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Как изменились и чем теперь занимаются Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и другие звезды «50 оттенков серого»

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Дакота Джонсон

Фото: Global Look Press / Dave Starbuck

Фильм «50 оттенков серого» по одноименному роману писательницы Э. Л. Джеймс стал одним из самых популярных. Предлагаем посмотреть, как изменились и чем занимаются теперь Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и другие звезды картины.

Дакота Джонсон

Фото: Global Look Press / Universal Pictures / Getty

Главная звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон активно снимается в кино. Одной из самых ярких ролей актрисы за последнее время стала работа в картине «Суспирия» режиссера Луки Гуадониньо. Недавно Дакота, наконец, перестала скрывать роман с фронтменом Coldplay Крисом Мартином и начала вместе с ним выходить в свет.

Джейми Дорнан

Фото: Global Look Press / Universal Pictures_Brent Perniac

Джейми Дорнан, сыгравший в картине главного брутального мужчину, который соблазняет главную героиню. В жизни Джейми совсем не такой: в марте этого годна у него родился третий ребенок от актрисы Амелии Уорнер. Сам Дорнер заявляет, что вовсе не считает себя секс-символом, и старается играть в фильмах, в которых привлекательная внешность не является его главным козырем.

Рита Ора

Фото: Eastnews

Рита Ора, сыгравшая в фильме «50 оттенков серого» сестру главного героя, довольно редко снимается в кино и в основном занимается музыкальной карьерой, а также работает моделью. В прошлом году вышел ее альбом Phoenix. Рите регулярно приписывают романы с известными продюсерами, музыкантами и другими яркими парнями, а вот сама она пока не нашла своего единственного.

Дженнифер Эль

Фото: Global Look Press / T.C.D / eastnews

Дженнифер Эль снимается в кино и занимается семейным делами. Актриса замужем за писателем Майклом Райаном, от которого у нее есть двое детей — сын Джордж и дочь Талула.

Элоиза Мамфорд

Фото: Global Look Press / Universal Pictures

Элоиза Мамфорд играла в трех частях «50 оттенков серого» и сейчас продолжает играет сниматься в кино. Актриса живет в Лос-Аенджелесе. В сентябре актрисе, которая не любит распространятся о своей личной жизни исполнилось 33 года.

Люк Граймс

Фото: Global Look Press / Universal Pictures / Faye Sadou

Наиболее известен зрителю исполнением ролей в фильмах «Снайпер» и серии «Пятьдесят оттенков серого» Люк Граймс снимается в сериале «Йеллоустоун», а недавно вышел фильм с ним «Йеллоустоун».

Виктор Расук

Фото: Global Look Press / Universal Pictures / Kristin Callahan

Известный своей ролью в культовом для скейтбордистов фильме «Короли Догтауна» и в сериале «Как преуспеть в Америке» Виктор Расук продолжает сниматься в кино и пока свободен.

Макс Мартини

Фото: Global Look Press / F. Sadou / AdMedia

Макс Мартини часто снимается не в самых известных фильмах, зато востребован. Вот уже более двадцати лет он женат на актрисе Ким Ресттлер и растит двоих сыновей.

Марша Гей Харден

Фото: Global Look Press / T.C.D / DPA

Марша Гей Харден сейчас снимается в сериале «Риф-брейк», летом вышел фильм «В упор». Актриса растит троих детей от бывшего мужа, реквизитора Таддеуса Шила.

Каллум Кит Ренни

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Каллум Кит Ренни сейчас снимается в сериале «Импульс». В свои 59 лет актер не женат и детей не имеет.

Фото: globallookpress, eastnews, instagram

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