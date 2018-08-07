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Как изменились и как выглядят теперь актеры сериала «Секретные материалы»

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Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны

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Исполнительница главной роли в культовом сериале «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон 9 августа отметит пятидесятиление. Предлагаем посмотреть, как за четверть века изменились знаменитые агенты Малдер и Скалли и как они выглядят теперь.

Джиллиан Андерсон

В мае стало известно, что возрожденные пару лет назад «Секретные материалы» не продлили на новый сезон и решили закрыть. Причиной стало нежелание Джиллиан Андерсон продолжать сниматься в сериале. Актриса заявила, что агенту Дане Скалли пора отправляться на покой. Сама Андерсон продолжает активно сниматься в кино и телесериалах — в среднем в год на экраны выходит сразу несколько проектов с ее участием.

У Джиллиан есть 23-летняя дочка Пайпер от первого супруга, помощника арт-директора в «Секретных материалах» Клайда Клотца, а также двое сыновей от бывшего гражданского мужа, Марка Гриффитса. Сейчас актриса встречается со сценаристом Питером Моргантом, но замуж не собирается. В недавнем интервью The Times Magazine Андерсон, не скрывающая свою бисексуальную ориентацию, заявила, что в следующем году может закрутить роман с женщиной. В свои почти пятьдесят лет она потрясающе выглядит и может похвастаться подтянутой фигурой, которую недавно продемонстрировала, полностью обнажившись для сайта PETA.

Дэвид Духовны

Исполнителю роли Фокса Малдера Дэвиду Духовны 7 августа исполнилось 58 лет. Прославившийся на весь мир благодаря роли скромного и всегда очень серьезного агента ФБР, он затем принял участие в совершенно ином по жанру популярном телепроекте — комедийно-эротическом сериале «Californication», в котором сыграл дерзкого, обольстительного, помешанного на сексе, вечеринках и крепких напитках писателя Хэнка Муди. Стоит отметить, что сыграл на этот раз Духовны практически самого себя — в жизни он совсем не похож на скромника Малдера, сам живет в Калифорнии и... лечился в одной из частных клиник от гиперсексуальности.

Как Джиллиан Андерсон, Дэвид Духовны является востребованным актером и регулярно снимается в кино и телесериалах. Кроме того, три года назад назад Духовны решил явить миру свои музыкальные таланты, записал дебютный альбом и начал выступать с концертами.

У Дэвида Духовны есть девятнадцатилетняя дочь Маделейн и шестнадцатилетний сын Кид от бывшей жены, актрисы Теа Леони. В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что нестареющий Духовны закрутил роман с 24-летней девушкой по имени Моник Пендлберри, с которой его недавно удалось сфотографировать папарацци во время романтической прогулки по Монреалю.

Фото: eastnews, shutterstock, getty, globallookpress, instagram

Видео: Youtube / ThinkSayRecords

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