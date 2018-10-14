Тодоренко, Порошина, Нюша и другие звезды, которые скоро станут мамами

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко показала округлившийся живот на вечеринке с Владом Топаловым в июле. Для экс-солиста группы «Smash!» и бывшей ведущей передачи «Орел и решка!» этот ребенок станет первенцем.
Мария Порошина
Этой осенью стало известно о беременности Марии Порошиной, которая скоро в пятый раз станет мамой. «Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет», — написала будущая мама в Instagram. Незадолго до этого сообщения стало известно, что Мария разводится с мужем Ильей Древновым.
Нюша
Совсем скоро впервые станет мамой 28-летняя певица Нюша. Сейчас она беременна от своего супруга, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Недавно она снялась в фотосессии с округлившимся животом для журнала OK!. «Ответ на вопрос, который вы постоянно мне задаете. Это состояние необыкновенное, магическое», — написала она в Instagram.
Амелия Уорнер
Это официально: жена «Мистера Грэя» из «50 оттенков серого» снова беременна. Слухи о третьей беременности супруги актера Джейми Дорнана подтвердились в начале октября. Источником стал сайт журнала The Hollywood Reporter, который ссылается на слова официального представителя актера. Джейми Дорнан и Амелия Уорнер в браке с 2013 года. Они воспитывают двух дочерей. Пол будущего малыша пока не разглашается.
Елизавета Боярская
В сентябре стало известно, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев станут родителями во второй раз. Информацию о том, что 32-летняя Боярская уходит в декрет, официально подтвердили в питерском Малом драматическом театре. У поклонников актрисы, заранее купивших билеты на сентябрьские постановки «Гамлет», «Вишневый сад», «Коварство и любовь», еще есть шанс увидеть любимицу.
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс мечтает родить еще одного ребенка, несмотря на то, что она сейчас не замужем и не состоит в отношениях. В конце лета телеведущая решилась на процедуру ЭКО, которую сделала прямо на глазах у телезрителей — в кабинет врача ее сопроводила съемочная группа шоу «Прямой эфир». Позднее стало известно, что попытка оказалась успешной — Бледанс беременна. «Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», — заявила Эвелина. Имя будущего отца ребенка она предпочитает не называть, а на все вопросы о суррогатном материнстве отвечает, что вполне способна сама выносить малыша.
Ксения Собчак
Слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, ходят давно. «Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», — прокомментировал представитель журналистки Кирилл Суханов каналу SUPER. Позднее эта информация была опровергнута, ждем подробностей.
Пиппа Миддлтон
В середине апреля в СМИ появилась информация о том, что сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон ждет первенца от супруга Джеймса Мэттьюза. Тогда источник британского издания The Sun рассказал, что 34-летняя Филиппа находится на четвертом месяце беременности.
Натали Неведрова
Звезда шоу «Орел и Решка» Натали Неведрова тоже готовится к рождению ребенка. Телеведущая родит второго ребенка от супруга Евгения Машкова. Сейча она находится на пятом месяце беременности. «Пока непонятно, кто родится, малыш прячется. Мы, конечно, очень хотим мальчика, тогда бы получился комплект, ведь дочь уже есть. Но обрадуемся и второй девочке», — цитирует «СтарХит».
Ирена Понарошку
В сентябре перестала скрывать вторую беременность 35-летняя Ирена Понарошку. В эфире шоу «Вечерний Ургант»телеведущая рассказала о своем интересном положении. Звезду начали поздравлять после анонса в ее блоге: «Ой все! Сегодня в 23.30 долгожданный каминг-аут». На кадре со съемок она запечатлена с заметно округлившимся животом. Отец будущего ребенка экс-звезды MTV — диджей Александр Глухов, от которого у нее также есть семилетний сын Серафим.
Дарья Мельникова
Слухи о второй беременности звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой ходили пару месяцев. В итоге актриса Кристина Асмус случайно рассекретила интересное положение подруги, опубликовав видео, в котором Даша танцует на благотворительном мероприятии с округлившимся животом. Напомним, первую беременность Дарья Мельникова также предпочитала не афишировать. О беременности актрисы стало известно на торжественном открытии нового сезона в театре имени Ермоловой, где она играет. Артур Смольянинов-младший появился на свет 27 октября 2015 года, в день 32-летия своего папы.
Ольга Литвинова
В сентябре стало известно, что Ольга Литвинова ждет второго ребенка от Константина Хабенского. «Малыш должен появиться в декабре. Рожать планирует в Москве», — рассказал источник из близкого окружения Ольги в интервью порталу Eg.ru. Напомним, Константин и Ольга поженились в 2013 году, а их первенец, дочь Саша, появилась на свет летом 2016-го. У актера также есть 10-летний сын Ваня от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой.
Джессика Симпсон
В сентябре Джессика Симпсон сообщила в Instagram, что ждет третьего ребенка: «Эта маленькая девочка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни».
Марьяна Спивак
18 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО Арт» состоялось торжественное открытие ретроспективы зарубежных фильмов о России «Эхо Единорогов». Особое внимание привлекла 33-летняя звезда фильма «Нелюбовь» Марьяна Спивак. Свободный наряд актрисы, которая скоро во второй раз станет мамой, подчеркнул ее внушительный живот.
Екатерина Вуличенко
В конце сентября 38-летняя Екатерина Вуличенко объявила о второй беременности, показав округлившийся живот. «Ну все! Дальше прятаться уже просто неприлично! Да и нет такой шляпы, за которой уже не будет видно животик) я решила, что лучше и правильнее будет, если я сама поделюсь с вами своей огромной радостью, чем кто-то сделает это исподтишка вместо меня... тем более, что это действительно невероятно важный и счастливый момент в моей жизни.. волнуюсь безумно... да, скоро в нашей семье будет пополнение.. Огромного всем счастья!» — подписала Екатерина снимок, сделанный во время недавнего отдыха на Кипре.
Татьяна Терешина
Прошедшим летом 39-летняя экс-солистка Hi-Fi Терешина объявила о беременности, показав округлившийся живот на топлес-фото. «Еще осталось пол срока отмотать и на диету! #second», — пошутила Терешина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).
Алехандра Силва
68-летний Ричард Гир скоро станет отцом во второй раз: 35-летняя супруга актера Алехандра Силва ждет ребенка. Напомним, предыдущими женами Ричарда Гира были супермодель Синди Кроуфорд и актриса Кэри Лоуэлл. Для Сильвы брак стал вторым. Ее предыдущим избранником был сын американского миллионера Роберт Фридланд.
Наталья Медведева
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева беременна во второй раз. Первую беременность, как и сейчас, Медведева старательно скрывала. Она впервые стала мамой в 2015 году: Наталия родила сына Илью от мужа, бывшего участника КВН Александра Коптеля.
Алена Гаврилова
В сентябре стало известно и о беременности 31-летней супруги Эмина Агаларова, модели Алены Гавриловой. Напомним, бизнесмен и модель поженились в середине июля этого года. «Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина. Нам хорошо вместе», — рассказал Агаларов.
Фото: eastnews, globallookpress, instagram, пресс-служба