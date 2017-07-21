Некоторые звезды своих детей с младенчества приучают к толерантности и предоставляют при этом свободу выбора во всем, в том числе и в вопросе гендерной идентификации. Скажем проще: позволяют своим сыновьям носить косички, а дочерям одеваться в мальчишеские вещи. Passion.ru узнал у психолога, что все это значит и как влияют такие переодевания на психику малышей.

Шайло Джоли-Питт

Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло 27 мая исполнилось 11 лет. Девочка часто вызывает у поклонников знаменитой пары недоумение своим внешним видом. Дело в том, что Шайло любит короткие стрижки и мужскую одежду. В обычной жизни она носит мальчуковые объемные джинсы, толстовки, кроссовки, а на красные дорожки выходит в мужском брючном костюме и галстуке. Анджелина Джоли стиль дочери одобряет, а на вопросы о том, что такие предпочтения могут быть предпосылками нетрадиционной сексуальной ориентации Шайло в будущем, заявляет, что поддержит любой выбор своего ребенка. Алиса Юнусова

Еще одна юная блондинка, которую стригут под мальчика и наряжают в мальчуковые вещи, — дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Папина дочка Алиса Тимуровна, как правило, одета в стиле самого Тимати. Главным цветом гардероба малышки является черный, но особенно возмущают критиков не самые подходящие, по их мнению, наряды для трехлетней девочки. Но стоит ли удивляться, что глава музыкального лейбла с названием Black Star именно так одевает свою дочку? Джексон Терон

Девочки в мальчуковой одежде тем временем выглядят не так уж и странно по сравнению с мальчиками в платьях, с косами и цветным лаком на ногтях. Шарлиз Терон, например, своего пятилетненего сына Джексона наряжает как настоящую принцессу. Мальчик регулярно попадает в объективы папарацци в розовых летящих платьях с блестками, с длинными косами и в сверкающих туфлях или сандалиях. Поклонники актрисы недоумевают, а Джексон продолжает отращивать волосы и менять девичьи наряды. Бодхи и Ноа Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин тоже поклонники локонов, своим сыновьям, четырехлетнему Ноа и трехлетнему Бодхи, короткие стрижки не делают. Прическами они не ограничиваются и любят наряжать Ноа в женские платья нежных карамельных цветов. Джейден Смит

18-летний сын Уилла Смита Джейден — большой модник, он давно уже с удовольствием наряжается сам. Джейден любит дреды, необычные прически, яркие наряды с цветочными принтами, в том числе эффектные юбки, красит ногти и выступает за гендерное равноправие в выборе одежды. Кингстон и Зума Россдэйл

Гвен Стефани обожает эксперименты со стилем и яркую необычную одежду, как и ее экс-супруг Гэвин Россдэйл, который может запросто появиться на публике в юбке. Женские наряды время от времени носят и сыновья музыкантов, одиннадцатилетний Кингстон и восьмилетний Зума. Кроме того, мальчишки красят ногти и экспериментируют с длиной и цветом волос. Гвен Стефани спокойно относится не только к модным предпочтением сыновей, но и к выбору их сексуальной ориентации: «Сын-гей — это благословение. Все, чего я хочу, чтобы мои дети были счастливы и здоровы. Я прошу бога направлять меня каждый день, потому что очень нелегко быть хорошей матерью. Я всегда спрашиваю своих друзей нетрадиционной ориентации, как они себя чувствовали в детстве». Комментарий психолога