Как изменились и как теперь выглядят Стюарт, Паттинсон и другие звезды популярной киносаги «Сумерки»

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт, сыгравшая в «Сумерках» Беллу Свон, изменилась больше всех из актеров киносаги. Она отрезала длинные волосы, стала делать дерзкие стрижки, экспериментировать со стилем, играть в фильмах далеко не романтичных красоток и... встречаться с девушками. Кристен публично призналась в своей бисексуальности и перестала скрывать свои однополые отношения. Недавно она рассталась с моделью Стеллой Максвелл и в последнее время все чаще попадает в объективы папарацци в компании стилиста Сара Динкин. Стюарт является лицом Chanel, регулярно играет одни из главных ролей в картинах известных режиссеров и фильмах независимых европейских режиссеров, снимается в клипах популярных групп. Кроме того, актриса рисует картины и пробует себя в качестве режиссера.
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон, тяжело переживший расставание с Кристен Стюарт, несколько лет встречался с певицей FKA Twigs. Ребята даже собирались пожениться, но в итоге расстались. Прошлым летом СМИ сообщили о романе Роберта с моделью Суки Уотерхаус. Как и Стюарт, Паттинсон экспериментирует со стилем и пытается отойти от кинообраза романтичного симпатичного парня. В 2017 году он снялся у независимых режиссеров братьев Бена и Джоша Сафди в фильме «Хорошее время». Актер случайно увидел постер к их предыдущему фильму «Бог знает что» и сам предложил свою кандидатуру на роль в любой из следующих картин. После премьеры картины на Каннском фестивале критики признали эту роль лучшей в карьере Паттинсона.
Билли Берк
Экранный отец Кристен Стюарт Билли Берк полтора года назад развелся с актрисой Полианной Роуз, на которой был женат почти десять лет и от которой у него подрастает дочь Блюзи. Берк снимается в кино и сериалах, а также занимается музыкой. В прошлом году вышел его второй музыкальный альбом The Underkill.
Эшли Грин
Эшли Грин прошлым летом вышла замуж за актера озвучивания, сценариста и продюсера Пола Коури, с которым встречалась пять лет. Влюбленные сыграли свадьбу в Сан-Хосе в Калифорнии. На торжестве присутствовали 120 гостей, в числе которых были Лиам Хемсворт, Зак Эфрон, Роберт Паттинсон и Бриттани Сноу. Повторить успех «Сумерек» Эшли пока не удалось — за последние несколько лет она сыграла второстепенные роли в не самых удачных картинах.
Никки Рид
Никии Рид в прошлом году исполнилось 30 лет. Больше трех лет она живет в браке в актером Иэном Сомерхолдером, от которого в 2017 году родила дочь Боди Солей Рид-Сомерхолдер. После «Сумерек» Рид снялась в нескольких фильмах, сериале «Сонная лощина» и в 2016 году сыграла главную роль в картине «A Sunday Horse», ставшей на данной момент ее последней киноработой.
Келлан Латс
Келлан Латс в 2017 году разбил сердца многочисленных поклонниц, женившись на телеведущей и модели Бриттани Гонзалес. После «Сумерек» Латс снялся в нескольких картинах, сыграл главную роль в не самом успешном фильме «Геракл: Начало легенды», а вначале 2019 года состоялась премьера комедийной мелодрамы «Чего хотят мужчины» с Келланом в одной из главных ролей.
Анна Кендрик
Анна Кендрик после «Сумерек» благодаря своему сильному голосу и музыкальным талантам участвовала в бродвейских постановках и сыграла главную роль в трех частях комедийной мелодрамы «Идеальный голос». В прошлом году на экраны вышел триллер «Проста просьба» с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях. С февраля 2014 года Анна встречается с оператором Беном Ричардсоном, с которым познакомилась на съемках фильма «Собутыльники».
Тэйлор Лотнер
Тейлор Лотнер за последние несколько лет больше прославился своими многочисленными романами, а не ролями. Тейлор сыграл в паре фильмов и сериале «Королевы крика». В 2016 году на экраны вышла последняя на сегодняшний день картина Тейлора «Оседлать волну» с ним в главной роли. Лотнер встречался с певицей Тейлор Свифт, актрисами Лили Коллинз, Мари Авгеропулос и Билли Лурд, сейчас он состоит в отношениях с девушкой по имени Тейлор Доум.
Джексон Рэтбоун
Исполнитель роли Джаспера Хейла (Уитлока) в экранизациях романов Стефани Майер «Сумерки» Джексон Рэтбоун снимается в кино и больше не выступает с музыкальной группой 100 Monkeys. Он основал свой продюсерский центр PatchMo Entertainment и звукозаписывающую компанию Happy Jack Records. Джексон более пяти лет женат на Шейли Хафсади, от которой у него есть сын и дочь
Питер Фачинелли
Питер Фачинелли регулярно снимается в фильмах и сериалах — вот только далеко не всегда в самых удачных и кассовых. В 2012 году Фачинелли развелся с актрисой Дженни Гарт, на которой был женат более десяти лет и от которой у него есть три дочери. В том же году он начал встречаться с актрисой Джейми Александер, с которой расстался в 2016-м.
Элизабет Ризер
Элизабет Ризер снялась в таких ярких сериалах как «Безумцы» и «Настоящий детектив». В прошлом году состоялась премьера сериала «Призраки дома на холме» с Ризер в одной из главных ролей. Летом Элизабет исполнится 44 года, она не замужем и предпочитает не комментировать личную жизнь. Известно, что актриса встречалась с продюсером Гэвином Вьесеном.
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг в феврале отметит 25-летие. Дакота много снимается в кино: в прошлом году на экраны вышел фильм «8 подруг Оушена», в котором ее партнершами на площадке стали Кейт Бланшетт, Сандра Буллок и Энн Хэтэуэй, а на лето 2019-го запланирована премьера картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором она составила компанию Брэду Питту, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо. В 2016 году Дакота рассталась с моделью Джейми Страчаном после двух лет отношений, закрутила новый роман и заявила, что не собирается рассказывать всем о своей личной жизни. В прошлом году стало известно о ее новом бойфренде — студенте Вермонтского университета Генри Фрае.
МакКензи Фой
Экранная дочь Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона МакКензи Фой сыграла Карли Каллен, когда ей было всего двенадцать лет. В прошлом году актриса отметила 18-летие и к настоящему моменту успела сняться в фильме ужасов «Заклятие», экранизации книги Дэвида Бальдаччи «Желаю вам добра», сыграть дочь главного героя в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» и главную роль в фильме «Щелкунчик и четыре королевства». Кроме того, Фой принимала участие в озвучивании мультфильмов «Эрнест и Селестина», «Дети из товарного вагона» и «Маленький принц». У МакКензи много поклонников, однако сердце девушки пока свободно.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress / FSN-B, Maverick Films, PLANET PHOTOS, Birdie Thompson, face to face, Frederick Injimbert , Igor Vidyashev, Hubert Boesl, Manuel Romano, Maverick Films, Faye Sadou_AdMedia, Maverick Films, getty, eastnews, instagram
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