Поцелуи на сцене, съемка провокационных видео и другие скандалы группы «Тату»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Yurii Zheludev/ Global Look press
С момента первых громких выступлений «Тату» к девушкам было приковано пристальное внимание публики. Группу постоянно сопровождали скандалы, о которых певицы вспоминают до сих пор. И, похоже, без шумихи не обойдется и камбэк коллектива. Вспомним самые громкие скандалы вокруг дуэта.
Все решают деньги
В 1999 году дуэт создал продюсер Иван Шаповалов, который заработал немалые деньги на провокационном имидже своих подопечных. Молодой рекламщик работал в небольшой фирме провинциального города и грезил большими деньгами и славой. Для Шаповалова было непринципиально с чего получать доход, главным было оказаться в Москве и начать пополнять свои банковские счета.
И в период, когда российская музыка котировалась только на родине, Иван придумал идею создать дуэт из девочек, которые должны были соответствовать образу набоковской Лолиты. К такой идее продюсер пришел, изучив запросы на сайтах для взрослых. Оказалось, что девушки в форме школьниц вызывают интерес.
Шаповалова не интересовало творчество как таковое — только деньги. Тогда он объявил кастинг, который прошла Лена, Юля присоединилась чуть позже. На момент создания «Тату» Катиной было 15 лет, Волковой — 14.
Фото: Getty Images
Провокация — это все
Идея показать однополую любовь возникла в голове продюсера не сразу. Но Шаповалов хотел максимально привлечь внимание публике. И, когда на очередном мозговом штурме придумали рифму для нового хита «Я сошла с ума», Шаповалов скомандовал девушкам: «Целуйтесь!».
В недавнем выпуске youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» Юля Волкова вспоминала, что восприняла все с юмором подобный приказ. Но после ей стало не очень-то приятно намекать со сцены на «взрослое» поведение. Девушке на тот момент было всего 16 лет. После поворота в лесбийскую тему проект покинул композитор Александр Войтинский. Он планировал работать с обычным поп-дуэтом. Но после он, вероятно, пожалел о своем решении, ведь песни «Тату» взлетели на первые строчки всех возможных чартов.
Во время съемок клипа «Простые движения» Шаповалов заставил Волкову по-настоящему удовлетворять себя, чтобы на экране эмоции выглядели максимально правдоподобными. «Он не совершал что-то плохое, что-то из ряда вон выходящее. Он знал, что я это сделаю», — скажет Юлия много лет спустя.
Скандальный имидж оправдал себя. По версии журнала Forbes, в 2005-м «Тату» заработала 3,3 млн долларов, а в 2006-м — 1,4 млн.
Мировая слава
Песня «Я сошла с ума» стала настолько популярной, что ее перевели на английский язык. И это стало очередным прорывом для коллектива. На европейских радиостанциях All the things she said крутили каждые 15 минут. «Тату» собирали многотысячные стадионы (особой любовью к русским девчонкам в коротких юбках воспылали фанаты из Японии), получали международные музыкальные награды, выступали на «Евровидении».
Фото: Getty Images
Продюсерский провал
Прошло всего несколько лет с момента создания группы, а Иван Шаповалов начал терять хватку. Успеха он добился, а удержать не смог. В Москву он приехал с горящими глазами и желанием покорить весь мир, а после превратился в нервного человека, нарушающего все договоренности. При всех возможностях, какие давал дуэт «Тату», Шаповалов не смог стать продюсером мирового уровня.
Слава дуэта стала сходить на нет. Игра в однополую любовь фанатам прискучила, а новую «фишку» продюсер не придумал.
Яркая личная жизнь
К тому же на волне популярности коллектива Юлия Волкова забеременела. Это не входило в ее планы, но она решила рожать. Родители будущую мать поддержали. Но ее сценический имидж был разрушен.
Матерью «татушка» стала в 19 лет. Отцом ее дочери Виктории, от которого Юлия так и не дождалась предложения руки и сердца, был телохранитель Павел Сидоров. Позже Волкова признается, что у нее был роман с вором в законе. «Мне нравится характер, упорство, жесткость», — говорила певица.
Ради отца своего сына Самира Парвиза Ясинова Волкова приняла ислам. Коран она не выучила, но некоторое время находилась под большим впечатлением от этой религии. Через несколько лет после расставания с Ясиновым, Юлия вернулась в православие.
Фото: Anna Salynskaya/ Global Look press
Сейчас дети Юлии Волковой уже взрослые, и на многих совместных фото она выглядит будто их старшая сестра.
Лена Катина несколько лет была замужем за музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Пара познакомилась в 2003 году на вручении международных премий, но роман завязался несколько позже.
Фото: Кадр программы
В 2015 году у Кузмановича и Катиной родился сын Александр, но вскоре после его появления на свет супруги развелись.
Сейчас «татушка» состоит в отношениях с миллионером, топ-менеджером правления компании «Тинькофф» Дмитрием Спиридоновым. Кстати, некоторое время назад он был героем программы «Давай поженимся».
Свой роман влюбленные скрывали полгода. Познакомились они на корпоративе, куда Лену Катину пригласили выступать. Спиридонову она сразу понравилась и бизнесмен стал ухаживать за певицей.
Фото: www.instagram.com/lenakatina
Попытка вернуться
Несколько лет Катина и Волкова не контактировали: каждая занималась сольным творчеством. Несколько месяцев назад автор хитов дуэта Сергей Галоян заявил, что организовывает шоу-трибьют «Тату». Было заявлено участие 25 известных артистов, которые должны были исполнить самые известные песни группы. Но тогда, Катина заявила, что с ними никто мероприятие не обговаривал, и отказалась принимать участие в действе. Концерт пришлось отменить.
И уже в этом году после объявления Лены и Юлии о возвращении на сцену и желании снять сериал про «Тату» для одной из стриминговых площадок, Галоян встал в позу. Он рассказал в Instagram, что его шоу-трибьют все же состоится. И отметил, что Лена Катина путает понятия «трибьют» (когда отдают дань умершему артисту или развалившейся группе) и «камбэк» (возвращение на сцену).
И Галоян, узнав, что девушки после долгого времени разлуки планируют воссоединиться, запретил им исполнять песни, которые написал он: «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса».
«Я общался с Леной, предлагал, но она как-то странно начала себя вести. Она говорила, общайтесь с моим менеджером на эту тему. Она ни с того ни с сего начала говорить, что с ней не договорились, что трибьют незаконный, что она против всего этого, что нужно со всеми договариваться. Мы, конечно, были вообще в шоке и не поняли, что происходит», — комментировал ситуацию Сергей Галоян в интервью «Собеседнику».
И все же Сергей Галоян не исключает возможности, что конфликт удастся урегулировать. «Такая возможность есть, но она очень мала. Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее. Ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство», — говорит Сергей.
А как вы думаете, возвращение «Тату» на сцену состоится?
Фото: Instagram, Alexander Keltik, Anna Salynskaya, Ali Magomedov, Yurii Zheludev, Viktor Borzyh/ Global Look press, Starface, Getty Images, кадр программы «Пусть говорят»/ Первый канал