Многим людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией бывает довольно сложно совершить каминг-аут и рассказать друзьям, родственникам и коллегам правду о своей личной жизни. Особенно трудно приходится звездам, которые решаются на откровенность со всем миром.

Кевин Спейси

Кевин Спейси не собирался совершать каминг-аут и многие годы отрицал слухи о своей нетрадиционной ориентации. Вынудило актера сообщить о своих предпочтениях обвинение его коллеги Энтони Рэппа, известного по сериалу Star Trek, Репп публично заявил о том, что, когда ему было 14 лет, его домогался Кевин Спейси. Вдохновил Энтони на откровение недавний громкий секс-скандал в Голливуде, когда многочисленные звезды обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. В ответ Кевин Спейси извинился, заявил, что не помнит о случившемся, и признался в своей нетрадиционной ориентации. Правда, откровенность актера не спасла. Почти все голливудские режиссеры и компании отказались с ним работать из-за обвинений в домогательствах, которые продолжают сыпаться на Спейси до сих пор от самых разных людей по всему миру. Джоди Фостер

Двукратная обладательница премии «Оскар» Джоди Фостер объявила о своей ориентации во время церемонии вручения наград «Золотой глобус», получая специальный приз за вклад в кинематограф. Актриса гордо заявила, что вот уже двадцать лет живет с любимой женщиной, продюсером Сидни Бернард. Правда, вскоре дамы расстались, а в 2014 году Фостер вступила в однополый брак с фотографом и актрисой Александрой Хедисон. Закари Куинто

Сыгравший агента Спока в «Звездном пути» и «Стартреке» Закари Куинто совершил каминг-аут из благих побуждений. В интервью New York Magazine актер заявил, что решился на откровенное признание после суицида тинейджера-бисексуала Джейми Родемейера, покончившего с собой из-за постоянной травли сверстников. «Быть геем и не говорить об этом открыто — это значит сознательно отказываться от борьбы за равноправие. Как для гомосексуалиста, этот случай стал для меня признаком безнадежности. Но потом я спросил себя, просто как человека, в чем причина такого неравенства? И понял, что мы просто приходим в ужас, когда должны признаться себе в том, кто мы такие на самом деле», — заявил Куинто. Вот уже четыре года Закари живет с манекенщиком и художником Майлзом Макмилланом, с которым регулярно появляется на красных дорожках различных церемоний. Синтия Никсон

Звезда популярного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон пятнадцать лет прожила в гражданском браке с английским профессором Дэнни Мозесом, от которого родила двоих детей. А потом ушла к... активистке лесби-движения Кристин Маринони. На демонстрации, посвященной правам геев в Нью-Йорке, актриса показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце и заявила о том, что они с Кристин обручились. Когда власти узаконили однополые браки, Синтия и Кристин поженились, а незадолго до их свадьбы у них родился сын Макс. Джим Парсонс

Джим Парсонс, известный по роли странноватого физика Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва», вот уже пятнадцать лет вместе с арт-директором Тоддом Спиваком. Актер отметил, что не собирается быть активистом и бороться за права геев, но рад жить в мире, где его ориентация не является «чем-то экстраординарным». Эллен Дедженерес

Популярная телеведущая Эллен Дедженерс открыто заявила о своей нетрадиционной ориентации еще в 1997 году, появившись на обложке журнала Time, на которой ее фото было подписано просто и ясно: «Да, я лесбиянка». С 2004 года Дедженнерес живет с актрисой Поршей Де Росси. Девушки вступили в брак почти восемь лет назад, когда в Калифорнии были разрешены однополые браки. Рики Мартин