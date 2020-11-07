Суинтон, Стюарт, Клоуз и другие звезды с андрогинной внешностью
Фото: Getty
Тильда Суинтон
Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman
Тильда Суинтон, которой 5 ноября исполнилось шестьдесят лет, по-прежнему выглядит как человек без возраста и... гендерной принадлежности. «Ко мне то и дело обращаются "сэр", в лифтах или на улице. Наверное потому, что я длинная и не злоупотребляю губной помадой. Однажды я проходила таможенный контроль в аэропорту, и меня досматривал таможенник-мужчина. <...> Мне нравится косметика, но если хочешь быть похожей на себя, это не лучший способ. Макияж заставляет тебя выглядеть кем-то другим», — рассказала актриса в интервью.
Кристен Стюарт
Фото: Globallookpress / Clemens Niehaus_Geisler-Fotopres
Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, стала одеваться более дерзко и необычно и... начала встречаться с девушками. Пока одни ее хвалят, а другие критикуют, сама она наслаждается жизнью.
Гленн Клоуз
Фото: DPA
Гленн Клоуз одинаково шикарно удаеются роли мужчин и женщин, она с легкостью наряжается в платья и красится и позирует фотографам в мужским костюмах без макияжа. Идеальная актриса!
LP (Лаура Перголицци)
Фото: Globallookpress / Alec Michael
Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, прославилась после выхода песни и клипа Lost on You. Тогда все гадали, кто же ее исполняет: парень или девушка. Острые черты лица, мальчишеское худощавое телосложение, короткие кудрявые волосы и мужская одежда делают LP яркой представительницей знаменитостей с андрогинной внешностью. «У меня есть много историй, когда меня принимали за парня», — заявила она в одном из интервью.
La Roux (Элли Джексон)
Фото: DPA
Элли Джексон, выступающая под псевдонимом La Roux, любит эксплуатировать свой андрогинный образ, лавируя между поклонниками обоих полов. Прически и одежда помогают певице вводить всех в замешательство.
Агнесс Дейн
Фото: Globallookpress / Ik Aldama
Одна из самых успешных и ярких моделей Агнесс Дейн стала успешной благодаря своему андрогинному образу и дерзкому стилю. Агнесс обожает тяжелые ботинки, рваные джинсы, необычные платья и короткие стрижки.
Эрика Линдер
Фото: Eastnews
Скандинавскую модель Эрику Линдер часто сравнивают с молодым Леонардо Ди Каприо. Сама она дерзеко заявляет, что из-за слишком богатого воображения не может ограничивать себя принадлежностью к одному полу. Эрика с легкостью демонстрирует мужскую одежду и снимается в провокационных ролях.
Хлоя Севиньи
Фото: Eastnews
Хлоя Севиньи не стесняется раздеваться перед камерой и демонстрировать себя во всей красе. С юных лет девушка пробовала себя в качестве модели и актрисы, экспериментируя со своим стилем, подчеркивая свою андрогинную внешность.
Саманта Ронсон
Фото: Eastnews
Саманта Ронсон стала известна широкой общественности после романа с актрисой Линдси Лохан. Девушка работает диджеем и любит одеваться и выглядеть так, как будто она родилась мужчиной.
Кастер Семеня
Фото: Globallookpress / VEGARD WIVESTAD
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня многим напоминает внешне... мужчину. При этом сама спортсменка и не пытается выглядеть более женственно, выходя в свет в брючных костюмах.
Патти Смит
Фото: Eastnews
Патти Смит выпустила альбом «Horses», на обложке которого была похожа на мальчика. Певица встречаласьт с фотографом-гомосексуалистом Робертом Мэпплторпом. В Нью-Йорке 70-х Смит выступала в независимом театре с трансгендерной актрисой Джейн Кантри, совмещая поэзию и панк.
Энни Леннокс
Фото: Eastnews
Солистка группы Eurythmics Энни Леннокс заявила, что не хочет эксплуатировать свою женственность для того, чтобы поклонники любили ее за приятную внешность. Она хотела, чтобы людям была важна не сексуальность, а музыка.
Грейс Джонс
Фото: Eastnews
Модель и певица Грейс Джонс родилась на Ямайке и стала известна во всем мире. Эффектная и статна, Грейс считала себя далекой от стандартов красоты и любила экспериментировать со стилем и заигрывать с внешними проявлениями гендерных принадлженостей.
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, getty, dpa
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