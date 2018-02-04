Недавно поклонники Дмитрия Маликова были сильно удивлены: у певца неожиданно родился сын, появление которого на свет он назвал «абсолютным счастьем» . Как выяснилось, выносила малыша суррогатная мать.

Дмитрий Маликов

Супруга певца Елена Маликова о радости от пополнения в семействе рассказала в своем Instagram: «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!» Cын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Малыша, имя которого пока неизвестно, в строжайшей тайне вынашивала суррогатная мать. Также у пары есть 17-летняя дочь Стефания и 32-летняя дочь Ольга от первого брака Елены. Канье Уэст

Канье Уэст и Ким Кардашьян тоже мечтали о большой семье, но врачи заявили звезде реалити, что третьего ребенка она выносить и родить не сможет. Супруги не стали отказываться от своей мечты о пополнении и нашли суррогатную мать. В середине января у них родилась дочь. «Она здесь, и мы без ума от нее. Мы с Канье рады сообщить, что на свет появилась наша здоровая и красивая малышка. Мы безмерно благодарны нашей суррогатной маме, которая подарила нам этот чудесный подарок, позволила сбыться нашим мечтам. Мы благодарим наших замечательных врачей и нянечек за особенную заботу. Норт и Сейнт особенно ждут встречи со своей сестренкой», — сообщила Кардашьян. Филипп Киркоров

Всю жизнь для Филиппа Киркорова карьера стояла на первом месте. Став звездой шоу-бизнеса и отметив 45-летний юбилей, он начал мечтать о семье и детях. На помощь пришли суррогатные матери. В 2011 году у Киркорова родилась дочь Алла-Виктория, а спустя несколько месяцев на свет появился сын Мартин. По словам певца, только после рождения детей он стал по-настоящему счастливым человеком и перестал быть эгоистом. Криштиану Роналду

У одного из самых богатых футболистов в мире Криштиану Роналду четверо детей. Первенец Криштиану Роналду — младший родился от суррогатной матери в 2010 году, когда футболист встречался с моделью Ириной Шейк. Имя матери своего сына Роналду до сих пор хранит в стройжайшей тайне. В прошлом году очередная таинственная суррогатная мать родила футболисту близнецов Маттео и Эву. Возможно, устав от вопросов о том, кто же рожает ему детей, Криштиану представил публике свою девушку, модель Джорджину Родригес, родившую ему недавно дочь. Максим Галкин

Новость о рождении детей у Максима Галкина и Аллы Пугачевой стала настоящей информационной бомбой. Многие даже не сразу в это поверили. Оказалось, что певица еще несколько лет назад предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки. Так суррогатная мать родила супругам близнецов Лизу и Гарри. Кит Урбан

В браке с Томом Крузом Николь Кидман так и не родила собственных детей — супруги воспитывали приемных сына и дочь, которые после их развода отдалились от актрисы. В браке с музыкантом Китом Урбаном Кидман родила дочь Сандэй Роуз, а спустя пару лет с помощью суррогатной матери на свет появились вторая дочь Фэйт Маргарет.

Рики Мартин

Рики Мартин долго скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, чтобы не разочаровывать многочисленных фанаток. В 2008 году суррогатная мать родила ему сыновей Маттео и Валентина, а спустя пару лет певец признался, что он гей. Недавно Мартин официально вступил в брак с художником Джваном Йосефом, с которым теперь растит сыновей. Сергей Лазарев

Сергей Лазарев целых два года скрывал от широой общественности, что в 2014 году у него родился сын Никита. Имя суррогатной матери певец не называет. Впервые показал мальчика поклонникам Лазарев только в конце прошлого года. «Спасибо всем, кто в этот год был со мной! И, конечно, спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» — написал Сергей в своем Instagram 31 декабря. Роберт Де Ниро

В 2011 году Роберт Де Ниро стал отцом в шестой раз. На тот момент голливудскому актеру было 68 лет, а его жене Грейс Хайтауэр — 56. Супруги воспользовались услугами суррогатной матери, родившей им дочь Хелен Грейс. Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев предпочитает скрывать от журналистов и широкой общественности подробности своей личной жизни. По информации СМИ, в ноябре 2010 года у певца от суррогатной матери родилась дочь Екатерина, которую Леонтьев назвал в честь своей мамы. Элтон Джон

Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш воспитывают двоих сыновей, рожденных от суррогатных матерей. В одном из интервью певец заявил, что отсутствие матери может «разбить им сердце», но пока они растут очень счастливыми малышами. Кстати, Элтон Джон и Дэвид Ферниш не знают, кто из них на самом деле отец первого и второго ребенка. Материал, внедренный в яйцеклетку суррогатной матери, сдавали они оба, а тест на отцовство проходить потом не стали. Том Форд

Знаменитый дизайнер Том Форд и журналист Ричард Бакли вместе вот уже больше тридцати лет. В 2012 году у пары родился сын Александр. Мэттью Бродерик

Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер растили сына Джеймса и очень хотели, чтобы у них было много детей. Когда все попытки не увенчались успехом, супруги обратились за помощью к суррогатной матери. Кстати, Сара Джессика, в отличие от многих других, имя женщины, подарившей ей дочерей Мэрион и Табиту, не скрывает. Двойняшек родила 27-летняя американка Мишель Росс из Огайо. Джордж Лукас