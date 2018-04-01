Сергей Лазарев, Дмитрий Шепелев и другие известные отцы-одиночки

Актер с репутацией разгильдяя, плейбоя и алкоголикка, Колин Фаррелл показал, что мужчина может быть очень заботливым, трогательным и ответственным отцом. Он растит двоих сыновей — 13-летнего Джеймса Патрейга и 8-летнего Генри. Первенца актеру родила канадская модель Ким Борденейв, Малыш появился на свет с диагнозом «синдром Ангельмана», нейрогенетическое расстройство, при котором ребенок отстает в развитии, у него нарушены координация и сон, случаются судороги. «Джеймс трудится как пчелка, чтобы справляться с обычными повседневными делами, в то время, как Генри все это дано от природы. Поэтому Джеймс для меня — источник вдохновения. Я просто обожаю этого парнишку! Генри я тоже обожаю, но по-другому. Когда становишься отцом, хочешь, чтобы твой ребенок был особенным, и вдруг узнаешь, что он и впрямь особенный и эта новость может выбить почву у тебя из под ног. Синдром Ангельмена бывает лишь у одного ребенка из пятнадцати тысяч. Иногда его путают с ДЦП или аутизмом. Это не грустная история, потому что Джеймс очень счастлив. Мои сыновья — самое лучшее, что есть у меня в жизни», — рассказал актер в одном из интервью.

Фото: instagram, globallookpress, eastnews