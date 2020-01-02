Сестры Хачатурян, закон против домашнего насилия, «Олимпиада» и другие скандалы 2019 года

6 июня в центре Москвы был задержан специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — в его рюкзаке было обнаружено несколько свертков с порошкообразным веществом. Более того, во время обыска в его квартире сотрудниками полиции также были найдены несколько подозрительных пакетов. В свою очередь, Иван утверждает, что наркотики были ему подброшены сотрудниками полиции, а в течение последнего года он неоднократно получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности — журналист занимался расследованиями.

С требованиями оправдать Ивана и впустить его на свободу многие журналисты, звезды и неравнодушные люди. Издания «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК» впервые в истории вышли с одинаковыми обложками «Я/Мы Иван Голунов» в поддержку журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом. Люди писали «Я/Мы Иван Голунов» в соцсетях и выходили с этим лозунгом на плакатах на улицы. В итоге Голунова оправдали,

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