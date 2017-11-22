Жизнь отпрысков этих успешных и знаменитых людей складывается вовсе не так уж счастливо, как должна была бы, учитывая то, в каких семьях они родились.

Шер

Дочь Шер долгое время комплексовала из-за того, что сама она не так хороша, талантлива, красива и успешна, как ее знаменитая мать. Честити была довольно непростым подростком, а в восемнадцать лет решила сменить пол и стать мужчиной. Так Честити в итоге стала Чезом. Сама Шер призналась, что поначалу пребывала в шоке и не могла общаться с новоявленным сыном, но в конце концов приняла своего повзрослевшего ребенка таким, какой он есть. Александр Малинин

Александр Малинин стал героем таблоидов после того, как его бывшая супруга, певица Ольга Зарубина, и 28-летняя дочь Кира пару лет назад вернулись из США в Россию после двадцатипятилетней разлуки с ним. Выяснилось, что дочь артиста, которую вырастил второй муж Зарубиной, нигде не училась и вообще ведет довольно странный образ жизни: поселилась в трейлере в чужой семье и зарабатывает тем, что выгуливает собак своих сожителей. Певец уверяет, что пытался помочь дочери, отправлял деньги на учебу и хотел снять ей квартиру, а встретившись с ней, был поражен тем, что девушка ничего не хочет и «бомжует». Тем временем Ольга Зарубина утверждает, что Александр Малинин лжет и просто пытается выставить себя, давно забывшего про своего ребенка, в выгодном свете. По словам певицы, после встречи с холодно принявшим ее отцом, которому для доказательства родства понадобился ДНК-тест, Кира закрылась и теперь «переживает тяжелую депрессию». Деми Мур

В успешной и счастливой семье голливудских звезд Брюса Уиллиса и Деми Мур родились три дочери, однако идиллической картины не получилось. Так, младшая Таллула уже в восемнадцать лет попала в клинику, где лечилась от наркотической зависимости. Она призналась, что ненавидит свое отражение в зеркале. Кроме того, ее лишали прав за вождением в нетрезвом виде. Средняя, Скаут, хотела сбежать из дома и даже сделала себе фальшивый паспорт. Старшая, Румер, недавно заявила, что никогда не была счастлива, так как всегда пыталась соответствовать своим знаменитым родителям и скрывала от всех себя настоящую. Елена Яковлева

Сын Елены Яковлевой так любит делать себе татуировки, что это уже стало похоже на зависимость. У Дениса Шальных покрыто надписями и рисунками практически все тело и даже лицо. Кроме того, парень увлекся шрамированием и сделал себе шрам на переносице и щеках. Впрочем, актриса, сначала переживавшая из-за нестандартных увлечений сына, уже смирилась с тем, как выглядит ее отпрыск. Также Елена Яковлева спокойно говорит о том, что 25-летний молодой человек пока не выбрал профессию и находится в поиске. Майкл Дуглас

Сын и внук известных актеров Майкла и Кирка Дугласов Кэмерон поначалу пошел по стопам предков, а потом свернул явно не туда. Его не раз задерживали по подозрению в распространении наркотиков и в итоге посадили на пять лет. Фотографии печального Майкла Дугласа, покидавшего здание суда, тогда облетели весь мир. В прошлом году Кэмерон вышел на свободу, а уже спустя несколько месяцев в его крови снова нашли следы запрещенных препаратов. Валерий Золотухин

Сын Валерия Золотухина Сергей был музыкантом, играл на барабанах в группе «Мертвые Дельфины». Первую попытку самоубийства он предпринял в семнадцать, а спустя десять лет повесился в собственной квартире, Причина такого страшного решения так и осталась для всех загадкой — предсмертной записки он не оставил. Одни говорили, что молодой человек был недоволен невостребованностью группы, другие — что у него часто случались нервные срывы. Возможно, Сергею не хватало внимания отца, который с самого его детства жил с другой семьей. Джеки Чан

Пыталась покончить с собой и 18-летняя дочь Джеки Чана, но, к счастью, все закончилось хорошо. Этта У Чжолинь со своей мамой, победительницей конкурса «Мисс Азия — 1990» Элейн У Цили и ее друзьями отправилась отдыхать в Таиланд. Cпустя три дня она была вынуждена вернуться в Китай. Дело в том, что наследница актера уже давно борется с депрессией, а пару лет назад опубликовала странные записи о суициде в своих соцсетях. Сам Джеки Чан не признавал родство с дочерью. В свою очередь, в одном из интервью девушка призналась, что считает Чана своим биологическим отцом, но не более того. Том Хэнкс