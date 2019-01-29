Джексон, Андерсон, Тайсон и другие звезды, пережившие сексуальное насилие в детстве или юности

Российские звезды, как правило, не любят рассказывать о шокирующем и травмирующем опыте прошлого. Исключением стала телеведущая Маша Малиновская. «Мы никуда ехать не собирались, но нас затащили в машину, отвезли в лес и изнасиловали. Потом вернули обратно в город, выкинули на какой-то улице и укатили. Я стояла у обочины в рваной юбке, смотрела, как ревет подружка, и жутко на нее злилась, потому что это мне надо было орать и по земле кататься, это у меня, а не у нее, первый сексуальный опыт оказался таким "незабываемым". И все же, придя домой, я молилась Богу, благодарила его за то, что все так относительно хорошо закончилось. Могли ведь запросто придушить и бросить в канаве», — рассказала Маша в интервью «7 дней».

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, instagram, starface, dpa, getty

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!