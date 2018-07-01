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Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Секс в большом городе»

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Сара Джессика Пакер и Крис Нот

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Популярный сериал «Секс в большом городе» вышел на экраны двадцать лет назад. Жизненные истории его героинь Кэрри, Миранды, Шарлотты и Саманты завоевали сердца женщин по всему миру. Мы решили узнать, как изменились, как выглядят теперь и чем занимаются главные герои сериала.

Сара Джессика Паркер

Исполнительница главной роли, сексуальной и остроумной журналистки Кэри Брэдшоу Сара Джессика Паркер продолжает активно сниматься в фильма и сериалах, занимается продюсированием и живет совсем не такой насыщенной и разнообразной личной жизнью, как ее героиня. Актриса уже много лет состоит в браке с коллегой Мэтью Бродериком, от которого у нее есть пятнадцатилетний сын Джеймс. В 2009 году в семье появились близняшки Мэрион и Табита, выношенные суррогатной матерью. Сара Джессика регулярно появляется на светских мероприятиях и попадает в рейтинги... самых некрасивых и несексуальных женщин.

Ким Кэтролл

Сыгравшая в сериале страстную Саманту без комплексов Ким Кэтролл заявила в недавнем интервью, что работа в проекте испортила ей личную жизнь и что именно из-за «Секса в большом городе» она до сих пор не замужем и у нее нет детей: «Мне было чуть больше сорока, я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график не позволял. Смены длились по девятнадцать часов, а иногда и больше. Случалось, что пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съемки начинались в пяти утра, а заканчивались в час-два ночи. Как я смогла бы совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что у меня не будет детей».

Синтия Никсон

Экранная «железная леди», юрист Миранда Хопс Синтия Никсон жила в гражданском браке с английским профессором Дэнни Мозесом, от которого у нее есть 21-летний сын Самюэль Мозес и 15-летний Чарльз. С 2004 года актриса встречалась с активисткой образовательного движения Кристин Маринони, с которой она познакомилась на протестной акции, в которой участвовали родители, возмущенные уменьшением бюджета государственных школ. В 2009 году Синтия и Кристин объявили о помолвке, спустя пару лет Никсон родила сына Макса, а пять лет назад влюбленные вступили в брак. Актриса пережила рак молочной железы, после чего стала активистом в рамках помощи женщинам, страдающим этой болезнью и выпустила несколько специальных документальных программ для NBC.

Кристин Дэвис

Главная скромница сериала Шарлотта Йорк, мечтавшая об идеальном муже и семье, Кристин Дэвис в реальной жизни так и не вышла замуж и не родила детей. В 2011 году актриса усыновила девочку, которую назвала Джеммой, а несколько месяцев назад усыновила мальчика, имя которого скрывала. В одном из интервью Кристин призналась, что у нее были серьезные проблемы с алкоголем: «Алкоголь освободил меня. Я была очень застенчивой, и я не знала, как выйти из моей замкнутости. Я выпивала по той же причине, по какой я выбрала карьеру актрисы. Я хотела бы чувствовать себя и выражать себя и быть свободной».

Крис Нот

Мистер Биг и мужчина мечты Кэри Брэдшоу Крис Нот осенью отметит 64-летие. Он женат на канадской актрисе Таре Уилсон, которая почти вдвое его моложе. У пары подрастает десятилетний сын Орион Кристофер. Нот продолжает сниматься в кино и играет в театре.

Джон Корбетт

Джон Корбетт сыграл в сериале настоящего хорошего парня, искренне и преданно влюбленного в Кэрри дизайнера интерьеров Эйдана, с которым ей было... скучно. Актер ведет здоровый образ жизни, является вегетарианцем и более пятнадцати лет живет в гражданском браке с актрисой и фотомоделью Бо Дерек.

Джейсон Льюис

Наше главное разочарование — Джейсон Льюис, сыгравший в «Сексе в большом городе» идеального красавчика с потрясающей фигурой и обворожительной улыбкой, блондина Смита. Джейсон в свои 48 выглядит старше своих коллег по сериалу, которым лет на десять-пятнадцать больше. И да, он уж далеко не так привлекателен. Джейсон много снимался в рекламе, играл в сериалах красавчиков, единственная главная роль Льюиса – Алекс из ромкома совместного американо-индийского производства «Моя невеста из Болливуда». Он встречался с Розарио Доусон, Сацуки Митчелл, ему приписывали множество романов, однако он до сих пор холост и одинок.

Уилли Гарсон

Лучший друг Кэри, поклонник моды, вечеринок и красивых парней гей Стэнфорд Блэтч, актер Уилли Гарсон в 2009 году усыновил семилетнего мальчика Нейтана. Актер в основном снимался во второстепенных ролях и в одном из интервью заявил следующее: «Не все выглядят, как Брэд Питт. Есть и люди вроде меня. Думаю, зрители, когда смотрят на меня, думают, что такой парень мог бы жить с ними где-то по соседству. И мне это даже приятнее».

Дэвид Эйгенберг

Дэвид Эйгенберг сыграл в сериале милейшего парня, который умеет быть преданным, забавным и отлично заниматься сексом. По сценарию, его героя, бармена Стива, активно отвергала властолюбивая и амбициозная Миранда Хопс в исполнении Синтии Никсон. Эйгенберг и его супруг Кристи растят двоих — девятилетнего сына Луи и четырехлетнюю дочь Мирну.

Кайл Маклахлен

Сериальный муж Шарлотты Трей Макдугал, Кайл Маклахлен в сериале сыграл с виду идеального мужчину, на деле испытывающего проблемы с эрекцией и зависимого от властной матери. Маклахлен женат на модном публицисте Дезри Грубер, от которой у него есть девятилетний сын Каллум Лайон. Недавно Маклахлен снялся в третьем сезоне сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча, благодаря которому когда-то стал звездой.

Фото: instagram, globallookpress, eastnews

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