Сестры Хачатурян, закон против домашнего насилия, «Олимпиада» и другие скандалы 2019 года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Robert Pastryk
Я/мы сестры Хачатурян
Фото: Global Look Press / City News Moskva
14 июня сестрам-погодкам Кристине, Ангелине и Марии Хачатурян, избавившимся в 2018 году от 57-летнего отца-насильника, предъявили обвинение — «убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит реальный срок от 8 до 20 лет, несмотря на то, что факты насилия над ними — физического, психического и сексуального — подтвердились в ходе следствия. Пользователи Сети, правозащитники, знаменитости и просто неравнодушные люди встали на защиту сестер Хачатурян. Они уверены: пока судебная система и закон не изменится, в стране не восторжествует справедливость, а сейчас на месте девушек может оказаться каждая россиянка. Сейчас сестры Хачатурян находятся на свободе, однако им по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами, также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами.
Закон против домашнего насилия
Фото: Eastnews
В минувшем году велась подготовка к новому внесению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в парламент, предыдущая версия которого была отклонена и отправлена на доработку еще в 2016-м. Противники его принятия недавно провели митинг в Москве, против него также выступила РПЦ. Тем временем сторонники принятия закона, защищающего жертв домашнего насилия, тоже выходили на митинги и призывали чиновников наконец прекратить закрывать глаза на страдания и смерти миллионов женщин.
Арест Ивана Голунова
Фото: Global Look Press / City News Moskva
6 июня в центре Москвы был задержан специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — в его рюкзаке было обнаружено несколько свертков с порошкообразным веществом. Более того, во время обыска в его квартире сотрудниками полиции также были найдены несколько подозрительных пакетов. В свою очередь, Иван утверждает, что наркотики были ему подброшены сотрудниками полиции, а в течение последнего года он неоднократно получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности — журналист занимался расследованиями.
С требованиями оправдать Ивана и впустить его на свободу многие журналисты, звезды и неравнодушные люди. Издания «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК» впервые в истории вышли с одинаковыми обложками «Я/Мы Иван Голунов» в поддержку журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом. Люди писали «Я/Мы Иван Голунов» в соцсетях и выходили с этим лозунгом на плакатах на улицы. В итоге Голунова оправдали,
Россию отстранили от участия в «Олимпиаде»
Фото: Eastnews
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российскую Федерацию права участвовать в крупных международных и мировых спортивных первенствах, сообщают ведущие информационные агентства. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также лишили статуса соответствия. «Рекомендацию комитета по соответствию одобрили единогласно», — сообщает приводит ТАСС. В ближайшие четыре года руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также госслужащим запрещено посещать международные спортивные соревнования. В РУСАДА отметили, что решение WADA вступает в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), передают «Известия». Если спортсмены докажут, что не применяли допинг, их допустят к соревнованиям, но под нейтральным флагом. Теперь спортсмены из России могут пропустить крупные соревнования, в том числе Олимпиаду в Токио в 2020 году, и лишиться права провести Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году. Вот такой новогодний подарок российским спортсменам и болельщикам...
Приговор Кокороину и Мамаеву
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya
В минувшем году продолжила развитие скандальная история с футболистами Кокориным и Мамаевым, получившиим реальные сроки за драку в центре Москвы. 8 мая, Пресненский суд города Москвы вынес решение по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболистов, которые обвинялись в избиении нескольких человек, приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима и 1 году и 5 месяцам колонии общего режима соответственно. В начале осени Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО,
«Оскар» без ведущего
Фото: Eastnews
Церемония вручения наград кинопремии «Оскар» в этом году впервые за тридцать лет прошла без ведущего. Первоначально вести 91-ю церемонии должен был актер и комик Кевин Харт, однако вскоре он отказался от этой почетной миссии. Причиной отказа Харта стал скандал из-за его гомофобных высказываний в соцсетях, которые он опубликовал еще около десяти лет назад...
Гуф и Тимати с клипом о Москве
Фото: Youtube
В минувшем году Гуф и Тимати выпустили клип на трэк «Москва», который собрал более миллиона дизлайков и в итоге был удален из Youtube... В клипе, вышедшем накануне выборов в Могордуму, Тимати о своей любви к городу, негативно высказавшись о противниках нынешней власти, которые ходят на митинги.
Финал детского «Голоса»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
26 апреля в прямом эфире прошел финал шестого сезона популярного музыкального телепроекта «Голос. Дети», победительницей которого стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Победа девочки спровоцировала скандал — пользователи Сети уверены, что Микелла оставила за бортом шоу более талантливых участников, а Первый канал инициировал проверку в связи с «аномальным голосованием в пользу одного из участников». В итоге был устроен еще один финал, во время которого победителями были названы все финалисты и участники проекта.
Максим Фадеев против своих артистов
Минувшей осенью Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA после серии публичных скандалов с некоторыми из них. Продюсер рассказал, что отдал все песни в безвозмездное пользование артистам, за исключением двух персон, с которыми идут судебные тяжбы. Их имена Фадеев не назвал (в последнее время лейбл со скандалом покинула Наргиз Закирова и Олег Майами, - прим. ред.). Также экс-солистка его группы SEREBRO Лена Темникова публично выступила со скандальными заявлениями. В итоге Фадеев завил, что желает своим бывшим подопечным удачи: «Желаю вам найти все, что вы хотите, самого лучшего. А мы пойдем дальше. Всем мир».
Леди Гага против Ирины Шейк
Фото: Global Look Press / face to face / eastnews
Леди Гагу прошлым летом накрыло небывалой волной популярности в России. Случилось это благодаря слухам, что именно из-за нее в начале июня голливудский актер Брэдли Купер расстался после четырех лет отношений с русской супермоделью Ириной Шейк, родившей ему дочь Лею. Якобы бурный роман завязался между Купером и Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором они очень убедительно сыграли влюбленных.
Сеть буквально взорвалась: русскоязычные пользователи превратили Instagram певицы в русскоязычный чат, в котором писали, что не дадут Ирину в обиду, просили вернуть ей Брэдли, называли Гагу разлучницей, вспомнили хит Ирины Аллегровой «Угонщица». Пока все гадали, действительно ли Леди Гага стала роковой разлучницей, папарацци подкараулили ее с... другим ухажером. Певицу застали за поцелуями со специалистом по звуку Дэном Нортоном, который работает в команде артистки с 2018 года и владеет собственной компанией Audio Engineering Consulting Group. А источники из окружения звезды уверяли, что ее роман с Купером был просто пиаром.
Виктория Лопырева против Таты Карапетян
Фото: Instagram
Разлучницей называли и Виктория Лопыреву, которая якобы увела мужа, бизнесмена Игоря Булатова у собственной подруги Таты Карапетян, недавно родившей ему второго ребенка. Виктория решила не обращать внимания на обвинения, родила от нового возлюбленно сына, вышла за него замуж и заявила, что не уводила Булатова из семьи.
Асмус в фильме «Текст»
Фото: Kinopoisk
Минувшей осенью на экраны кинотеатров вышел фильм «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях. На премьере фильма жена Гарика Харламова рассказывала, что эта картина стала первой, где она участвовала в постельных сценах. Как оказалось, откровенные моменты с участием Кристины оказались такими реалистичными, что на нее и ее мужа обрушилась волна критики. Кристину обвинили в том, что она показала всю себя в сценах, которые обычно демонстрируют в фильмах для взрослых. Засыпали вопросами и Гарика Харламова. Всех интересовало, нормально ли он относится к тому, что его жену показывают на всю страну голышом. Юморист ответил на все нападки, опубликовав большой пост в Instagram, в котором заявил, что женой гордится. Сама же Кристина расплакалась во время одного из интервью, заявив, что устала от нападок и осуждения.
Бари Алибасов против «Крота»
Фото: Eastnews
Бари Алибасова экстренно госпитализировали в начале июня 2019 года, после того, как он перепутал баночки с жидкостями и выпил средство для чистки труб. Шоумен получил тяжелые ожоги пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. Медики ввели его в кому, чтобы облегчить стресс и ускорить восстановление. Изначально предполагалось, что Алибасов проспит два дня, но он очнулся только через пять суток. Позднее появились слухи, что продюсер придумал эту историю ради пиара...
Кот Виктор против «Аэрофлота»
Фото: Global Look Press / Zamir Usmanov / facebook
6 ноября пользователь Facebook Михаил Галин рассказал, как ему удалось обмануть компанию «Аэрофлот». Мужчина летел из Москвы во Владивосток вместе со своим котом Виктором, в аэропорту выяснилось, что лететь с хозяином кот не может: «Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг». В итоге Галин нашел похожую на Виктора кошку, которую удачно взвесил, а затем полетел уже со своим котом... Узнав о случившемся, представители «Аэрофлота» аннулировали бонусные мили Галина. История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Многие отметили, что компания запятнала свою репутацию таким поступком. Кроме того, люди начали требовать пересмотра правил перевозки животных на борту. Сам же хозяин Виктора предложил перечислить его бонусные мили, накопленные за 14 лет, на благотворительность.
Скандальная реклама Reebok
Фото: reebok
В Reebok решились на довольно смелую рекламную кампанию с провокационным лозунгом для женщин «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Бренд хотел посвятить рекламу девушкам, которым приходится бороться со стереотипами о традиционных «женских» занятиях. В итоге разгорелся скандал: многие посчитали такие способы привлечения к вопросам равноправия неприемлемым.
Маршенкулова прокомментировала историю со своими слоганами в своем Telegram-канале: «Не вписываться в рамки очень непросто, но я достаточно ***(странная) для этого. Можно было дать очередную слащавую безликую* (фигню) из серии «будь сильной/сюси-пуси», ну в общем не выходить за рамки положенного «порядочной правильной женщине». Можешь быть какой хочешь (только знай своё место). Но у меня есть свой характер и свои тексты, и своё (возможно, очень плохое чувство юмора. А, возможно, и очень хорошее)».
Концерт Димы Билана в Самаре
Фото: Instagram
В прошедшем году Дима Билан очутился в центре скандала после выступления в рамках празднования Дня города в Самаре. По словам зрителей, певец вел себя неадекватно, невнятно разговаривал и устраивал странные танцы. В Сети предположили, что Дима вышел на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Спустя день после ставшего скандальным выступления Билан принес свои извинения недовольным зрителям и признался, что действительно перебрал коньяка перед выходом на сцену. В качестве извинения артист анонсировал бесплатный концерт для самарцев, а также пообещал подарить новую детскую спортивную площадку и оборудование для местной больницы.
В итоге Дима Билан сдержал обещание. Артист посетил «Студию инклюзивного творчества» в Самаре, о чем сообщил в своем блоге: «Как и планировал, я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества». Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру!!! Дети очень рады, и я вместе с ними! Впереди ещё много посещений и общения, но уже в следующем посте расскажу!!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам, и всегда это радость и благодарность, которая согревает нас обоюдно!!!»
Задержание Натальи Бочкаревой
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В сентябре в Москве была задержана актриса Наталья Бочкарева. По слухам, автомобиль Натальи остановили сотрудники ДПС. Исполнительница роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе» при задержании заметно нервничала, на вопрос сотрудников полиции о наличии у нее запрещенных веществ ответила положительно. При личном досмотре у нее был обнаружен пакет с 0,69 грамма порошка, содержащего, как показало проведенное исследование, запрещенное вещество. Позднее Наталья Бочкарева опровергла эту информацию и опубликовала в Instagram видео, в котором попыталась прояснить ситуацию. В декабре же стало известно звезде сериала «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы за хранение наркотиков, материалы уголовного дела передали в суд, а актриса находится под подпиской о невыезде.
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!