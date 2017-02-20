Ольга Бузова похвасталась тонкой талией, накачанным прессом и большой грудью, певица Слава с дочкой весело проводят время в баре, Софи Кальчева рассказывает о своей жизни на Мальдивах. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Беременная Анна Седокова похвасталась огромным букетом роз. «Я тебя тоже», — написала она. Алена Водонаева похвасталась оригинально упакованным букетом. «Мне кажется, что скоро я уже полюблю розы. МатомГоворюЯлюблюПионы. Ну а в целом, эта коробка смягчила сегодняшнее настроение», — написала она. На что подписчики припомнили, что во временя «Дома-2» телеведущая отдавала предпочтение каллам и лилиям.

Наташа Королева поздравила своего совсем взрослого мальчика: «Я оглянулась а сыну уже 15 лет !!! Ааааааа как миг!!!». Певица Слава с дочкой весело проводят время в баре.

Мария Кожевникова поделилась забавным фактом из жизни: «Сегодня мой старший сын спал с туалетной бумагой, сказав, что у него совсем нет игрушек. Вот такая я мать». Анна Хилькевич рассказала об отношениях с дочкой: «Когда я была беременна и мне сказали, что будет девочка, не то, чтобы расстроилась... я немного растерялась и ещё 2 раза ходила на УЗИ, потому что не понимала, как надо растить девочку! Ну, с парнем, на тот момент, мне было все более - менее понятно... а вот с девочкой.. зато теперь все по-другому))) зацелую, заобнимаю, залюблю мою маленькую Кнопочку». Настасья Самбурская показала кошечку: «Помыла меня, малышка-белоснежка».

Курбан Омаров под впечатлением от сериала «Викинги» решил постричь всех мужчин в доме: «Водитель, садовник и Шантик отказались. Омар к счастью не имеет права голоса, да и он был не против. Теперь мы с ним Рагнары». Екатерина Климова тоже удивила поклонников новым образом. А певица Нюша показала свой «Деловой понедельник».

Ольга Бузова похвасталась тонкой талией, накачанным прессом и большой грудью:

А Мария Шарапова показала, как поддерживает форму по воскресеньям:

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)Фев 20 2017 в 5:29 PST

Софи Кальчева рассказывает о своей жизни на Мальдивах: «Отплыла на дикий остров! Боже как тут красиво!!! Белый песок, белые чайки! И спасибо вам что со мною». Кристина Орбакайте передает привет из Австрии. «Немного солнца и снега в феврале», — отрапортовала она.

Ирина Дубцова показала свое романтическое настроение:

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)Фев 20 2017 в 12:20 PST

Фото: instagram.com