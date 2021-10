Поцелуи на сцене, съемка провокационных видео и другие скандалы группы «Тату»

Мировая слава

Песня «Я сошла с ума» стала настолько популярной, что ее перевели на английский язык. И это стало очередным прорывом для коллектива. На европейских радиостанциях All the things she said крутили каждые 15 минут. «Тату» собирали многотысячные стадионы (особой любовью к русским девчонкам в коротких юбках воспылали фанаты из Японии), получали международные музыкальные награды, выступали на «Евровидении».