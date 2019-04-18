И вашим, и нашим: Херд, Стюарт, Джоли и другие звезды, признавшиеся в бисексуальности

Эмбер Херд
Фото: Globallookpess / Birdie Thompson
Эмбер Херд до развода с одним из самых известных голливудских актеров Джонни Деппом встречалась с женщинами, самый известный ее роман был с фотографом Тасей ван Ри. Девушки и по сей день поддерживают дружеские отношения. Эмбер тем временем наслаждается свободной жизнью и крутит романы. В числе ее недавних бойфрендов — арт-дилер Вито Шнабель и миллиардер Илон Маск.
Кристен Стюарт
Фото: Eastnews
Кристен Стюарт, сыгравшая в «Сумерках» Беллу Свон, отрезала длинные волосы, стала делать дерзкие стрижки, экспериментировать со стилем, играть в фильмах далеко не романтичных красоток и... встречаться с девушками. Кристен публично призналась в своей бисексуальности и перестала скрывать свои однополые отношения. Недавно она рассталась с моделью Стеллой Максвелл и в последнее время все чаще попадает в объективы папарацци в компании стилиста Сары Динкин.
Анджелина Джоли
Фото: Eastnews
Анджелина Джоли недавно развелась с супругом Брэдом Питтм, с которым воспитывала шестерых детей. Ранее актриса несколько раз выходила замуж и... встречалась с женщинами. Например, в 19 лет Джоли познакомилась с коллегой по фильму «Ложный огонь» Дженни Шимицу, роман с которой у нее продлился около года.
Майли Сайрус
Фото: Globallookpress / Face to face
Майли Сайрус недавно выла замуж за актера-красавца Лиама Хемсворта. Правда, с начала их романа до свадьбы прошло довольно много времени... Майли успела бросить Лиама, закрутить роман с сыном известного актера Патриком Шварценеггером и моделью Стеллой Максвелл, а потом открыто заявить о своей бисексуальности.
Сьюзан Сарандон
Фото: Getty
Пару лет назад Сьюзен Сарандон в возрасте 70 лет призналась в бисексуальности и заявила, что готова к новым отношениям. «Я убежденная сторонница моногамии, так что у меня нет большого опыта свиданий. Меня особенно и не звали! Не знаю, в чем дело! Вообще в 60-е люди боли более открытыми в вопросах отношений. Я открыта для нового. Моя сексуальная ориентация позволяет встречаться с мужчинами и женщинами», — рассказала актриса в интервью PrideSourse.
Рита Ора
Фото: Globallookpress / Face to face
В прошлом году Рита Ора выпустила песню Girls, посвященную ЛГБТ-сообществу. Певица регулярно принимает участие в акциях, поддерживающих людей нетрадиционной ориентации, и не скрывает, что у нее были отношения и с мужчинами, и женщинами. Известно, что Рита встречалась с Робом Кардашьяном, Бруно Марсом, Кельвином Харрисом и Рики Хиллом. А вот о девушках Оры неизвестно ничего,
Кэти Перри
Фото: Globallookpress / Face to face
Кэти Перри. известная своим хитом про поцелуи с девушками I Kissed A Girl, рассказала, что религиозные родители не могли принять того факта, что в детстве ей нравились девочки и пытались лечи ее от гомосексуализма. В итоге певица вышла замуж за актера Рассела Брэнда, а сейчас встречается с Орландо Блумом.
Меган Фокс
Фото: Globallookpress / Marcus Golejewski
«Я — бисексуалка, но я и большая эгоистка. Я бы никогда не стала встречаться с бисексуалкой, ведь она спит не только с женщинами, но и с мужчинами. А мужчины такие грязные, что я не хотела бы спать с девушками, которые вступали в связь с мужчинами. Я с удовольствием провела бы ночь со стопроцентной лесбиянкой», — рассказала Меган Фокс, которая давно живет в браке с актером Брайаном Остином Грином.
Пэрис Джексон
Фото: Eastnews
Дочь Майкла Джексона Пэрис сейчас встречается с рокером Габриэлем Гленном, но не скрывает, что ее привлекают как женщины. так и мужчины. К примеру, недавно таблоиды писали о ее романе с моделью Карой Делевинь.
Линдси Лохан
Фото: Globallookpress / Nils Jorgensen
В далеком 2008 году во времена бурной молодости у Линдси Лохан случился роман с диджеем Самантой Ронсон, продлившийся два года. Актриса потом призналась, что была влюблена, а однополые отношения назвала экспериментом. Недавно Лохан рассталась с бойфрендом, бизнесменом Егором Тарабасовым, за которого собиралась замуж.
Эван Рейчел Вуд
Фото: Eastnews
Эван Рейчел Вуд собиралась замуж за Мэрилина Мэнсона, от актера Джейми Белла родила сына, а в 2011 году... рассказала о своей бисексуальности. Расставшись с отцом своего ребенка, Вуд закрутила роман с актрисой Кэтрин Меннинг.
Сара Полсон
Фото: Eastnews
«Что я совершенно точно могу сказать — это то, что я влюблена, и этот человек Холланд Тейлор», — призналась Сара Полсон в интервью журналу People. Кстати, Тейлор старше Полсон на 32 года. Ранее Сара встречалась с мужчинами и собиралась замуж за драматурга Трейси Леттса.
Синтия Никсон
Фото: Eastnews
Экранная «железная леди», юрист Миранда Хопс Синтия Никсон жила в гражданском браке с английским профессором Дэнни Мозесом, от которого у нее есть 21-летний сын Самюэль Мозес и 15-летний Чарльз. С 2004 года актриса встречалась с активисткой образовательного движения Кристин Маринони, с которой она познакомилась на протестной акции, в которой участвовали родители, возмущенные уменьшением бюджета государственных школ. В 2009 году Синтия и Кристин объявили о помолвке, спустя пару лет Никсон родила сына Макса, а шесть лет назад влюбленные вступили в брак.
Мадонна
Фото: Eastnews
После скандального и болезненного расставания с Шоном Пеном Мадонна закрутила страстный роман с актрисой Сандрой Бернхард. Правда, некоторые до сих пор считают, что эти отношения были всего лишь пиар-ходом певицы, которая всеми способами пытается привлечь к себе внимание. Впоследствии Мадонна вышла замуж за режиссера Гая Ричи, после развода с которым начала встречаться с танцорами и манекенщиками.
Мишель Родригес
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz
В отличие от экс-возлюбленной, Мишель не раз говорила в интервью о своей ориентации. Так, однажды звезда «Форсажа» заявила: «Я никогда не приходила на красную дорожку со второй половиной, и люди начали задавать вопросы, гадать, что вообще происходит с моей личной жизнью. Отвечаю: она есть. Я сплю и с мужчинами, и с женщинами».
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram
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