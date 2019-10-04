Как изменились и чем теперь занимаются Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и другие звезды «50 оттенков серого»

Джейми Дорнан, сыгравший в картине главного брутального мужчину, который соблазняет главную героиню. В жизни Джейми совсем не такой: в марте этого годна у него родился третий ребенок от актрисы Амелии Уорнер. Сам Дорнер заявляет, что вовсе не считает себя секс-символом, и старается играть в фильмах, в которых привлекательная внешность не является его главным козырем.

Рита Ора