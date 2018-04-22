Трансформеры: правда и мифы о пластических операциях членов семейства Кардашьян

Главная звезда семейства Кардашьян — это, конечно, Ким. Ей-то и приписывают больше всего пластических операций. СМИ писали об увеличении груди и ягодиц, ринопластике, филлерах, удалении комков Биша и ребер (!) ради тонкой талии. Свой гордый армянский нос Ким явно сделала более изящный, губы — более пухлыми, а скулы — более выразительными, в ягодицы вставила импланты. Все это она отрицает. Кардашьян уверяет, что просто умеет правильно и эффектно использовать макияж и регулярно занимается фитнесом (поверим на слово?). Что касается груди, то она не раз показывала, как поддерживает свою естественную, по ее словам, большую, но не идеально упругую грудь с помощью скотча — что ж возможно. А вот операцию по удалению ребер мы считаем мифом. Во-первых, не такая уж и осиная у Ким талия на фотографиях папарации и видео, в которых не скрыть лишнее с помощью фотошопа. Во-вторых, у всех женщин семейства Кардашьян талия довольно тонкая, и бедра женственные.

Хлое Кардашьян