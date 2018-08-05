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Гены подвели? Блю Айви, Шайло и другие дети звезд, которых критикуют за внешность

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Скаут, Румер,и Таллула Уиллис

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Детей этих звезд часто критикуют за внешность. Ведь многим кажется, у знаменитостей, красивых и успешных, все в жизни должно быть идеально. Предлагаем посмотреть на звездных отпрысков и перестать мыслить стереотипно.

Красавчик и талантливый актер Брюс Уиллис в основном играет в фильмах супергероев, которые спасают мир. Его бывшая супруга Деми Мур считается одним из секс-символов мирового кино. Их дочери — 30-летняя Румер, 26-летняя Скаут и 24-летняя Таллула — признавались в интервью, что бремя славы знаменитых родителей на них давит, а сами они в сете не уверены. Девушки решили пойти по стопам родителей, но пока не смогли стать такими же успешными, как они. Таллула Уиллис рассказала, что в 13 лет у нее диагностировали дисморфию — ненависть к собственному телу.

«В 13 лет я начиталась глупых таблоидов и решила, что я уродлива. У меня диагностировали дисморфию. Я верила чужим людям больше, чем тем, кто любил меня, думала, что мои близкие никогда не будут со мной честны», — рассказала Таллула интернет-порталу StyleLikeU.

Блю Айви ( Бейонсе и Джей Зи)

Левон Роан (Ума Турман и Итан Хоук)

Кэмерон Дуглас (Майкл Дуглас и Диандра Люкер)

Макс и Эмма (Дженнифер ЛОпес и Марк Энтони)

Чез Боно (Шер и Сонни Боно)

Сэди Мэдисон (Адам Сэндлер и Санни Мэдэлин)

Румер, Скаут и Таллула Уиллис ( Брюс Уиллис и Деми Мур)

Эппл Мартин (Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу)

Рокко Ричи (Мадонна и Гай Ричи)

Эла Блю Траволта (Джон Траволта и Келли ПРестон)

Макс Лирон Брэтман (Кристина Агилера и Джордан Брэтман)

Шайло ДЖоли Питт (Анджелина ДЖоли и Брэд Питт)

Аманда и Кэти Лукас – дочери Джорджа Лукаса

Изабелла Круз – дочь Тома Круза и Николь Кидман

Клайв Оуэн и дочь Ханна

Кортни Кокс и дочь Коко от Дэвида Аркетта

Норт Уэст (Канье Уэст и Ким Кардашьян)

Очень часто от интернет-пользователей достается дочери Бейонсе и Джейя Зи, еоторая больше похожа на папу.

Сложнее всего пришлось Шер, дочь которой решила стать мужчиной. Известная певица и актриса родила дочь Честити, которая в итоге решила сменить пол и стать мужчиной по имени Чез. В одном из интервью Шер призналась, что далеко не сразу приняла решение своего ребенка и даже не разговаривала какое-то время с дочерью, ставшей сыном, но потом изменила свое мнение, и теперь у ни отличные отношения.

Фото: instagram, eastnews, getty, globallookpress

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