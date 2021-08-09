Как за 32 года изменились Николь Кидман, Хьюго Уивинг и другие звезды сериала «Бангкок Хилтон»

После съемок в драме Николь Кидман начала сниматься в фильме «Дни грома». ВО время работы в проекте она познакомилась с Томом Крузом, у них вспыхнул страстный роман. Ради новой возлюбленной актер ушел от первой жены Мими Роджерс.

Через несколько месяцев Круз и Кидман поженились. Долгое время у пары не было детей и они взяли приемных дочь и сына — Изабеллу и Коннора. Брак знаменитостей распался через 10 лет, когда оба они уже были суперзвездами.

Николь Кидман снялась почти в сотне фильмов. Среди них «Моя жизнь», «Бэтмен навсегда», с «Широко закрытыми глазами», «Часы», «Догвилль», «Прежде чем я усну» и многих других.

Подробнее о том, как Николь Кидман строила свою карьеру и личную жизнь, читайте в материале Passion.ru.