Джексон, Андерсон, Тайсон и другие звезды, пережившие сексуальное насилие в детстве или юности

В 2014 году Леди Гага впервые рассказала, что ее изнасиловал сорокалетний музыкальный продюсер, когда ей не было еще и двадцати. Она долго не могла справиться со случившимся, винила во всем себя, а спустя десять лет написала песню Till It Happens To You («Пока это не произойдет с тобой»), ставшую саундтреком к документальному фильму о насилии в студенческих общежитиях «Зона охоты».

Опра Уинфри