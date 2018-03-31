Платье-«мусорный пакет», панталоны под прозрачной юбкой и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Оливия Кук
Оливия Кук, сыгравшая главную роль в фильме «Первому игроку приготовиться» режиссера Стивена Спилберга, на премьере картины, кажется, сама не понимала, что же такое странное и неудобное на ней накручено и наверчено. Платье актрисы напоминало разорванный красный мусорный пакет или клеенку, в которую беднягу Оливию завернули, завязав бант на ее шее.
Джейми Кинг
Джейми Кинг долго и с удовольствием на той же премьере позировала фотографам в воздушном голубом платье, от которого сама, судя по всему, была в восторге. Мы, честно говоря, не поняли от чего там быть в восторге и зачем демонстрировать панталоны под абсолютно прозрачной юбкой.
Никита Драгун
Блогер-трансгендер Никита Драгун продолжает рвать шаблоны и издеваться над идеалами женской красоты, стиля и хорошего вкуса. На этот раз Никита надел платье, похожее на рыболовную сеть или чехол для хранения, распушил оранжевые волосы и в качестве финального штриха примерил золотые туфельки. Бр-р-р.
Кирстен Вангснесс
Не уверены, что наряд Кирстен Вангснесс и ее образ в целом нуждается в комментариях. Просто никогда не выходите так из дома, даже если вам очень нравится, как вы выглядите.
Райдел Линч
Райдел Линч, наверное, хотела быть похожей на страстную Кармен, поэтому надела вот такой странноватый топик. Тогда зачем было надевать тяжелые ботильоны с квадратными мысами? Мы так и не поняли, что хотел сказать автор.
Кэндис Кэмерон-Буре
Дерзкой девчонки из Кэндис Кэмерон-Буре не получилось. Белый топ актриса лучше бы оставила для уборки дома, замысловатая и не очень удачно скроенная кожаная юбка не красила ее фигуру, а ботильоны в стиле королевы Марии-Антуанетты тоже надо уметь носить.
Ханна Джон-Кеймен
Сползающий с груди топ, под которым при желании можно разглядеть кружево, что-то вроде корсета, мятая юбка поверх брюк, прилизанные волосы — кто собирал Ханну на премьеру?!
Хайди Клум
Хайди Клум пришла на вручение премии детского канала в платье с очень глубоким декольте и очень короткой юбкой из нелепых черно-белых розочек, под которой, надеемся, никто из юных гостей церемонии ничего не разглядел.
Меган Фокс
Сельский гламур от Меган Фокс. Мы понимаем, что актриса решила продемонстрировать одну из моделей своей коллекции нижнего белья прямо на себе, но смотрелось это в итоге не очень.
Фото: globallookpress