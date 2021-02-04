Йоханссон, Диаз, Лайвли, Херд и другие яркие американские актрисы-блондинки
Фото: Eastnews
Скарлетт Йоханссон
Одна из самых успешных актрис мира Скарлетт Йоханссон регулярно попадает в список богатейших звезд кино по версии Forbes. За свою уже 25-летнюю карьеру она заслужила статус секс-символа и стала мечтой миллионов мужчин по всеми миру и героиней многочисленных откровенных фотосессий. Ее яркой внешности и соблазнительной фигуре завидуют многие женщины. А когда-то маленькая Скарлетт начинала карьеру с фильма «Норт», в котором сыграла мало чем примечательную девочку.
Первые престижные номинации и положительные отзывы критиков Скарлетт получила благодаря ролям в фильмах «Трудности перевода» Софии Копполы и «Девушка с жемчужной сережкой» Питера Веббера. Она снялась в картинах «Матч поинт», «Сенсация» и «Вики Кристина Барселона» знаменитого режиссера Вуди Аллена. Йоханссон известна своими разноплановыми ролями и необычным выбором проектов — от артхаусных лент до боевиков с многомиллионными бюджетами. Она выглядит эффектно и в костюмированных исторических картинах, и в образах супергероинь (например, в роли русского спецагента Наташи Романофф в фильмах по комиксам Marvel).
Примечательно, что сама себя красоткой Скарлетт не считает. «Во мне нет ничего особенного. У меня обыкновенное тело. Я не люблю свои бедра и живот. Я стараюсь не беспокоиться о своей внешности. Но иногда так хочется иметь другую форму глаз или чтобы нос был тоньше, рост повыше, а тело — более подтянутым. И как, скажите, у секс-символа могут быть кривые или короткие ноги?», — заявила актриса.
Кэмерон Диаз
Фото: DPA
Звезда фильмов «Маска», «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» Кэмерон Диаз из тех девушек, которых сложно представить без широкой улыбки. Голливудская актриса и известная хохотушка является воплощением настоящей калифорнийской кокетки, у которой всегда прекрасное настроение, ровный загар и светлые локоны. Диаз не стесняется показывать широкой общественности свои фотографии без макияжа и заявляет, что возрастных изменений стыдиться не стоит. Недавно актриса выпустила книгу, в которой рассказала о том, как поддерживает себя в форме, а на обложку поместила свой снимок, на котором она без макияжа, фотошопа и пластики.
Блейк Лайвли
Фото: Globallookpress / Steph
Прославившаяся благодаря сериалу «Сплетница» Блейк Лайвли сумела стать звездой Голливуда и одной из самых стильных и знаменитых женщин мира. Актриса сыграла яркие роли в картинах «Частная жизнь Пиппы Ли», «Особо опасны», «Век Адалин», «Светская жизнь» и «Простая просьба».
Риз Уизерспун
Фото: DPA
Звезда комедии «Блондинка в законе» Риз Уизерспун получила престижную премию «Оскар» за роль жены легендарного музыканта Джонни Кэша в фильме «Переступить черту». Эта красотка с деловой хваткой владеет собственной продюсерской компанией, которая выпустила фильмы «Дикая» и «Исчезнувшая», а также нашумевший сериал «Большая маленькая ложь».
Эмбер Херд
Фото: Getty
Эффектная блондинка Эмбер Херд, открыто заявляющая о своей бисексуальности, обрела всемирную известность благодаря фильму «Ромовый дневник». Она не только сыграла в картине одну из главных ролей, но и закрутила страстный роман с коллегой по съемочной площадке Джонни Деппом. Последний был настолько увлечен Херд, что бросил очаровательную Ванессу Паради, родившую ему двоих детей, после многолетнего гражданского брака. Масла в огонь подливал еще и тот факт, что за тринадцать лет Джонни так и не удосужился сделать предложение руки и сердца Ванессе, а новую возлюбленную повел под венец спустя несколько месяцев после знакомства. Новую парочку осуждали, оставленную неверным супругом Паради жалели, а Эмбер стала для миллионов женщин по всему миру символом роковой разлучницы без стыда и совести. Правда, вскоре после шумной свадьбы Депп и Херд со скандалом развелись...
Кейт Хадсон
Фото: DPA
Улыбчивая блондинка Кейт Хадсон пошла по стопам своей знаменитой матери, актрисы Голди Хоун, и тоже покорила Голливуд. В 2000 году 20-летняя Хадсон сыграла в фильме Кэмерона Кроу «Почти знаменит». Эта роль сделала ее знаменитой и принесла номинацию на «Оскар» и победу на церемонии «Золотой глобус». Также Кейт известна по романтическим комедиям «Как отделаться от парня за 10 дней», «Золото дураков», «Модная мамочка» и многим другим.
Кэтрин Хайгл
Фото: Eastnews
Кэтрин Хайгл — воплощение образа американкой красотки. Пышногрудая блондинка с ослепительной улыбкой, она широко известна по роли врача в телесериале «Анатомия страсти». Хайгл также сыграла в фильмах «Немножко беременна», «27 свадеб», «Голая правда» и многих других.
Дженнифер Лоуренс
Фото: Getty
Обладательница премии «Оскар» (за роль в комедийной драме «Мой парень — псих»), которую знаменитый модный дом Dior выбрал своим лицом, Дженнифер Лоуренс признается, что комплексует из-за своих слишком, по ее мнению, женственных форм и склонности к полноте. Актриса не скрывает, что в обычной жизни выглядит как обычная неидеальная женщина, на которой не слишком эффектно смотрятся дизайнерские наряды. Изнурять себя спортивными тренировками, жесткими диетами и даже голоданием Лоуренс начинает, когда ей срочно надо привести себя в порядок перед очередными съемками. Увидеть ее можно в фильмах «Люди Икс», «Голодные игры», «мама!», «Афера по-американски» и многих других.
Эмма Стоун
Фото: DPA
Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира по версии журнала Forbes Эмма Стоун прославилась в образе жгучей рыжей бестии, а на самом деле родилась она блондинкой. Первую номинацию на «Оскар» Эмме принесла роль дочери главного героя в драматической комедии «Бердмэн». За роль Мии Долан в трагикомедийном фильме-мюзикле «Ла-Ла Ленд» получила широкое признание критиков и была удостоена множества наград, включая премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
Марго Робби
Фото: Getty
Всемирную известность австралийская актриса Марго Робби, ставшая звездой Голливуда, обрела после того, как сыграла одну из главных ролей в нашумевшем фильме «Волк с Уолл-стрит» легендарного Мартина Скорсезе. Также яркими являются работы Марго в картинах «Отряд самоубийц», «Тоня против всех» и «Скандал». Как правило, в кино эта красотка играет сильных, независимых и очень эффектных женщин, которые знают, чего хотят, и бесстрашно идут к своей цели.
Хлоя Морец
Фото: Globallookpress / face to face
Одна из самых успешных актрис Голливуда и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хлоя Морец прославилась еще в детстве. С годами Хлоя располнела, кроме того, она никогда не могла похвастаться точеными формами и тонкой талией. Не самая идеальная внешность не мешает Морец строить успешную карьеру и чувствовать себя уверенно. Она не сидит на диетах, не является большой поклонницей спорта, а вот поклонников у нее становится все больше и больше. «Мрачные тени», «Пипец», «Хранитель времени», «Великий уравнитель», «Провинциалка», «Суспирия», «В объятиях лжи» — вот далеко не полный список этой 23-летней актрисы.
Гвинет Пэлтроу
Фото: Globallookpress / F.S.
Гвинет Пэлтроу родилась в семье кинорежиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Даннер. Блондинка решила пойти по стопам родителей и в итоге стала обладательницей премии «Оскар» за роль в трагикомедии «Влюбленный Шекспир». Ее также можно увидеть в фильмах «Семейка Тененбаум», «Доказательство», «Талантливый мистер Рипли», «Железный человек», «Мстители» и других.
Ума Турман
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Ума Турман прославилась благодаря яркой роли в комедийном триллере «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино, за которую была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. У Тарантино она снялась также в двух частях ставшего кинохитом фильма «Убить Билла». Турман одинаково хорошо удаются роли супергероинь в триллерах и боевиках, милых дам в ромкомах («Мой лучший любовник», «Моя супербывшая»), шикарных красоток в костюмных исторических картинах («Ватель») и женщин непростой судьбы («Нимфоманка»).
Мишель Уильямс
Фото: DPA
Обладательница двух «Золотых глобусов» и премии «Эмми», а также номинантка на «Оскар», BAFTA и «Тони» Мишель Уильямс является одной из самых скромных актрис Голливуда и на красных дорожках всегда выглядит немного смущенной. А тем временем гордиться Мишель есть чем — она снялась во многих картинах именитых режиссеров, где ее партнерами становились талантливые кинозвезды. В числе ее работ «Станционный смотритель», «Земля изобилия», «Горбатая гора», «Остров проклятых», «Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Оз: Великий и Ужасный», «Черный дрозд», «Манчестер у моря», «Все деньги мира», «Веном» и многие другие.
Шарлиз Терон
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Голливудской звезде Шарлиз Терон, сыгравшей эффектную роль в боевике «Взрывная блондинка», в прошлом году исполнилось 45 лет. Актриса хорошеет с каждым годом, становится все более интересной женщиной и соглашается на все более дерзкие роли в кино. А посмотрите, в какой она потрясающей физической форме! Какой бы ни был у экспериментирующей со стилем Шарлиз цвет волос, она всегда будет классной. Но образ блондинки идет ей больше всего.
Фото: getty, eastnews, globallookpress, dpa
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