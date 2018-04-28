Орлы и пауки на груди, блестящая скатерть вместо платья и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Белое нижнее белье под прозрачным платьем, странные ордена на пиджаке, футболки с матрешками и колготки в сетку, принты в виде орлов на груди... На что мы только не насмотрелись за прошедшую неделю, но больше всех нас удивила Полина Гагарина.