Гены подвели? Блю Айви, Шайло и другие дети звезд, которых критикуют за внешность

Сложнее всего пришлось Шер, дочь которой решила стать мужчиной. Известная певица и актриса родила дочь Честити, которая в итоге решила сменить пол и стать мужчиной по имени Чез. В одном из интервью Шер призналась, что далеко не сразу приняла решение своего ребенка и даже не разговаривала какое-то время с дочерью, ставшей сыном, но потом изменила свое мнение, и теперь у ни отличные отношения.