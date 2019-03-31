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А вы поверили? Самые дорогие ягодицы в мире, тайная смена пола и другие невероятные слухи о звездах

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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews
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Некоторые слухи о знаменитостях оказываются правдой, другие — небылицами. Одни сплетни похожи на правду, другие — на порождение нездоровой фантазии. Мы вспомнили самые нелепые, смешные и неправдоподобные слухи о звездах.

Дженнифер Лопес застраховала свои ягодицы на $27 млн

Фото: Globallookpress / Face to face

До того, как звезда реалити Ким Кардашьян стала главной знаменитостью с пышными ягодицами, эффектной пятой точкой больше других представительниц шоу-бизнеса славилась Дженнифер Лопес. В то время появились слухи, что Дженнифер застраховала одно из своих главных достоинств на несколько миллионов долларов — суммы варьировались от $1 млн до $1 млрд. Сама Лопес в итоге отреагировала на все подобные слухи с улыбкой, заявив, что все это, конечно, забавно, но не является правдой.

Амаль Клуни на самом деле родилась мужчиной

Фото: Eastnews

Известный голливудский холостяк Джордж Клуни годами «мариновал» своих возлюбленных, а потом встретил правозащитницу Амаль Аламуддин и буквально стал другим человеком. Спустя полгода после знакомства актер предложил любимой пожениться, а еще через полгода они устроили роскошную свадьбу в Венеции. Омрачили всю эту идиллию слухи о том, что Амаль... родилась мужчиной и сделал операцию по смене пола. Говорили и о нетрадиционной сексуальной ориентации Джорджа Клуни, и о том, что у его новой избранницы мальчуковая фигура, темное прошлое и так далее, и так далее.

Экс-первая леди США Мишель Обама — мужчина

Фото: Getty

Супругу экс-президента США Барака Обамы Мишель заподозрили в том, что она транссексуал, пару лет назад. Тогда американский телеведущий Алекс Джонс заявил в эфире своего шоу, что бывшая первая леди родилась мужчиной, и у него есть неопровержимые доказательства. В частности, Джонс показал появившуюся в Сети любительскую компиляцию из фотографий Мишель Обамы, на штанах, юбках и платьях которой ниже пояса виден загадочный бугорок. Телеведущий также напомнил, как политик несколько раз во время официальных выступлений называл жену Майклом. В шоу вспомнили и наделавшее несколько лет назад шума заявление телеведущей Джоан Риверс, которая на вопрос журналиста, когда в США будет президент-гей, ответила: «У нас есть уже такой – Обама. А его жена Мишель – транссексуал. Это все знают». Через пару месяцев, она, кстати, умерла во время операции на голосовых связках (это, по мнению Алекса Джонса, тоже может вызвать подозрения — уж не страшную ли правду Риверс на самом деле открыла?). Дальше — больше. Пользователи Сети, журналисты и блогеры начали искать доказательства того, что Мишель Обама на самом деле мужчина: якобы и внешность у нее слишком уж неженственная, и движения, и манера поведения.

Джастин Бибер на самом деле рептилия

Фото: Eastnews

Еще более невероятные слухи ходили о Джастине Бибере. В 2017 году австралийский сайт Perth Now опубликовал новость с заголовком: «Сотни поклонников стали свидетелями превращения Джастина Бибера в гигантскую ящерицу». «Он покрывался чешуей и сильно увеличился в размерах, его глаза покраснели. Люди сильно испугались, девушки спрятались в туалетах и рыдали, парни прыгали в такси и пытались как можно скорее уехать. Огромный телохранитель Бибера прикрывал его во время превращения. Думаю, Джастин не знал, что за ним наблюдают. Когда телохранитель заметил нас, он начал кричать, что Джастин откусит нам головы, если мы тут же не уберем телефоны», — написали горе-журналисты. Новость подхватили другие СМИ и пользователи Сети, начали появляться все новые сообщения и мемы о том, что Бибер — рептилоид.

Пэрис Хилтон планирует заморозить себя и своих собак после смерти

Фото: Globallookpress / Faye Sadou

Пэрис Хилтон часто появлялась на публике вместе со своими маленькими собачками, что стало поводом для шуток и нелепых слухов. Писали о том, что Пэрис купила акции компании Cryonics Institute в Мичигане, которая занимается криогенными исследованиями. Якобы она хотела заморозить себя и своих любимых собак. «Это так круто. Почти все клетки в теле остаются живыми, когда объявляют о смерти. А если тело сразу же охладить, то можно идеально его сохранить», — цитировало слова якобы самой Хилтон издание Daily Star.

Тейлор Свифт — дочь главного идеолога сатанизма

Фото: Globallookpress / Face to face

Как получилось, что сладкоголосую миловидную певицу Тейлор Свифт, поющую, в основном, о романтике и любовных переживаниях, заподозрили в том, что она дочь самого идеолога сатанизма Антона Шандор Ла-Вея, создавшего «Церковь Сатанизма»? Дело в том, что его настоящая дочь Зина Ла-Вей очень внешне похожа на Свифт. Некоторые люди, сравнив снимки девушек, решили, что Тейлор и Зина — сестры-близняшки.

Билл Гейтс — сам Сатана

Фото: Globallookpress / Matthias Balk

В связях с темными силами заподозрили и миллиардера, одного из создателей компании Microsoft Билла Гейтса. Подобные разговоры пошли, когда кто-то заметил, что если название операционных систем компании Microsoft перевести в ASCII код, то получится число 666. В итоге некоторые люди решили, что Билл Гейтс сам Сатана.

Аврил Лавин умерла в 2003 году, а ее место заняла актриса-дублерша

Фото: Getty

Певицу Аврил Лавин «хоронят» уже много лет. Все началось с того, что одна из поклонниц певицы написала пост в блоге Avril Esté Morta, в котором рассказала о смерти певицы и заявила, что ее роль на публике давно уже играет девушка-двойник. Фанатка не поленилась и даже задокументировала каждое действие Лавин, начиная с 2002 года и отметила малейшие изменения во внешности.

Элвис Пресли жив и скрывается от всех

Фото: Eastnews

Элвис Пресли умер 41 год назад, но слухи о том, что он до сих пор жив, не утихают до сих пор. Сейчас бы легендарному певцу могло бы быть 84 года... Говорят, что поп-король устал от славы, навязчивых поклонниц, собственных дурных привычек и вообще от всего того, что его окружало. По другим сведениям, он был недоволен своей изменившейся из-за возраста и проблем со здоровьем внешности, так что решил скрыться. В общем, по слухам, Элвис жив и прекрасно проводит время на далеком живописном острове.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram

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