5 фильмов-биографий об оставивших след в истории людях – они достойны просмотра

В «Джобс: Империя соблазна» освещаются события, происходящие с момента студенчества героя до анонса музыкального плеера iPod. Время, когда молодой парень с соответствующими для возраста интересами, к примеру, баловство наркотиками, решается создать собственную компанию. На пути к мечте у него были как взлеты, так и падения и не обошлось без предательств. Но Стив — сильная личность, он одержим своей идей и желанием воплотить свое видение в мир. Потому ему удается превратить Apple из маленькой компании со штатом в несколько человек, которая начала свой путь в гараже родителей, в огромную корпорацию.

Рейтинг: 6,7

Вокруг кинокартины ходят неоднозначные отзывы, но все же предлагаем самостоятельно оценить видение режиссера. Несмотря на не самый высокий рейтинг, фильм заслуживает внимания.

«Ford против Ferrari»

О чем кино?

В 2019 году состоялась мировая премьера кассового фильма «Ford против Ferrari», который раскрывает историю противостояния двух крупнейших автомобильных компаний на гонке в Ле-Мане и переносит зрителей в 1966 год. Режиссером спортивной драмы стал Джеймс Мэнголд, который и планировал работу над обсуждаемым проектом.