Пежич, Сампайо и другие самые знаменитые трансгендерные модели
Фото: Getty
Андреа Пежич
Фото: Globallookpress / Paolo Pizzi
Манекенщик Андрей Пежич всегда выглядел женственно, свободно экспериментировал со стилем, отращивая длинные белокурые волосы и надевая женскую одежду. В 2011 году на Неделе высокой моды в Париже он вышел на подиум сразу на двух шоу эпатажного дизайнера Жана-Поля Готье, приняв участие в показах и мужской, и женской коллекции. В том же году мужской журнал FHM включил Андрея в список ста самых сексуальных женщин мира — таковы были результаты голосования читателей. В итоге Пежич решился на кардинальные перемены — сделал операцию по смене пола и заявил, что его теперь зовут Андреа.
Валентина Сампайо
Фото: DPA
Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret в августе 2019 года, а ранее появилась на обложке парижского Vogue. «Я всегда чувствовала себя девочкой, представляя свой мир очень воздушным, наполненным цветами и розовым цветом», – рассказала она журналистам мексиканского Elle. По словам Сампайо, уже в десять лет она просила называть себя Валентиной, а первые желания стать женщиной появились у нее в восемь лет.
Анхела Понсе
Фото: Eastnews
Анхеле Понсе удалось завоевать награду «Мисс Испания — 2018», обойдя сотни конкуренток. Таким образом модель вошла в историю как первая трансгендерная женщина, выигрывавшая этот конкурс. Сейчас Анхела участвует в модных показах и появляется на обложках глянцевых изданий, а также советует всем не бояться быть собой.
Дженна Талакова
Фото: Eastnews
Сменившая пол в 19 лет Дженна Талакова попала в финал конкурса «Мисс Вселенная Канады». Правда, в итоге организаторы дисквалифицировали ее, объяснив это тем, что участница должна была иметь женский пол при рождении. Талакова больше не боролась за титулы на конкурсах красоты и занялась борьбой за гуманное обращение с животными, работает моделью и телеведущей.
Кармен Каррера
Фото: Globallookpress / Derek Storm_Everett Collection
Кристофер Роман усердно поработал над собой, чтобы из довольно субтильного парня превратиться в успешную модель с аппетитными формами по имени Кармен: принимал гормоны, увеличил грудь, изменил форму носа, вставил имплантаты в щеки, а затем и «перешел грань между мужчиной и женщиной, из-за которой не возвращаются». Обо всех изменениях своего тела Кармен открыто рассказывала многочисленным поклонникам, выкладывая после операций ролики в Сеть.
Лаверн Кокс
Фото: DPA
Позади у Родерика Кокса издевательства одноклассников, попытка суицида и год в психиатрической клинике. Почувствовать себя счастливым человеком он смог, только сделав операцию по смене пола и став женщиной с пышными формами по имени Лаверн. На сегодняшний день Лаверн является успешной актрисой, продюсером и адвокатом представителей ЛГТБ-сообщества, первой транcсексуальной женщиной, номинированной на престижную телепремию «Эмми» и попавшей на обложку журнала Time.
Лиа Ти
Фото: DPA
Леа Ти является одной из самых известных и успешных моделей-транссексуалов. В 2011 году начинавший карьеру с должности ассистента стилиста Леандро Сересо сделал финальную операцию по смене пола и стал женщиной. Леа Ти успешно сотрудничает с такими всемирно известными брендами, как Givenchy и United Colors of Benetton, и регулярно появляется на обложках глянцевых изданий.
Айсис Кинг
Фото: Globallookpress / Faye Sadou
Айсис Кинг прославилась благодаря шоу «Топ-модель по-американски», где она стала первой участницей-трансгендером в истории проекта. Ведущая Тайра Бэнкс настолько прониклась смелостью и откровенностью Айсис, что даже частично оплатила ей операцию по смене пола.
Манро Бергдорф
Фото: Instagram Манро Бергдорф
Трансгендерная модель Манро Бергдорф в феврале этого года появилась на одной из обложек журнала Glamour. Выпуск получил красноречивое название «Любовь к себе». В 24 года Манро сделала операцию по смене пола, сейчас модель и активистка британско-ямайского происхождения борется за права трансгендеров и право на разнообразный подход к красоте.
Тедди Куинливан
Фото: Instagram Тедди Куинливан
Модель-трансгендер Тедди Куинливан в прошлом году стала лицом Chanel Beauty. «Вся моя жизнь — это борьба. Начиная от постоянных издевательств в школе, когда сверстники грозились убить меня, избиения отцом, заканчивая отказом в приеме на работу. Это была победа, стоившая всех тех страданий. Мир будет пинать вас, плевать и говорить, что вы ничего не стоите. Ваша задача — найти в себе силы двигаться вперед и продолжать борьбу, потому что если вы сдадитесь, то никогда не испытаете слез победы», — написала она в Instagram.
Хантер Шафер
Фото: DPA
Трансгендерная модель и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер прославилась благодаря сериалу «Эйфория», в котором сыграла одну из главных ролей. Она принимает участие в показах мировых брендов и снимается в рекламных кампаниях знаменитых марок, появляется на страницах глянца.
Фото: instagram, eastnews, dpa, getty, globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!