Максимова, Левин, Дженнер, Пежич и другие знаменитые трансгендеры
Фото: Instagram Наташи Максимовой
Наташа Максимова
Фото: Instagram Наташи Максимовой
Самая известная женщина в России Наташа Максимова, открыто признавшаяся в том, что она родилась мужчиной, дала большое и честное интервью о своей нестандартной и не самой простой жизни.
«Когда я смотрела на свое тело, то чувствовала отвращение. У меня всегда было сексуальное влечение исключительно к мужчинам, но половых контактов не было. Это было просто невозможно для меня, потому что тогда же у меня, получается, была бы эрекция. И тогда какой-то ад получается, это не шик. Кстати, своих анатомических деталей до операции я не помню. Операция стоила 15 тысяч евро, по тем временам, конец 1990-х, это были огромные деньги. <...> Первый секс после был с очень любимым человеком», — рассказала она в интервью Ксении Собчак.
Рэйчел Левин
Фото: Globallookpress / Biden Transition Via Cnp
Новый избранный президент США Джо Байден пообещал назначить помощником министра здравоохранения медика Рэйчел Левин, рожденную... мужчиной. Таким образом Левин станет первым трансгендером, получившим столь высокую федеральную должность. «Доктор Рэйчел Левин принесет стабильное лидерство и экспертизу, которые требуются нам, чтобы провести сограждан через эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности», — прокомментировал назначение Байден.
Челси Мэннинг
Фото: Globallookpress / Ray Tang
Эта история скорее похожа на кино, чем на реальность. В мае 2017-го информатор скандально известного разоблачительного ресурса WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу. До смены пола Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж (он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов о военных операциях США в Ираке и Афганистане). Во время заключения Мэннинг пытался покончить с собой, а затем начал принимать гормоны и готовиться к операции по смене пола — после того, как ему был поставлен диагноз «гендерная дисфория». В 2016-м теперь уже бывший президент США Барак Обама сократил срок пребывания в тюрьме ставшему женщиной Брэдли. Вскоре Челси Мэннинг снялась для обложки The New York Times Magazine, в интервью которому рассказала свою необычную историю.
Эллен Пейдж
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Звезда фильмов «Начало» и «Джуно» Эллен Пейдж объявила себя мужчиной в конце прошлого года. «Мои местоимения отныне — он или они. Я благодарна друзьям, которые меня поддерживают на этом пути», — сказала актриса и объявила, что теперь ее зовут Эллиот. Пейдж также попросила обратить внимание на насилие, которому подвергаются люди с традиционной сексуальной ориентацией. Она призналась, что давно не могла решиться на громкое признание, но теперь, когда всем стало известно, она боится травли и злых шуток в свой адрес. Эллиот/Эллен объявил(а) о своей нетрадиционной ориентации в 2014 году во время выступления на конференции в поддержку ЛГБТ-сообщества. В январе 2018-го Пейдж связала себя узами брака с танцовщицей Эммой Портер.
Чез Боно
Фото: Globallookpress / Clinton Wallace
В 1961 году поп-дива Шер родила дочь и назвала ее Честити Боно, а в 2010-м узнала, что теперь ей предстоит быть матерью сына... Честити сделала операцию по смене пола и изменила имя на Чез Боно. Из-за гормональной терапии он поправился до 113 килограммов, но со временем смог похудеть. Чез снялся в сериале «Американская история ужасов», он пишет книги и статьи, встречается с девушками и поддерживает других трансгендеров. Шер, сперва пребывавшая в шоке, смирилась с его решением и заявила, что очень гордится сыном.
Кейтлин Дженнер
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Олимпийский чемпион в многоборье Брюс Дженнер решил круто изменить свою жизнь. Брюс отметил 65-летие, развелся с супругой Крис Дженнер (продюсером реалити о собственной семье и главой знаменитого клана Кардашьян) и заявил, что в душе он чувствует себя женщиной — и появился на обложке Vanity Faire в женском боди и с заголовком «Зовите меня Кейтлин». Финальная точка в списке многочисленных пластических операций была поставлена в январе 2017-го года, когда Кейтлин сделала последнюю операцию по смене пола и окончательно стала женщиной. «Да, я во всех смыслах женщина. Люди видят меня другим. Они ищут во мне мужественную сторону, но мое сердце, моя душа и все, что я делаю в жизни, — это часть меня. И женская сторона — тоже часть меня. Я тот, кто я есть. Во мне гораздо больше женского, чем мужского. Людям трудно это понять, но такова моя натура», — заявила Дженнер.
Айдиан Даулинг
Фото: Instagram Айдиана Даулинга
Айдиан Даулинг когда-то был женщиной не в самой лучшей физической форме. Неожиданно для своих знакомых он стал мужчиной, большим поклонником фитнеса и здорового образа жизни, а также первым трансгендером, появившимся на обложке журнала Men’s Health.
Лаверн Кокс
Фото: Globallookpress
Позади у Родерика Кокса издевательства одноклассников, попытка суицида и год в психиатрической клинике. Почувствовать себя счастливым человеком он смог, только сделав операцию по смене пола и став женщиной с пышными формами по имени Лаверн. На сегодняшний день Лаверн является успешной актрисой, продюсером и адвокатом представителей ЛГТБ-сообщества, первой транcсексуальной женщиной, номинированной на престижную телепремию «Эмми» и попавшей на обложку журнала Time. «Если кому-то необходимо выразить свой пол так, что он будет отличаться от остальных, это нормально. О таких людях тоже должно заботиться здравоохранение. Над ними не должны издеваться», — заявила Кокс.
Лана и Лилли Вачовски
Фото: Eastnews
Сценаристы, режиссеры и продюсеры Ларри и Энди Вачовски, известные на весь мир своими фильмами «Матрица» и «Облачный атлас», в зрелом возрасте решились на смену пола и стали сестрами Вачовски — Ланой и Лилли. Не успели все привыкнуть к новому Ларри, который начал выходить на красные дорожки в измененном теле женщины по имени Лана с ярко-розовыми волосами, как появились новости о втором брате.
Энди стал женщиной, последовав примеру старшего брата, и откровенно рассказал о своем опыте: «Быть трансгендером трудно. Мы живем в бинарном гендерном мире, которым управляет большинство. Это значит, что если ты трансгендер, то тебе приходится сталкиваться с жестокой реальностью: до конца своей жизни ты будешь находиться в мире, который будет откровенно враждебен к тебе. <...> Мне повезло. Меня поддерживала семья, я могу позволить себе врачей и терапевтов, которые помогли мне пережить весь процесс. Трансгендерные люди без поддержки, средств и привилегий лишены подобной роскоши. И многие не выживают».
Индия Мур
Фото: DPA
Известная американская трансгендерная модель и актриса Индия Мур стала знаменитой благодаря эффектной роли Энджел в нашумевшем сериале «Поза». Мур снимается в кино и глянце, выходит на подиум, является лицом модных брендов. В 2019 году она вошла в список ста самых влиятельных людей года по версии журнала Time.
Хантер Шафер
Фото: Getty
Трансгендерная модель и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер прославилась благодаря сериалу «Эйфория», в котором сыграла одну из главных ролей. Она принимает участие в показах мировых брендов и снимается в рекламных кампаниях знаменитых марок, появляется на страницах глянца.
Андреа Пежич
Фото: Globallookpress / Paolo Pizzi
Манекенщик Андрей Пежич всегда выглядел женственно, свободно экспериментировал со стилем, отращивая длинные белокурые волосы и надевая женскую одежду. В 2011 году на Неделе высокой моды в Париже он вышел на подиум сразу в двух шоу эпатажного дизайнера Жана-Поля Готье, приняв участие в показах и мужской, и женской коллекции. В том же году мужской журнал FHM включил Андрея в список ста самых сексуальных женщин мира — таковы были результаты голосования читателей. В итоге Пежич решился на кардинальные перемены — сделал операцию по смене пола и заявил, что его теперь зовут Андреа.
Фото: Instagram, eastnews, getty, dpa, globallookpress
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