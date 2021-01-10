Как прийти в форму после праздников: простые диеты Пеговой, Симоньян и других звезд

«Вот моя (не люблю это слово) диета! Но я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку! Картофеля не 5, а меньше. Запекаю в микроволновке или в духовке. Смело заменяю грудку на более вкусное вареное бедро (без кожи, конечно) или ножку и не 100 грамм, а сколько хочу! В дни, когда рыба, смело меняю ее на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу! Но важно пить между приемами пищи много воды, в этом залог успеха! Итак!

1-й день: 5 вареных или печеных клубней картофеля + кефир.

2-й день: 100 г вареной куриной грудки, которую можно заменить индейкой (без бульона).

3-й день: 100 г постного отварного мяса (без бульона).

4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.

5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделенных на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свекла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.

6-й день: только кефир, причем объем можно увеличить до 2 литров.

7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня.

На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Кефир по-прежнему можно включать в рацион в объеме 0,5-1 л в день в перерывах между приемами пищи. Он должен быть несладким и максимально обезжиренным. "Сидеть" на такой диете можно не чаще раза в два месяца!», — написала Ирина в социальной сети.

Маргарита Симоньян