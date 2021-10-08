Поцелуи на сцене, съемка провокационных видео и другие скандалы группы «Тату»

Все решают деньги

В 1999 году дуэт создал продюсер Иван Шаповалов, который заработал немалые деньги на провокационном имидже своих подопечных. Молодой рекламщик работал в небольшой фирме провинциального города и грезил большими деньгами и славой. Для Шаповалова было непринципиально с чего получать доход, главным было оказаться в Москве и начать пополнять свои банковские счета.

И в период, когда российская музыка котировалась только на родине, Иван придумал идею создать дуэт из девочек, которые должны были соответствовать образу набоковской Лолиты. К такой идее продюсер пришел, изучив запросы на сайтах для взрослых. Оказалось, что девушки в форме школьниц вызывают интерес.

Шаповалова не интересовало творчество как таковое — только деньги. Тогда он объявил кастинг, который прошла Лена, Юля присоединилась чуть позже. На момент создания «Тату» Катиной было 15 лет, Волковой — 14.