беременна третьим ребенком. В различных интервью телеведущая не раз заявляла, что футболист не только не стремится увидеть детей, но и отказывается помогать им материально. Недавно новая супруга Аршавина заявила, что он регулярно переписывается с детьми, а не встречается с ними исключительно по вине Юлии Барановской. Франсуа Анри-Пино

Французский магнат и владелец модной империи Франсуа Анри-Пино — мужчина, судя по всему, вспыльчивый и падкий на женскую красоту. Миллиардер встречался с супермоделью Линдой Евангелистой, которую бросил, узнав о ее беременности. К тому моменту, как Линда родила сына Августина, Пино уже вовсю крутил роман с актрисой Сальмой Хайек. В итоге сына бизнесмен не признал, и Линде пришлось добиваться алиментов через суд. Правда, теперь Пино превратился в образцового семьянина и растит с Хайек (с которой успел разругаться, разойтись и снова возобновить отношения) дочь Валентину. Юрий Стоянов

Звезда юмористической передачи «Городок» Юрий Стоянов довольно болезненно расстался с первой женой Ольгой, что отразилось и на его отношениях с сыновьями Николаем и Алексеем. Молодые люди теперь носят фамилию нового супруга своей матери, доктора физико-математических наук Максима Юрьевича Хлопова, и, как уверяют близкие актера, сами отказываются от общения с биологическим отцом. Сам Юрий Стоянов предпочитает о семейных проблемах не распространяться, он сейчас счастлив в третьем браке с женой Еленой, родившей ему дочь Екатерину. Эдди Мерфи

Комик Эдди Мерфи в жизни оказался довольно жестким человеком. Непродолжительный роман актера с бывшей солисткой группы Spice Girls Мелани Браун закончился рождением их дочери Энджел. Узнав о беременности возлюбленной, Мерфи публично заявил, что признает отцовство только после теста ДНК. В итоге отцовство актер, может, и признал, а вот участие в воспитании дочери, которой в апреле исполнилось десять лет, не принимает до сих пор. Кейтлин Дженнер

У олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, недавно сменившего пол и ставшего женщиной, помимо младших дочерей Кайли и Кендалл, есть еще четверо детей — сын Бертон и дочь Кассандра от первого брака и сыновья Брэндон и Броди от второго. Дженнер выплачивал алименты бывшим женам, которые вырастили детей без его участия. Недавно превратившийся в Кейтлин экс-спортсмен заявил, что был в то время слишком поглощен вопросом своей гендерной идентичности, и назвал себя ужасным отцом. Александр Малинин

Александр Малинин долго не признавал дочь Киру от второй жены, певицы Ольги Зарубиной. В далеком 1991 году Зарубина с дочерью эмигрировала в США, где 25 лет они жили со вторым мужем певицы Владимиром Евдокимовым. Четыре года назад в эфире программы «Пусть говорят» Александр Малинин признал, что Кира — его дочь. Артист заявил, что пытался наладить жизнь взрослой дочери, которая выросла без образования и на момент встречи с ним даже не имела собственного дома и жила в чужой семье. По словам Малинина, он помог Кире поступить в учебное заведение, которое она в итоге бросила. Вуди Аллен