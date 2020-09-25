Пежич, Сампайо и другие самые знаменитые трансгендерные модели

Модель-трансгендер Тедди Куинливан в прошлом году стала лицом Chanel Beauty. «Вся моя жизнь — это борьба. Начиная от постоянных издевательств в школе, когда сверстники грозились убить меня, избиения отцом, заканчивая отказом в приеме на работу. Это была победа, стоившая всех тех страданий. Мир будет пинать вас, плевать и говорить, что вы ничего не стоите. Ваша задача — найти в себе силы двигаться вперед и продолжать борьбу, потому что если вы сдадитесь, то никогда не испытаете слез победы», — написала она в Instagram.

Хантер Шафер