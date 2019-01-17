От Фомина до Ли, Терешиной и Олешко: как изменились и как теперь выглядят участники группы Hi-Fi

Митя Фомин
Фронтмену группы Hi-Fi Мите Фомину 17 января исполнилось 45 лет. Артист занимается сольной карьерой, выступает в качестве телеведущего, он по-прежнему не женат и предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Прошлой весной Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко впервые за десять лет вышли на сцену «Олимпийского» в золотом составе группы Hi-Fi. Сергей Жуков пригласил их выступить в качестве гостей в рамках концерта «Руки вверх!». В конце прошлого года ребята выпустили клип на новую песню «Разбуди меня», в котором также снялись дети Оксаны Олешко.
Оксана Олешко
Оксана Олешко в 2002 году, во время отдыха на Лазурном берегу познакомилась с бизнесменом Антоном Петровым, за которого вскоре вышла замуж и от которого родила двоих дочерей. В начале этих отношений Оксана ушла из группы и решила целиком посвятить себя семье. Позднее супруги развелись, а Олешко родила сына от бизнесмена Сергея Цвитненко, с которым она тоже в итоге рассталась. В прошлом году она вернулась в Hi-Fi.
Тимофей Пронькин
Еще один участник золотого состава Hi-Fi Тимофей Пронькин в этом году, как и Митя Фомин, отмечает 45-летие. Тимофей вот уже много лет женат на Любови Колтуновой, с которой познакомился в далеком 1997 году, когда работал... в стриптиз-клубе для геев. Супруги растят двоих сыновей.
Татьяна Терешина
Татьяна Терешина пришла в группу Hi-Fi на смену Оксане Олешко, с которой она много лет поддерживает дружеские отношения. Вот уже более десяти лет она занимается сольной карьерой.
Татьяна растит пятилетнюю дочь Айрис от бывшего гражданского супруга, телеведущего славы Никитина. В январе певица родила сына Арсения от бизнесмена Олега Курбатова, за которого вышла замуж в конце прошлого года.
Екатерина Ли
Екаетрина Ли после ухода из Hi-Fi выступала в составе группы в группе «Фабрика», в которой заменила Сати Казанову. После тяжелой травмы позвоночника, полученной на съемках клипа, Катя ушла со сцены и долго лечилась в США, где перенесла несколько операций. В итоге Ли осталась жить в Америке, занялась сольной карьерой и сейчас исполняет англоязычные песни.
Кирилл Колгушкин
Кирилл Колгушкин был участником Hi-Fi всего пару лет, после чего начал сольную карьеру. Правда, вот уже два года Кирилл не выпускает новые песни и клипы.
Олеся Липчанская
Олеся Липчанская после ухода из Hi-Fi стала телеведущей, также она регулярно ведет различные корпоративы и вечеринки. В одном из интервью Олеся призналась, что очень хочет быть актрисой и мечтает сняться в кино. Правда, пока предложений от режиссеров так и не поступало.
Марина Дрождина
Марина Дрождина является одной из участниц группы Hi-Fi с 2016 года. Сейчас певица выступает и снимается в клипах вместе с Митей Фоминым, Олесей Олешко и Тимофеем Пронькиным.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress, starface, instagram
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