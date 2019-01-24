Как изменились и как теперь выглядят Стюарт, Паттинсон и другие звезды популярной киносаги «Сумерки»

Экранная дочь Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона МакКензи Фой сыграла Карли Каллен, когда ей было всего двенадцать лет. В прошлом году актриса отметила 18-летие и к настоящему моменту успела сняться в фильме ужасов «Заклятие», экранизации книги Дэвида Бальдаччи «Желаю вам добра», сыграть дочь главного героя в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» и главную роль в фильме «Щелкунчик и четыре королевства». Кроме того, Фой принимала участие в озвучивании мультфильмов «Эрнест и Селестина», «Дети из товарного вагона» и «Маленький принц». У МакКензи много поклонников, однако сердце девушки пока свободно.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress / FSN-B, Maverick Films, PLANET PHOTOS, Birdie Thompson, face to face, Frederick Injimbert , Igor Vidyashev, Hubert Boesl, Manuel Romano, Maverick Films, Faye Sadou_AdMedia, Maverick Films, getty, eastnews, instagram

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