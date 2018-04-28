Орлы и пауки на груди, блестящая скатерть вместо платья и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Полина Гагарина
Мы настолько привыкли, что Полина Гагарина всегда выглядит элегантно и сдержанно, что появление певицы на вечеринке премии канала RU.TV нас сильно удивило. Красно-черное платье с пауком на груди смотрелось не так уж и ужасно только благодаря красоте Полины.
Элина Чага
Элина Чага предпочла украсить грудь не пауком, а орлами — по одному на каждую грудь. Подчеркнул эти странные принты черный кожаный корсет. Завершили образ настоящей роковухи ботфорты из черной кожи.
Анна Калашникова
Анна Калашникова, видимо, устала носить блестящие платья в пол на все мероприятия и решила завернуться в золотую скатерть, а заодно продемонстрировать силиконовую грудь и стройные ножки в огромных ботфортах.
Группа «Фабрика»
Ботфорты вообще на вечеринке RU.TV были очень популрны. Участницы группы «Фабрика», например, решили надеть их с колготками в крупную сетку и футболками с матрешками.
Маша Вебер
Платье Маши Вебер не оставляло простора для фантазии, а смотреть на то место, где заканчивался разрез, и вовсе было неловко.
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен выбрала довольно странный комбинезон с ажурным верхом и куском ткани, волочившимся за ней по дорожке.
Хлоя Морец
Хлоя Морец, видимо, мечтает быть мушкетером.
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева продолжает свои не самые удачные модные эксперименты. На этот раз телеведущая решила, что пиджак с орденами отлично сочетается с прозрачной длинной юбкой, огромной бархоткой и береткой с вуалью.
Клара Матильда МакГрегор
Клара Матильда МакГрегор надела не самое удачное прозрачное платье, демонстрировала всем соски на красной дорожке, да еще и позировала вместе с папой, актером Юэном МакГрегором.
Хейли Болдуин
Хейли Болдуин надела большие белые трусы под прозрачное платье. Не самое удачное модное решение.
Андреа Пежич
Манекенщик-трансгендер Андрей Пежич, ставший Андреа, похоже, пока не нашел свой стиль после смены пола. В этом наряде, Андреа похожа на секретаршу, увлекающуюся старинными романами.
Фото: getty, eastnews, globallookpress, архивы пресс-служб