Как за 32 года изменились Николь Кидман, Хьюго Уивинг и другие звезды сериала «Бангкок Хилтон»
Николь Кидман в сериале «Бангкок Хилтон» исполнила роль девушки, все детство запертой в шикарном особняке под присмотром безвольной матери и деспотичных деда и бабушки. После смерти мамы Катрина Стэнтон отправляется на поиски отца (Дэнхолм Эллиотт), которого никогда не видела. И на ее и без того непростом пути возникает множество препятствий, в том числе вскружившего голову контрабандиста (Джером Элерс).
С момента выхода мини-сериала на экраны прошло 32 года. Как сложилась судьба исполнителей главных ролей, добились ли они успеха и как выглядят сейчас?
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Фото: Кадр фильма
Николь Кидман
После съемок в «Бангкок Хилтон» карьера молодой актрисы стремительно пошла в гору. Ее стали приглашать сниматься именитые режиссеры, а гонорары за ее роли стали обрастать нулями.
После съемок в драме Николь Кидман начала сниматься в фильме «Дни грома». ВО время работы в проекте она познакомилась с Томом Крузом, у них вспыхнул страстный роман. Ради новой возлюбленной актер ушел от первой жены Мими Роджерс.
Через несколько месяцев Круз и Кидман поженились. Долгое время у пары не было детей и они взяли приемных дочь и сына — Изабеллу и Коннора. Брак знаменитостей распался через 10 лет, когда оба они уже были суперзвездами.
Николь Кидман снялась почти в сотне фильмов. Среди них «Моя жизнь», «Бэтмен навсегда», с «Широко закрытыми глазами», «Часы», «Догвилль», «Прежде чем я усну» и многих других.
Подробнее о том, как Николь Кидман строила свою карьеру и личную жизнь, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Armando Gallo/ Arga Images/ Global Look press
Сейчас Николь Кидман востребованная актриса, которая снимается только в гарантированно успешных проектах, у именитых режиссеров и за очень большие гонорары. А также она счастливая жена музыканта Кита Урбана и многодетная мать. Кроме двух старших приемных детей, у Николь растут две дочери от второго супруга — Сандэй и Фэйт.
Денхолм Эллиотт
К моменту съемок в сериале англичанин Денхолм Эллиот, сыгравший отца героини Кидман, был очень известным актером. «Бангкок Хилтон» стал одним из последних его фильмов. А всего на счету артиста — 147 ролей в кино и множество номинаций на премию BAFTA и одна — на «Оскар».
Фото: Kinopoisk.ru
Несмотря на то, что актер был дважды женат и растил детей от второй супруги, он всю жизнь был бисексуальным. В 1987-м Эллиотту диагностировали ВИЧ. Несмотря на страшный диагноз актер продолжил работу: он снялся в «Индиане Джонсе и последнем крестовом походе», в сериале с Николь Кидман, «Игрушечных солдатиках», «Безумных подмостках» и вышел на сцену в спектакле «Жизнь в театре», ставшем для него последней постановкой.
Денхолм Эллиотт умер в возрасте 70 лет в октябре 1992 года. Причиной смерти стал туберкулез, осложненный СПИДом.
Хьюго Уивинг
Актер начал сниматься в начале 80-х. К моменту начала работы над сериалом «Бангкок Хилтон» Хьюго Уивинг, как и его партнерша Николь Кидман, успел мелькнуть в нескольких проектах, но в основном это были сериалы или фильмы, не имевшие успеха.
Фото: Kinopoisk.ru
Но после съемок в драме Кена Камерона карьера актера пошла в гору. Роль адвоката Ричарда Карлайла принесла артисту известность. 90-е годы стали продуктивными для Уивинга — он много снимался, но в основном это были фильмы не первого эшелона. Исключением лишь стали «Доказательство» 1991-го и «Приключения Присциллы, королевы пустыни» 1994-го.
Но в 1999 году к Хьюго пришла бешеная популярность после съемок в «Матрице» с Киану Ривзом. Затем последовали съемки в еще более успешном проекте «Властелин колец». Актер принимал участие во всех сериях обеих франшиз.
Примечательно, что самыми успешными фильмами Хьюго Уивинга стали те, в которых он появился уже в зрелом возрасте, будучи опытным актером: «"V" значит Вендетта», «Трансформеры», «Легенды ночных стражей», «Облачный атлас», «Хоббит», «По соображениям совести». В 2021-м состоялась премьера «Одинокого волка» с участием артиста.
Джой Смитерс
Актриса исполнила роль тюремной подруги Катрины Стэнтон Мэнди. Австралийка Джой Смитерс прославилась не только как артистка, но и как телеведущая. Ее фильмография не такая богатая, как у коллег по драме «Бангкок Хилтон», но в ней есть достойные проекты.
Фото: Getty Images
В 1979 году 15-летняя Джой получила приглашение сыграть роль Джесси, жены героя Мела Гибсона в «Безумном Максе». Но тогда родители не отпустили девушку на съемки в другой город. И лишь много лет спустя Смитерс все же появилась в «Максе», но в его новой вариации — «Безумный Макс: дорога ярости» С Шарлиз Терон и Томом Харди в главных ролях.
Одной из новых ролей Смитерс стала Моурин в сериале «Великолепная Грейс». У Джой есть трое детей: дочь Саша от первого брака и дочь Фиби и сын Орландо от второго мужа Тони Хейнса.
Джером Элерс
Высокий голубоглазый австралиец сыграл роль главного отрицательного персонажа Арки Рэгана, из-за которого Катрина попадает в тюрьму в Таиланде. Творческий путь Джерома Элерса мог бы быть более долгим и плодотворным, если бы не коварная болезнь.
Фото: Kinopoisk.ru
В 2013 году актеру поставили страшный диагноз «рак», Джером боролся с болезнью 10 месяцев, но проиграл схватку за жизнь. Он умер в возрасте 55 лет.
Джером Элерс снялся в фильмах: «Затерянный мир», «Сахара», «Пальцы веером» и многих других. У актера остались двое детей от разных жен.
Ноа Тейлор
Ноа мастерски изобразил в «Бангкок Хилтон» умственно-отсталого Билли. Кстати, из-за специфической внешности актеру не раз приходилось перевоплощаться в людей с интеллектуальными отклонениями.
Фото: Kinopoisk.ru
Диапазон амплуа Тейлора очень широк — он снимается и в комедиях, и в триллерах, и в исторических драмах (в фильме «Макс» он сыграл молодого Гитлера).
Самыми успешными проектами Ноа Тейлора стали: «Блеск», «Бангкок Хилтон», «Почти знаменит», «Ванильное небо», «Чарли и шоколадная фабрика», «Пираты Карибского моря: Секреты сундука мертвеца».
Ноа не только виртуозный актер, но и талантливый музыкант. Он увлекается живописью, играет на валторне, гитаре и фортепиано.
Тейлор живет в Великобритании с супругой, модельером Дионн Харрис.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры фильма, Armando Gallo/Arga Images, East News, Getty Images
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