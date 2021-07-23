5 фильмов-биографий об оставивших след в истории людях – они достойны просмотра
«Джобс: Империя соблазна»
О чем кино?
«Джобс: Империя соблазна» — драма режиссера Джошуа Майкла Штерна, вышедшая в 2013 году. Фильм рассказывает об определенном периоде жизни ныне всемирно известного основателя корпорации Apple Стива Джобса, который умер около десяти лет назад в возрасте 56 лет в результате тяжелой болезни.
Фото: Кинопоиск
Актеры
Главную роль в фильме сыграл Эштон Кутчер, который известен не только по скандальному браку с Деми Мур, но и по лентам «Эффект бабочки», «Спасатель» и «Однажды в Вегасе». По мнению зрителей, Эштон внешне оказался очень похож на своего героя в молодости, достойно сыграл его и смог повторить даже эмоции, походку и жесты, присущие Джобсу. В целом все актеры отлично справились со своей задачей и смогли передать ту рабочую атмосферу.
Сюжет
В «Джобс: Империя соблазна» освещаются события, происходящие с момента студенчества героя до анонса музыкального плеера iPod. Время, когда молодой парень с соответствующими для возраста интересами, к примеру, баловство наркотиками, решается создать собственную компанию. На пути к мечте у него были как взлеты, так и падения и не обошлось без предательств. Но Стив — сильная личность, он одержим своей идей и желанием воплотить свое видение в мир. Потому ему удается превратить Apple из маленькой компании со штатом в несколько человек, которая начала свой путь в гараже родителей, в огромную корпорацию.
Рейтинг: 6,7
Вокруг кинокартины ходят неоднозначные отзывы, но все же предлагаем самостоятельно оценить видение режиссера. Несмотря на не самый высокий рейтинг, фильм заслуживает внимания.
«Ford против Ferrari»
О чем кино?
В 2019 году состоялась мировая премьера кассового фильма «Ford против Ferrari», который раскрывает историю противостояния двух крупнейших автомобильных компаний на гонке в Ле-Мане и переносит зрителей в 1966 год. Режиссером спортивной драмы стал Джеймс Мэнголд, который и планировал работу над обсуждаемым проектом.
Фото: Кинопоиск
Актеры
Изначально исполнять главные роли пригласили Брэда Питта и Тома Круза, а в конечном итоге утвердили Кристиана Бэйла и Мэтта Деймона. Последнего многие помнят по фильмам «Идентификация Борна», «Спасти рядового Райана», «Марсианин». В «Ford против Ferrari» он сыграл бывшего американского гонщика и конструктора Керролла Шелби, которого «Форд» нанял для создания гоночного автомобиля. Он, в свою очередь, привел персонажа Кена Майлза — профессионального гонщика со сложным характером, который в пылу гнева может запустить в кого-нибудь гаечным ключом. Его сыграл Кристиан Бэйл известный по ролям в «Бэтмене: Начало» и «Темном рыцаре».
Сюжет
В начале 60-х годов появился спрос на спортивные автомобили, которых не было в арсенале форда, тогда было решено модернизировать каталог машин. Наследник Генри Форда решается на сделку с практически обанкротившимся Феррари, но те отказывают в продаже. Тогда они вынуждены создать свою машину для чего нанимают автоконструктора и гонщика. Их цель: показать свое изобретение на гонке. Самыми престижными соревнованиями того времени считались так называемые гонки на выживание. Они длились на протяжении суток, тогда машины испытывались не только на скорость, но и на прочность.
Рейтинг: 8,2
Фильм награжден по четырем номинациям «Оскар», три — на BAFTA и одна — на «Золотой глобус». А Кристиан Бэйл получил 2 премии за лучшую мужскую роль: «Золотой глобус» и премию «Гильдии актеров».
«Социальная сеть»
О чем кино?
«Социальная сеть» рассказывает о ключевом периоде жизни Марка Цукерберга: его трансформации из второкурсника в одного из богатейших людей мира (в прошлом году, по версии Forbes, он находился на 3-м месте среди самых-самых). Сценарий фильма был написан на основе книги Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле», а режиссером стал Дэвид Финчер, который снял также «Девушку с татуировкой дракона» и «Исчезнувшую».
Фото: Кинопоиск
Актеры
Главная роль основателя социальной сети Facebook досталась Джесси Айзенбергу, который раскрывает своего героя не только с положительных сторон. Актер еще известен по фильмам «Иллюзия обмана» и «Зомбиленд». Кроме того, работали над проектом Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк. Первый сыграл Эдуардо Саверина — бывшего друга Марка, который был предан их, а Джастин появился в роли Шона Паркера — еще одного основателя Facebook.
Сюжет
Студент Гарварда одержим программированием. По стечению обстоятельств ему приходит идея подключиться к университетскому серверу, загрузив туда фото девушек и устроив конкурс на самую красивую из них. Сеть не выдержала наплыва посетителей. Тогда Марку предлагают стать разработчиком, чтобы создать университетскую социальную сеть, а он постепенно совершенствовал свою разработку. На своем пути он столкнулся со сложностями, предательством и одиночеством.
Рейтинг: 7,7
Айзенберг был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, также сам фильм «Социальная сеть» победил в перечисленных премиях.
«Богемская рапсодия»
О чем кино?
Кассовый фильм, вышедший в 2018 году, повествует о пути к успеху британской рок-группы Queen через жизнь их вокалиста Фредди Меркьюри.
Фото: Кинопоиск
Актеры
Главные роли исполнили: Рами Малек, сыгравший самого Фредди Меркьюри, английский актер Гвилим Ли получил роль гитариста Брайана Мэя, Бен Харди, который встречался в фильмах «Люди Икс: апокалипсис» и «Дело храбрых», сыграл барабанщика Роджера Тейлора, Джозеф Маццелло — бас-гитариста Джона Дикона.
Сюжет
Зрители переносятся в 1985 год, когда Фредди нравилось заниматься музыкой и он познакомился с музыкантами некогда успешной группы «Smile». В результате главный герой оказывается в их команде, и они переименовываются в «Queen». Вместе они становятся все популярнее. Далее у Меркьюри начинается трудный период в жизни: он осознает свою бисексуальность, разводится, ссорится с группой, ведет беспорядочные половые связи и в целом неправильный образ жизни. Как итог легкомысленной жизни — серьезное смертельное заболевание, от которого еще не придумали лекарства. Потому «Queen» воссоединяется, чтобы дать свой крупнейший концерт «Live Aid».
Рейтинг: 8
Рами Малек, который сыграл главную роль, полностью вжился в образ и отлично передал его, потому и получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Впрочем, и сама «Богемская рапсодия» была номинирована на многие премии.
«Вселенная Стивена Хокинга»
О чем кино?
В 2014 году в мире, а в начале 2015 года в России вышла в прокат интересная история о нелегкой судьбе выдающегося ученого, физика-теоретика и космолога, который создал труд под названием «Теория всего», рассказывающий об истории Вселенной. Сценарий к фильму создан на основе мемуаров бывшей жены главного героя Джейн «Путешествие во Вселенную: Моя жизнь со Стивеном Хокингом».
Фото: Кинопоиск
Актеры
Режиссер байопика Джеймс Марш изначально представлял главного героя исключительно в исполнении британского актера Эдди Рэдмейна из-за поразительного внешнего сходства с героем фильма. Эдди многим знаком по нескольким частям фэнтези «Фантастические твари и где они обитают».
Сюжет
История начинается со знакомства главного героя и его будущей жены в 60-е годы прошлого столетия. Любовь, научные открытия и будущая карьера оказываются под угрозой, когда врачи диагностируют серьезную болезнь и пророчат смерть ученому через несколько лет. С каждым днем состояние Стивена ухудшалось, однако его супруга зареклась быть с ним несмотря на трудности и отправиться «во Вселенную» с Стивеном Хокингом.
Рейтинг: 7,9
Экранизированную биографию оценили в самых престижных премиях: «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар». А актер Эдди Редмэйн, который сыграл главного героя обсуждаемого кино, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль и премию Гильдии киноактёров США.
Фото: Кинопоиск
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