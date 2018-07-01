Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Секс в большом городе»

Сыгравшая в сериале страстную Саманту без комплексов Ким Кэтролл заявила в недавнем интервью, что работа в проекте испортила ей личную жизнь и что именно из-за «Секса в большом городе» она до сих пор не замужем и у нее нет детей: «Мне было чуть больше сорока, я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график не позволял. Смены длились по девятнадцать часов, а иногда и больше. Случалось, что пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съемки начинались в пяти утра, а заканчивались в час-два ночи. Как я смогла бы совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что у меня не будет детей».

Синтия Никсон