Платья-занавески по-прежнему не теряют популярность, а девушки продолжают неудачно экспериментировать с модными образами.

Анна Скиданова

В Москве на минувшей неделе прошла вечеринка ювелирного дома Bulgari. От изящных часов Serpenti, представленных на мероприятии, отвлекала гостей Анна Скиданова в прозрачном платье. Что актриса надела под эту синюю занавеску, мы так и не поняли. В любом случае в таком виде лучше не кататься на Vespa, на котором игриво позировала Анна, и вообще не выходить из дома. Екатерина Вуличенко

Неважно нарядилась на ту же вечеринку Екатерина Вулчиченко. Как будто полинявшее платье с рюшами всех оттенков голубого и с розовыми завитушками на груди актриса дополнила коричневой странноватой сумкой, похожей на бабушкин кошелек. Тара Рид

Времена, когда Тара Рид играла секс-бомб и певых красавиц школы, позади, формы у актрисы давно не те, что были, но она зачем-то продолжает их демонстрировать. На этот раз Рид показала обвисшую грудь в спадавшем с нее топе, похожем на кусок ткани, оставшийся от сшитых не по ее фигуре черных брюк. Лена Майер

Лена Майер по дороге на премьеру фильма «Взрывная блондинка» как будто зацепилась за что-то острое и порвала юбку, но решила, что ничего — и так сойдет. Лаверн Кокс

Актриса-трансгендер Лаверн Кокс обычно предпочитает женственные и сексуальные, подчеркивающие фигуру. наряды. А на закрытие ЛГТБ-кинофестиваля Outfest в Лос-Анджелесе почему-то пришла в чем-от похожем на рваную простыню. Брида Вул

Мало того, что Брида Вул оделась как городская сумасшедшая, которой явно приходится жестко экономить на нарядах, так еще и демонстрировала на красной дорожке небритые подмышки. Брида, наверное, хотела показать, какая она смелая, свободная от условностей и независимая женщина. Так себе способ. Джулия Малик

Джулия Малик на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» в своем нелепом костюме была похожа на милого стриженого пуделя. Дуэйн Джордан