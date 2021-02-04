Йоханссон, Диаз, Лайвли, Херд и другие яркие американские актрисы-блондинки

Эффектная блондинка Эмбер Херд, открыто заявляющая о своей бисексуальности, обрела всемирную известность благодаря фильму «Ромовый дневник». Она не только сыграла в картине одну из главных ролей, но и закрутила страстный роман с коллегой по съемочной площадке Джонни Деппом. Последний был настолько увлечен Херд, что бросил очаровательную Ванессу Паради, родившую ему двоих детей, после многолетнего гражданского брака. Масла в огонь подливал еще и тот факт, что за тринадцать лет Джонни так и не удосужился сделать предложение руки и сердца Ванессе, а новую возлюбленную повел под венец спустя несколько месяцев после знакомства. Новую парочку осуждали, оставленную неверным супругом Паради жалели, а Эмбер стала для миллионов женщин по всему миру символом роковой разлучницы без стыда и совести. Правда, вскоре после шумной свадьбы Депп и Херд со скандалом развелись...

Кейт Хадсон