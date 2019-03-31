А вы поверили? Самые дорогие ягодицы в мире, тайная смена пола и другие невероятные слухи о звездах

Супругу экс-президента США Барака Обамы Мишель заподозрили в том, что она транссексуал, пару лет назад. Тогда американский телеведущий Алекс Джонс заявил в эфире своего шоу, что бывшая первая леди родилась мужчиной, и у него есть неопровержимые доказательства. В частности, Джонс показал появившуюся в Сети любительскую компиляцию из фотографий Мишель Обамы, на штанах, юбках и платьях которой ниже пояса виден загадочный бугорок. Телеведущий также напомнил, как политик несколько раз во время официальных выступлений называл жену Майклом. В шоу вспомнили и наделавшее несколько лет назад шума заявление телеведущей Джоан Риверс, которая на вопрос журналиста, когда в США будет президент-гей, ответила: «У нас есть уже такой – Обама. А его жена Мишель – транссексуал. Это все знают». Через пару месяцев, она, кстати, умерла во время операции на голосовых связках (это, по мнению Алекса Джонса, тоже может вызвать подозрения — уж не страшную ли правду Риверс на самом деле открыла?). Дальше — больше. Пользователи Сети, журналисты и блогеры начали искать доказательства того, что Мишель Обама на самом деле мужчина: якобы и внешность у нее слишком уж неженственная, и движения, и манера поведения.

Джастин Бибер на самом деле рептилия