Максимова, Левин, Дженнер, Пежич и другие знаменитые трансгендеры

Сценаристы, режиссеры и продюсеры Ларри и Энди Вачовски, известные на весь мир своими фильмами «Матрица» и «Облачный атлас», в зрелом возрасте решились на смену пола и стали сестрами Вачовски — Ланой и Лилли. Не успели все привыкнуть к новому Ларри, который начал выходить на красные дорожки в измененном теле женщины по имени Лана с ярко-розовыми волосами, как появились новости о втором брате.

Энди стал женщиной, последовав примеру старшего брата, и откровенно рассказал о своем опыте: «Быть трансгендером трудно. Мы живем в бинарном гендерном мире, которым управляет большинство. Это значит, что если ты трансгендер, то тебе приходится сталкиваться с жестокой реальностью: до конца своей жизни ты будешь находиться в мире, который будет откровенно враждебен к тебе. <...> Мне повезло. Меня поддерживала семья, я могу позволить себе врачей и терапевтов, которые помогли мне пережить весь процесс. Трансгендерные люди без поддержки, средств и привилегий лишены подобной роскоши. И многие не выживают».

Индия Мур