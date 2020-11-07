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Суинтон, Стюарт, Клоуз и другие звезды с андрогинной внешностью

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Тильда Суинтон на красной дорожке

Фото: Getty

Андрогинами называют людей, наделенных внешними признаками обоих полов, объединяющих в себе оба пола. Мы выбрали знаменитых девушек, которые с удовольствием выяглядят как мужчины. И делают это эффектно!

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman

Тильда Суинтон, которой 5 ноября исполнилось шестьдесят лет, по-прежнему выглядит как человек без возраста и... гендерной принадлежности. «Ко мне то и дело обращаются "сэр", в лифтах или на улице. Наверное потому, что я длинная и не злоупотребляю губной помадой. Однажды я проходила таможенный контроль в аэропорту, и меня досматривал таможенник-мужчина. <...> Мне нравится косметика, но если хочешь быть похожей на себя, это не лучший способ. Макияж заставляет тебя выглядеть кем-то другим», — рассказала актриса в интервью.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Фото: Globallookpress / Clemens Niehaus_Geisler-Fotopres

Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и... начала встречаться с девушками. Пока одни ее хвалят, а другие критикуют, сама она наслаждается жизнью.

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз

Фото: DPA

Гленн Клоуз одинаково шикарно удаеются роли мужчин и женщин, она с легкостью наряжается в платья и красится и позирует фотографам в мужским костюмах без макияжа. Идеальная актриса!

LP (Лаура Перголицци)

LP

Фото: Globallookpress / Alec Michael

Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, прославилась после выхода песни и клипа Lost on You. Тогда все гадали, кто же ее исполняет: парень или девушка. Острые черты лица, мальчишеское худощавое телосложение, короткие кудрявые волосы и мужская одежда делают LP яркой представительницей знаменитостей с андрогинной внешностью. «У меня есть много историй, когда меня принимали за парня», — заявила она в одном из интервью.

La Roux (Элли Джексон)

La Roux

Фото: DPA

Элли Джексон, выступающая под псевдонимом La Roux, любит эксплуатировать свой андрогинный образ, лавируя между поклонниками обоих полов. Прически и одежда помогают певице вводить всех в замешательство.

Агнесс Дейн

Агнесс Дейн

Фото: Globallookpress / Ik Aldama

Одна из самых успешных и ярких моделей Агнесс Дейн стала успешной благодаря своему андрогинному образу и дерзкому стилю. Агнесс обожает тяжелые ботинки, рваные джинсы, необычные платья и короткие стрижки.

Эрика Линдер

Эрика Линдер

Фото: Eastnews

Скандинавскую модель Эрику Линдер часто сравнивают с молодым Леонардо Ди Каприо. Сама она дерзеко заявляет, что из-за слишком богатого воображения не может ограничивать себя принадлежностью к одному полу. Эрика с легкостью демонстрирует мужскую одежду и снимается в провокационных ролях.

Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи

Фото: Eastnews

Хлоя Севиньи не стесняется раздеваться перед камерой и демонстрировать себя во всей красе. С юных лет девушка пробовала себя в качестве модели и актрисы, экспериментируя со своим стилем, подчеркивая свою андрогинную внешность.

Саманта Ронсон

Саманта Ронсон

Фото: Eastnews

Саманта Ронсон стала известна широкой общественности после романа с актрисой Линдси Лохан. Девушка работает диджеем и любит одеваться и выглядеть так, как будто она родилась мужчиной.

Кастер Семеня

Кастер Семеня

Фото: Globallookpress / VEGARD WIVESTAD

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня многим напоминает внешне... мужчину. При этом сама спортсменка и не пытается выглядеть более женственно, выходя в свет в брючных костюмах.

Патти Смит

Патти Смит

Фото: Eastnews

Патти Смит выпустила альбом «Horses», на обложке которого была похожа на мальчика. Певица встречаласьт с фотографом-гомосексуалистом Робертом Мэпплторпом. В Нью-Йорке 70-х Смит выступала в независимом театре с трансгендерной актрисой Джейн Кантри, совмещая поэзию и панк.

Энни Леннокс

Энни Леннокс

Фото: Eastnews

Солистка группы Eurythmics Энни Леннокс заявила, что не хочет эксплуатировать свою женственность для того, чтобы поклонники любили ее за приятную внешность. Она хотела, чтобы людям была важна не сексуальность, а музыка.

Грейс Джонс

Грейс Джонс

Фото: Eastnews

Модель и певица Грейс Джонс родилась на Ямайке и стала известна во всем мире. Эффектная и статна, Грейс считала себя далекой от стандартов красоты и любила экспериментировать со стилем и заигрывать с внешними проявлениями гендерных принадлженостей.

Фото: instagram, eastnews, globallookpress, getty, dpa

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