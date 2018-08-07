Как изменились и как выглядят теперь актеры сериала «Секретные материалы»

В мае стало известно, что возрожденные пару лет назад «Секретные материалы» не продлили на новый сезон и решили закрыть. Причиной стало нежелание Джиллиан Андерсон продолжать сниматься в сериале. Актриса заявила, что агенту Дане Скалли пора отправляться на покой. Сама Андерсон продолжает активно сниматься в кино и телесериалах — в среднем в год на экраны выходит сразу несколько проектов с ее участием.

У Джиллиан есть 23-летняя дочка Пайпер от первого супруга, помощника арт-директора в «Секретных материалах» Клайда Клотца, а также двое сыновей от бывшего гражданского мужа, Марка Гриффитса. Сейчас актриса встречается со сценаристом Питером Моргантом, но замуж не собирается. В недавнем интервью The Times Magazine Андерсон, не скрывающая свою бисексуальную ориентацию, заявила, что в следующем году может закрутить роман с женщиной. В свои почти пятьдесят лет она потрясающе выглядит и может похвастаться подтянутой фигурой, которую недавно продемонстрировала, полностью обнажившись для сайта PETA.

Дэвид Духовны