От Фомина до Ли, Терешиной и Олешко: как изменились и как теперь выглядят участники группы Hi-Fi

Оксана Олешко в 2002 году, во время отдыха на Лазурном берегу познакомилась с бизнесменом Антоном Петровым, за которого вскоре вышла замуж и от которого родила двоих дочерей. В начале этих отношений Оксана ушла из группы и решила целиком посвятить себя семье. Позднее супруги развелись, а Олешко родила сына от бизнесмена Сергея Цвитненко, с которым она тоже в итоге рассталась. В прошлом году она вернулась в Hi-Fi.

Тимофей Пронькин