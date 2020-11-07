Суинтон, Стюарт, Клоуз и другие звезды с андрогинной внешностью

Тильда Суинтон, которой 5 ноября исполнилось шестьдесят лет, по-прежнему выглядит как человек без возраста и... гендерной принадлежности. «Ко мне то и дело обращаются "сэр", в лифтах или на улице. Наверное потому, что я длинная и не злоупотребляю губной помадой. Однажды я проходила таможенный контроль в аэропорту, и меня досматривал таможенник-мужчина. <...> Мне нравится косметика, но если хочешь быть похожей на себя, это не лучший способ. Макияж заставляет тебя выглядеть кем-то другим», — рассказала актриса в интервью.

Кристен Стюарт