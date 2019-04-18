И вашим, и нашим: Херд, Стюарт, Джоли и другие звезды, признавшиеся в бисексуальности

«Я — бисексуалка, но я и большая эгоистка. Я бы никогда не стала встречаться с бисексуалкой, ведь она спит не только с женщинами, но и с мужчинами. А мужчины такие грязные, что я не хотела бы спать с девушками, которые вступали в связь с мужчинами. Я с удовольствием провела бы ночь со стопроцентной лесбиянкой», — рассказала Меган Фокс, которая давно живет в браке с актером Брайаном Остином Грином.

Пэрис Джексон