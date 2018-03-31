Платье-«мусорный пакет», панталоны под прозрачной юбкой и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

На прошедшей неделе наряды многих знаменитостей на светских мероприятиях напоминали выражение «черт-те что и сбоку бантик». Эксперименты — это прекрасно, кто бы спорил. Но если вы не умеете одеваться необычно и при этом стильно и со вкусом, рекомендуем сдерживать свой пыл и отдавать предпочтение старой доброй классике или советоваться с теми, кто может трезво оценить ваш смелый образ со стороны.